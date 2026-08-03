Tres muertos y 13 heridos por el impacto de los restos de varios drones ucranianos derribados en el sur de Rusia

Explosión en los almacenes rusos Wildberries por un ataque de drones ucranianos.

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas murieron y trece resultaron heridas tras la caída de restos de drones ucranianos derribados en el distrito de Guelendzhik, región rusa de Krasnodar. El ataque, que afectó a la localidad de Arjipo-Ósipovka, también dejó menores entre los heridos y fue calificado como un ataque a infraestructura civil. Otras regiones rusas, como Briansk y Vladímir, también reportaron heridos tras ataques ucranianos, incluyendo centros logísticos y almacenes. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado y destruido 131 drones ucranianos durante la pasada noche en diez regiones, Crimea y el mar Negro.

Al menos tres personas han muerto y otras trece han resultado heridas tras la caída de fragmentos de drones ucranianos derribados por las defensas antiaéreas rusas en el distrito de Guelendzhik de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, según han informado las autoridades locales.

"En Guelendzhik tuvo lugar una tragedia. En la localidad Arjipo-Ósipovka, debido a la caída de restos de drones, murieron tres personas, según informaciones previas", ha escrito en Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev.

Ha añadido que "resultaron heridas otras trece personas, incluyendo menores de edad", y que ya "reciben la ayuda médica necesaria".

🇺🇦🇷🇺 Ukraine trifft Drohnen-Uni,

besetzte Krim und Logistiknetz gleichzeitig – Russland meldet Abwehr über elf Regionen und dem Schwarzen Meer.



Rüstungsnahe Infrastruktur: Gebäude der Technologischen Universität "Schuchow" in Nelgorod brannte vollständig aus, in dem laut… pic.twitter.com/Wr82z5R1X7 — Anna (@AnnaDeMilanese) August 3, 2026

"Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias", ha denunciado.

Anteriormente el líder de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, ha informado de la muerte de otros tres civiles y de al menos dos heridos tras un ataque ucraniano.

En la región fronteriza de Briansk han resultado heridas ocho personas tras ataques ucranianos, según ha denunciado en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

Además, el número de heridos durante el ataque ucraniano contra el centro logístico de Wildberries en la región rusa de Vladímir, a 150 kilómetros de Moscú, ascendió a tres personas, según el gobernador local, Alexandr Avdéev. Se trata del decimoctavo almacén de esta compañía atacado por Ucrania en las últimas semanas.

Rússia: As Forças Ucranianas realizaram ataques a três centros de logística russos em Sarapul, Kazan e na região de Volgograd, localizados a aproximadamente de 500 a quase 1.300 km da Ucrânia.

A Ucrânia também atacou um terminal marítimo na região de Krasnodar, a refinaria de… pic.twitter.com/onU6CmHLKA — Verdades e Nada Mais 🥇 (@VerdadeseNadaMa) August 3, 2026

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.