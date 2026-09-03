La UE promete endurecer las restricciones de visados a los rusos tras el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig

Bruselas prepara nuevas sanciones contra Rusia y advierte que los visados turísticos pueden estar siendo usados para actos de sabotaje y espionaje.

El ataque fue atribuido a un ciudadano ruso con pasaporte letón y uno bielorruso, quienes habrían utilizado visados Schengen para entrar en Europa.

La UE endurecerá las restricciones de visados para turistas rusos tras el ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig.

Endurecer las restricciones a la tramitación de visados para los turistas rusos será la primera respuesta de la Unión Europea ante el presunto ataque híbrido de Moscú contra el aeropuerto de Leipzig. Si además de ruso, el solicitante sirvió como soldado o mercenario, de ninguna forma podrá pisar suelo europeo.

La decisión no responde al azar. Se tomó después de que la prensa alemana atribuyera a un ciudadano de origen ruso con pasaporte letón y a otro de nacionalidad bielorrusa la autoría del envío de un dron cargado de explosivos contra el centro de carga civil y logística de la OTAN en el este de Alemania.

Uno de ellos entró en Europa con documentos de viaje Schengen expedidos a finales de abril en Italia, según la investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y de los canales regionales NDR y WDR. El dato avergonzó al ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, que prometió esclarecer lo sucedido.

"Si es cierto, y, por supuesto, corresponde a las autoridades alemanas confirmarlo o desmentirlo, ello demuestra claramente que los visados son una herramienta que utilizan quienes pretenden hacer daño a la Unión Europea para acceder a ella", declaró este miércoles la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas.

"De hecho, hoy mismo, durante el debate sobre Ucrania, muchos han señalado la necesidad de restringir la concesión de visados", añadió la jefa de la diplomacia europea al término del encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE en el pueblo irlandés de Newtownmountkennedy.

Todos expresaron un "amplio respaldo" a la idea, a decir de Kallas. "No está bien que durante esta guerra los rusos entren y disfruten de la hospitalidad de los países europeos", argumentó la ex primera ministra estonia. "Muchos Estados miembros han advertido que, en realidad, este tipo de visados turísticos se están utilizando para actos de sabotaje", añadió.

La resistencia proviene, en parte, de los países que siguen sacando rédito del turismo ruso. Según reveló el pasado mes de mayo el portal Euractiv, la concesión de visados Schengen a ciudadanos rusos repuntó un 8,4 % en 2025 hasta superar las 477.000 autorizaciones turísticas, lo que supuso el 77% del total otorgado a esta nacionalidad.

Para Kallas, lo ocurrido en Leipzig no fue un incidente aislado. "Desde 2022, hemos sido testigos de ataques sistemáticos en toda Europa. El sabotaje, los ciberataques y el espionaje son cada vez más frecuentes y descarados.

La jefa de la diplomacia europea recordó desde Irlanda que Bruselas había convocado al representante ruso ante la UE y que estaba "avanzando en la adopción de más sanciones" para asfixiar la economía de guerra del Kremlin.

"Ya tenemos 1.600 inclusiones en la lista relativas al complejo militar de Rusia y tal vez se puedan añadir más", deslizó Kallas, que hacía referencia a un paquete entrante de nuevas medidas de sanción contra individuos y empresas rusas que ayudan al esfuerzo bélico de Moscú.

Esta semana, los ministros alemanes del Interior y de Exteriores, Alexander Dobrindt y Johann Wadephul, responsabilizaron de forma oficial a Rusia del ataque en Leipzig. En una comparecencia conjunta, ambos calificaron el incidente como un acto de guerra híbrida destinado a intimidar a la población y generar divisiones en los países que cerraron filas con Ucrania tras la invasión a gran escala de febrero de 2022.

El Kremlin rechazó tajantemente las acusaciones tildándolas de "infundadas y rusófobas" y citó de urgencia al embajador alemán en Moscú. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió de que Moscú no dejará sin respuesta lo que considera una "provocación política destinada a justificar una nueva escalada de sanciones".