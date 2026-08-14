El 'Conde Carapapelera' logra boicotear el retorno de Farage: el líder de Reform no comparece para celebrar su victoria

Las claves

Las claves Generado con IA Nigel Farage recuperó su escaño en Clacton-on-sea con el 62,8% de los votos, pero no acudió a celebrar la victoria. El candidato satírico 'Conde Carapapelera' obtuvo más del 25% de los votos, boicoteando el acto de victoria de Farage. La ausencia de laboristas, conservadores y verdes dejó a Farage enfrentado a varios candidatos independientes y satíricos. La polémica victoria se da tras escándalos de financiación y con el Partido Laborista recuperando popularidad bajo Andy Burnham.

Nigel Farage, líder del partido populista antiinmigración Reform, ha recuperado su escaño al vencer con una holgada mayoría en las elecciones de Clacton-on-sea que forzó él mismo para reafirmarse tras los escándalos de financiación irregular.

Sin embargo, lo que debería haber sido una "absolución por las urnas" ha terminado abochornando a Farage por la participación del candidato satírico 'Conde Carapapelera' (Count Binface), que ha logrado más del 25% de los votos.

El inesperado resultado de un personaje que ha basado su campaña en mofarse del líder de Reform ha llevado a Farage a saltarse la comparecencia en el tradicional recuento de resultados, porque le obligaría a posar codo con codo con Carapapelera.

"Que me condenen si voy a subirme a un escenario tras ganar una victoria resonante solo para ser vejado y humillado por unos don nadie", clamó Farage ante sus seguidores en referencia a Carapapelera y el resto de candidatos minoritarios.

El boicot de laboristas, conservadores y verdes a los comicios en Clacton como protesta a lo que consideraron como un 'truco político' de Farage dejó al líder de Reform solo frente a una constelación de independientes.

Aunque ninguno es tan llamativo como Carapapelera, que viste un disfraz inspirado en La Guerra de las Galaxias con un cubo de basura como yelmo, otros de los candidatos subrayan su ironía con nombres como 'Woke Trump Carrzee' o 'Nick el increíble ladrillo volador'.

Así, ni Farage ni sus seguidores han celebrado su designación oficial como ganador con un 62,8% de los votos, con una participación de únicamente un 44%. Tampoco dará un discurso de victoria, oficialmente por motivos de seguridad.

Nigel Farage en las elecciones parciales en Clacton. Reuters

Eso ha permitido a Carapapelera concentrar la atención de nuevo, declarándose vencedor de entre "los candidatos que se molestaron en aparecer".

La presencia de todos los candidatos durante el escrutinio es una tradición política arraigada en la cultura británica, tanto como la participación de candidatos satíricos cuya única intención es llamar la atención sobre un asunto o ironizar sobre el proceso.

El propio primer ministro Andy Burnham tuvo que posar con los candidatos disfrazados el pasado junio cuando se presentó por la circunscripción de Makerfield para obtener un escaño parlamentario, el paso previo para liderar a los laboristas.

One thing I absolutely love about British politics…



…the first thing Andy Burnham has to do after winning is shake hands with a fox and a bin pic.twitter.com/nfRK1Q5WTa — Sophy Ridge (@SophyRidgeSky) June 19, 2026

El propio candidato satírico se jactaba de haber logrado un "10,000%" más de votos contra Farage que contra Burnham. "Ahora lo sabemos con certeza: uno de cada cuatro votantes preferirían al Conde Carapapelera como Primer Ministro que al líder de Reform".

Farage sigue en la cuerda floja

Reform arrasó en las elecciones locales y regionales de mayo, obteniendo más de 1.400 concejales en todo el país. La derrota del laborismo desencadenó el proceso que ha llevado a la dimisión de Keir Starmer y colocaron a Farage como favorito para 2027.

Sin embargo, las últimas semanas han supuesto un vuelco radical en sus aspiraciones. La revelación de que no declaró un regalo de cinco millones de libras por parte de un inversor 'cripto' le llevó a dimitir de su escaño para escenificar su rehabilitación por las urnas.

En paralelo, la popularidad en auge de Burnham, que reemplaza a Starmer como primer ministro, ha logrado sacar por el momento al Partido Laborista de su crisis y lo ha colocado por delante de Reform.

La sonada ausencia del líder de Reform ha sido inmediatamente señalada por el resto de partidos mayoritarios. "Esto no es una victoria para Nigel Farage", zanjaba la portavoz laborista, Bridget Phillipson.

"La montaña de corrupción y escándalos que les sepulta no ha hecho más que crecer, mientras él trataba de distraer al público haciendo campaña en unas elecciones parciales contra una papelera", declara.

"Ahora no tiene dónde esconderse. Nigel Farage tiene que dar explicaciones ante el público sobre qué está ocurriendo exactamente [en su partido]. Y ahora que nos hemos quitado del medio la distracción de las elecciones, vamos a ponernos a ello", concluye.