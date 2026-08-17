El primer ministro británico Burnham fue engañado por un impostor que se hizo pasar por la jefa de gabinete de Trump

El primer ministro británico Andy Burham en el centro de control meteorológico de Essex por la alerta por calor. Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

Las claves

Las claves Generado con IA El primer ministro británico Andy Burnham fue engañado por un impostor que se hizo pasar por Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump. La comunicación entre Burnham y el impostor se realizó solo por mensajes y fue detectada antes de que se produjera un intercambio de información relevante. El incidente generó preocupación en la embajada británica en Washington, en parte porque el teléfono de Wiles ya había sido hackeado en 2025. Casos similares han ocurrido antes, como en 2015, cuando un impostor logró contactar al entonces primer ministro David Cameron.

El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, intercambió mensajes con una persona que se hizo pasar por Susie Wiles, la responsable del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informan este lunes los medios del Reino Unido.



La residencia oficial de Downing Street no ha querido hacer comentarios sobre esta brecha de seguridad, revelada inicialmente por Politico. El medio afirma que Burnham se comunicó con una persona que afirmaba ser Wiles antes de sospechar que no lo era.



La comunicación entre Burnham y la impostora se hizo a través de mensajes y no hubo ninguna conversación directa entre ambos, aseguran fuentes del gobierno británico.

Según Downing Street, no hubo un intercambio de mensajes de importancia y los textos fueron notificados rápidamente a las autoridades competentes en cuanto se consideraron sospechosos.

Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump. REUTERS/Carlos Barria

De acuerdo con el diario The Telegraph, el incidente causó una gran preocupación en el personal de la embajada británica en Washington y así lo hicieron saber a sus colegas de EEUU.



Al parecer, las autoridades británicas temían que el teléfono de Wiles hubiera sido hackeado otra vez después de que un impostor enviara mensajes de texto y llamara a sus contactos en mayo de 2025 para solicitar dinero en efectivo e indultos presidenciales.

La propia Wiles informó en aquel momento que su teléfono personal -no el oficial de la Casa Blanca- había sido pirateado, dando a los estafadores acceso a su agenda con los teléfonos de algunas de las personas más ricas e influyentes de Estados Unidos.



Burnham no es el primer político británico que ha sido víctima de un impostor. En 2015, una llamada fue transferida al teléfono del entonces primer ministro David Cameron por parte de alguien que se hacía pasar por el director del GCHQ, el centro de escuchas de la inteligencia británica.

El político conservador puso fin a la llamada cuando quedó claro que se trataba de un engaño.