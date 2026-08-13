Ucrania cambia de táctica: ataca objetivos civiles y militares en el Mar Negro pero 'indulta' a los petroleros a petición de EEUU

Zelenski denuncia el envío de hasta 50.000 soldados norcoreanos y armamento balístico a Rusia, mientras solicita a Corea del Sur sistemas de defensa aérea y mayor cooperación militar.

Washington intervino para evitar ataques contra petroleros y el Consorcio del Oleoducto del Caspio, donde participan Chevron y Exxon, para no desestabilizar el mercado global de crudo.

El bombardeo ha causado al menos dos víctimas mortales, incluyendo un niño, y ha provocado daños en empresas, viviendas y escuelas, además del corte de agua y declaración de emergencia.

Ucrania ha atacado con drones y misiles la ciudad rusa de Novorossíisk, destruyendo terminales de grano pero respetando instalaciones petrolíferas por acuerdo con Estados Unidos.

Ucrania ha bombardeado intensamente la ciudad rusa de Novorossíisk, uno de sus principales puertos del Mar Negro. Los ataques han destruido dos grandes terminales para el comercio marítimo de grano, pero no han dañado la infraestructura petrolífera en base a un acuerdo que mantienen desde el pasado julio con Estados Unidos.

La estrategia ucraniana pivota así de los ataques al petróleo ruso contra una de sus principales materias primas, el cereal. Rusia es el principal exportador mundial de este recurso y el Mar Negro es una de sus grandes puertas de salida. Moscú advierte que estas agresiones ponen en riesgo el suministro mundial y amenazan con hambruna en África y Oriente Próximo.

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, ha comunicado a través de Telegram que el principal objetivo de la ofensiva ha sido la base naval de Novorossíisk, en donde Rusia refugia parte de su flota tras los avances ucranianos sobre Crimea. Se han utilizado drones aéreos y navales además de misiles.

Veniamín Kondrátiev, gobernador de la región de Krasnodar en la que se sitúa el puerto, aseguró que hay dos víctimas mortales, una de las cuales era un niño. "En Novorossíisk murió un menor de edad de ocho años. Expreso mis profundas condolencias a los padres", comunicó.

El alcalde de la ciudad, Andrei Kravchenko, comunicó que se ha cortado el agua corriente en la ciudad y se ha activado el estado de emergencia. Se han registrado daños por caídas de fragmentos de drones en varias empresas panificadoras, además de más de dos docenas de bloques de apartamentos y varias escuelas.

Mientras, el resto de la flota que permanece en Crimea ha sido atacada con más de 30 drones, informa Mijaíl Razvozháev, el gobernador de Sebastopol. La ofensiva ha provocado daños a tres edificios y cinco casas particulares en el distrito de Balakava.

Terminales petrolíferas de Novorosíisk EP.

Desde comienzos de agosto, los ataques contra la infraestructura granelera de Rusia han causado una caída del 76% en sus exportaciones de cereal, según el Ministerio de Agricultura de Ucrania. Sin embargo, están respetando las refinerías petrolíferas en la zona al contrario de lo ocurrido en el Báltico, en donde las ha dañado profundamente.

La intervención de JD Vance

Novorossíisk alberga una infraestructura en particular: el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC por sus siglas en inglés), que transporta petróleo desde Kazajistán. Dos grandes petroleras estadounidenses, Chevron y Exxon Mobil, tienen participaciones en el CPC.

Según publica el Financial Times, el vicepresidente JD Vance intercedió antes el propio Zelenski a finales de julio para evitar que los ataques dañasen tanto las instalaciones del CPC como los petroleros que no sean de bandera rusa y usen el puerto. Quedaban excluidos del acuerdo los buques sancionados por Ucrania y aquellos que transportasen crudo ruso.

"Washington estaba alarmado ante la idea de que Ucrania desestabilizara aún más los mercados de crudo globales y dañase a las compañías estadounidenses al atacar los petroleros que llevaban petróleo kazajo conducido hasta el puerto de Novorossíisk mediante el Oleoducto del Caspio", informa el medio.

Daños en residencias de Novorosíisk difundidos por las autoridades rusas. REUTERS

"Escuchamos muy atentamente a nuestros socios estadounidenses", confirman fuentes ucranianas. Kazajistán es un clave para los intereses petrolíferos de la región. El principal yacimiento del país, Tengiz, está participado en un 50% por Chevron y en un 25% por Exxon.

Corea del Norte refuerza a Rusia

Zelenski ha asegurado también este miércoles que las fuerzas del país han recuperado 26 localidades en las regiones de Zaporiyia y las vecinas Dnipró y Donetsk en la ofensiva que mantienen desde el pasado enero.

No obstante, denuncia que el régimen de Kim Jong-un enviará de 30.000 a 50.000 soldados norcoreanos a Rusia, junto con lanzadores balísticos y hasta 120 misiles. La propia Zaporiyia fue objetivo de los misiles balísticos norcoreanos este mismo martes, según el presidente ucraniano.

Corea del Norte envió por primera vez miles de soldados a Rusia a finales de 2024 y ayudó a recuperar posiciones perdidas en la región de rusa de Kursk tras la incursión transfronteriza de Ucrania, pese a sufrir alrededor de 6.000 a 7.000 bajas.

Zelenski ha pedido a Corea del Sur sistemas de defensa aérea y una cooperación más estrecha en materia de defensa, insinuando que Pionyang usa la guerra de Corea para "ensayar" una invasión de su vecino de Sur. Seúl, no obstante, ha reiterado que su postura es la de proporcionar únicamente asistencia humanitaria y de logística no letal a Ucrania.