Un pueblo inglés de 350 vecinos vota independizarse de Reino Unido porque quieren enviarles 1.250 solicitantes de asilo

Los vecinos alegan que la decisión del Ejecutivo ha provocado la caída del valor de la vivienda y la cancelación de operaciones inmobiliarias, sin que se les haya consultado previamente.

El Gobierno británico propone usar antiguas bases militares para alojar a migrantes y cerrar hoteles, lo que ha generado protestas en Piddington por el impacto económico y social en la comunidad.

La consulta fue organizada por el concejo local y coincidió con el aniversario de la Batalla de Inglaterra, logrando un apoyo mayoritario de los vecinos participantes.

El pueblo inglés de Piddington, con 350 habitantes, votó simbólicamente por su independencia del Reino Unido en protesta por la instalación de 1.256 solicitantes de asilo en una base militar cercana.

48 horas después de la inédita cumbre entre independentistas escoceses, galeses y norirlandeses, el primer ministro Andy Burham se enfrenta a una nueva e insólita tensión separatista. La aldea de Piddington, en el condado de Oxford, ha votado a favor de independizarse del Reino Unido en protesta por la instalación de 1.256 inmigrantes en una antigua base militar de la zona.



En una región con apenas 350 vecinos, 285 acudieron a las urnas para apoyar la secesión en el referéndum simbólico organizado por el concejo. Otros 26 residentes se opusieron a la moción y hubo un voto nulo, según los resultados difundidos este miércoles.



La consulta se organizó para coincidir con la fecha del 15 de septiembre, aniversario de la Batalla de Inglaterra. La efeméride rememora el enfrentamiento entre la aviación británica y la Luftwaffe alemana, una campaña aérea decisiva para evitar que Inglaterra cayese ante el eje en la Segunda Guerra Mundial.

La iniciativa, que no tendrá recorrido legal, ilustra el rechazo de los vecinos al plan de Downing Street para utilizar la base militar en desuso MoD Bicester para alojar a migrantes varones mientras se tramita su solicitud de asilo. El recinto militar se encuentra próximo al pueblo.



El Ejecutivo laborista ha propuesto usar antiguas bases militares como centros de retención de los solicitantes en lugar de los hoteles que se han estado empleando hasta ahora. La medida tiene un elevado coste para el erario y también ha motivado protestas en los barrios en los que se instaura.

Preguntado sobre dónde llegarían en su reivindicación de "independencia", el concejal Joe Marshall dijo que dependerá de la voluntad del Gobierno para dialogar con ellos. Asegura que se han planteado cambiar el nombre del pueblo y nombrar a los representantes de su propio "autogobierno".

"Ya le he comentado a la gente el caso del Principado de Sealand", asegura, en referencia a un microestado frente a la costa de Norwich. Aunque no tiene población, Marshall recuerda que tienen sus propias selecciones nacionales deportivas, su propio sello y una simbólica tarjeta de identidad nacional.

"Lo haríamos principalmente para animar a otras zonas que no están de acuerdo con lo que ocurre en sus territorios para que presionen en la misma dirección", apunta.

"Ayer fue el aniversario de la batalla de Inglaterra. Para nosotros, esta era la batalla por Inglaterra", declaraba el presidente del concejo, Tim McNally. "Sólo quiero decirle a Andy Burnham, al presidente de la Cámara de los Lores, al de la Cámara de los Comunes, a la líder de la oposición Kemi Badenoch y a toda la oposición: esto es un ejemplo de democracia en funcionamiento".

Lisa Nandy, secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, respondió en representación del Gobierno alegando que la carga de alojar a los solicitantes de asilo no debería recaer únicamente en las "comunidades más pobres". Su mensaje a los habitantes de Piddington es que "heredamos un enorme retraso en los expedientes".

Vista aérea de Piddington. REUTERS

"Estamos reduciendo ese retraso y acelerando la tramitación de las solicitudes", defendió, mientras argumentaba en favor de desplazar los centros de migrantes a la campiña. "Las personas que viven en comunidades más desfavorecidas han tenido que soportar que casi una de cada dos casas se convierta en vivienda compartida (HMO). Eso no está bien".

McNally ha negado que sean una comunidad privilegiada, y ha enumerado el impacto económico de la decisión del Gobierno. "El valor de la vivienda ha caído. Se han cancelado varias operaciones inmobiliarias. Hemos tenido bancos que han retirado hipotecas. Personas que tenían sus pensiones invertidas en sus propiedades han tenido que tasarlas de nuevo".

"Este pueblo no es más rico que cualquier otro del país", ha subrayado. "Pero la gente ha trabajado duro para ganar lo que tiene, y debería tener derecho a conservarlo. Ver cómo se destruye eso de la noche a la mañana es una vergüenza, y no se nos ha permitido participar de ninguna manera en ese proceso".

Mientras las calles de la bucólica aldea inglesa se engalanan con letreros proclamando el 'Principado de Piddington' y rechazando la creación del campamento para migrantes, el Ministerio del Interior británico ha insistido en la baza del ahorro para el contribuyente.

"El Gobierno está cerrando todos los hoteles para solicitantes de asilo, ahorrando a los contribuyentes más de 1000 millones de libras desde las elecciones", sostienen.

"Trabajamos para alojar de forma justa a los solicitantes de asilo en todo el país, trasladándolos a alojamientos alternativos, incluidas antiguas instalaciones militares diseñadas para ser autosuficientes y reducir el impacto en la comunidad local", prosigue el comunicado.

"Como parte del proceso, colaboramos con las autoridades locales y las fuerzas policiales para garantizar la seguridad y protección de quienes se encuentran en la zona circundante", concluyen. Sin embargo, desde Piddington recuerdan que no tienen comisaría: el pueblo es tan pequeño que no tiene oficina de correos ni supermercado, ni siquiera pub.