La UE refuerza las salvaguardias ante la entrada de Ucrania: límites a las ayudas agrícolas y suspensión del derecho de voto

La Comisión plantea una integración gradual de los candidatos en políticas europeas antes de la adhesión y preparará hojas de ruta para Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania.

La UE estudia limitar de forma significativa las ayudas de la PAC y el acceso al mercado para productos agrícolas sensibles de Ucrania, por el peso de su sector agrario.

La nueva salvaguarda busca evitar bloqueos y derivas autoritarias como la de Hungría y sería más ágil que el actual procedimiento sancionador del artículo 7.

Bruselas propone suspender el derecho de voto de futuros Estados miembros durante hasta 15 años tras su adhesión por violaciones graves de los valores europeos o de la cooperación leal.

La Unión Europea refuerza sus salvaguardas internas ante la entrada de nuevos Estados miembros -empezando por Ucrania, Moldavia, Montenegro y Albania- para evitar que se repita un caso como el de la Hungría de Viktor Orbán, que emprendió su deriva autoritaria una vez dentro del club y, además, pasó a bloquear sistemáticamente decisiones europeas mediante el veto.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este martes una batería de nuevos cortafuegos para proteger a la Unión y sus intereses financieros frente a retrocesos democráticos e infracciones graves por parte de los futuros miembros.

La principal novedad es una nueva salvaguarda institucional que se activaría ante las violaciones más graves de los valores europeos o del principio de cooperación leal y que, en última instancia, permitiría suspender el derecho de voto del Estado infractor en la UE. Una medida excepcional que podría aplicarse durante los 15 años posteriores a la adhesión.

Este freno de mano extraordinario -mucho más rápido y sencillo de activar que el actual procedimiento sancionador del artículo 7 del Tratado- estaría disponible para todos los futuros miembros.

El límite a las subvenciones de la PAC, en cambio, se diseñaría específicamente para Kiev, cuya condición de potencia agrícola mundial amenaza con alterar profundamente el reparto de los fondos comunitarios.

"En el caso de Ucrania, la dimensión, la estructura y los elevadísimos niveles de productividad de su sector agrícola justifican estudiar fórmulas específicas que limiten significativamente las ayudas financieras y el acceso al mercado para los productos agrícolas sensibles", señala el documento publicado por el Ejecutivo comunitario.

A cambio, Bruselas se compromete a ayudar a Kiev a "recuperar el acceso a sus mercados de exportación tradicionales en terceros países" una vez terminada la guerra de agresión rusa.

"Nuestra evaluación muestra que la UE puede acoger a un mayor número de miembros. Pero hay ámbitos en los que vemos problemas que debemos abordar", ha señalado la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.

"Uno de ellos es el Estado de derecho y la cooperación leal, donde proponemos mayores posibilidades para evitar retrocesos, incluida la reducción de la financiación o la restricción de los derechos de voto. En segundo lugar, proponemos estudiar disposiciones específicas para la integración del sector agrícola de Ucrania", ha explicado Kos.

"La ampliación de nuestra Unión es un imperativo geopolítico. Hoy estamos sentando las bases para garantizar que una Unión más grande sea también una Unión más fuerte: más resiliente, más eficaz y firmemente anclada en los valores y las normas que nos definen", sostiene Von der Leyen.

"A medida que los países candidatos a la ampliación avanzan en su camino de reformas, la UE debe estar preparada para acogerlos. Esto significa preparar nuestras instituciones, adaptar nuestras políticas a las nuevas realidades y garantizar que nuestro presupuesto refleje nuestras ambiciones compartidas", ha dicho la presidenta de la Comisión.

Bruselas plantea además un nuevo proceso de integración gradual para que los países candidatos puedan incorporarse antes de la adhesión a determinadas políticas de la Unión, siempre que cumplan las condiciones exigidas. El objetivo es que lleguen al momento de entrada con sus administraciones y sistemas ya preparados para asumir las obligaciones de un Estado miembro.

"Esto puede desarrollar la capacidad administrativa, reforzar la preparación para la adhesión y aportar beneficios tangibles a ciudadanos y empresas tanto de la UE como de los países candidatos antes de la adhesión", sostiene el Ejecutivo comunitario.

El siguiente paso de Bruselas será presentar el próximo 28 de octubre sus informes de evaluación sobre el grado de preparación de los candidatos. El paquete incluirá hojas de ruta indicativas para Montenegro, Albania, Moldavia y Ucrania, los cuatro países que acumulan mayores avances en el proceso de adhesión.

La primera oleada deja fuera a Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Georgia y Turquía, que tendrán que seguir esperando para entrar en la vía rápida hacia la UE.