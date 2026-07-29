Polonia pide a EEUU extraditar al exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, el ejecutor de la deriva iliberal del país

Ziobro niega las acusaciones y sostiene que el proceso en su contra responde a motivaciones políticas del actual gobierno polaco.

El exministro, que obtuvo asilo en Hungría antes de viajar a Estados Unidos, recibió el visado estadounidense por mediación diplomática y motivos de seguridad nacional.

Ziobro es sospechoso de crear y dirigir una organización criminal, abuso de autoridad, manipulación de concursos y malversación de fondos por un valor estimado de 34 millones de euros.

La Fiscalía Nacional de Polonia ha solicitado a Estados Unidos la extradición del exministro de Justicia Zbigniew Ziobro, acusado de 19 delitos relacionados con el uso indebido del Fondo de Justicia.

La Fiscalía Nacional de Polonia solicitó este lunes a Estados Unidos la extradición de Zbigniew Ziobro, exministro de Justicia y miembro del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). La petición de extradición se formula en relación con 19 de los 26 delitos que las autoridades sospechan que ha cometido el político de la formación de la oposición.

Estos delitos incluyen "irregularidades relacionadas con la gestión, la asignación y la liquidación de los recursos del Fondo de Justicia" ocurridas entre 2017 y 2023, según el comunicado oficial. Este fondo es una herramienta del Estado dedicada, entre otras cosas, a las prestaciones que perciben algunos testigos de delitos o las víctimas de actos criminales.

Ziobro, quien fue ministro de Justicia entre 2015 y 2023, también es sospechoso de haber cometido otros delitos como "la creación y dirección de una organización criminal, abuso de autoridad y incumplimiento de sus obligaciones oficiales".

Se le acusa, además, de "manipulación de concursos, permitir que personas no autorizadas celebraran contratos, tolerar la concesión de fondos a organizaciones que no cumplían los requisitos y la ocultación de documentos". Acciones que buscaban "obtener beneficios políticos y económicos e iban en detrimento del interés público", de acuerdo con la Fiscalía.

Según la agencia de noticias polaca PAP, la portavoz de la Fiscalía General de Polonia, Anna Adamiak, explicó que la petición de extradición se había hecho llegar a las autoridades estadounidenses a través de canales diplomáticos y por medio del Waldemar Żurek, el actual ministro de Justicia polaco.

Se trata, concretamente, de "una solicitud de detención provisional y extradición desde Estados Unidos", según Adamiak. La portavoz precisó que el trámite de la extradición, en el caso de Ziobro, puede prolongarse desde "varios meses" hasta "docenas de meses".

Asilo político en la Hungría de Orbán

Ziobro y su viceministro, Marcin Romanowski, obtuvieron asilo en Hungría durante el Gobierno de Viktor Orbán. Tras su caída, Ziobro partió hacia Estados Unidos el 9 de mayo, el mismo día en que Péter Magyar asumió el cargo, ya que el nuevo primer ministro húngaro había prometido previamente revocar su estatus de refugiado.

El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán celebra una conferencia de prensa en Budapest, Hungría Marton Monus Reuters

Según pudo saber la agencia Reuters, el exministro de Justicia polaco obtuvo el visado estadounidense gracias a la mediación del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y se justificó la urgencia de la emisión del visado por "motivos de seguridad nacional".

El subsecretario estadounidense instruyó personalmente al Servicio Consular del Departamento de Estado para que, a través de la Embajada de Estados Unidos en Budapest, emitiera un visado a Ziobro para que pudiera huir de Hungría a Estados Unidos.

Se sospecha que la malversación que dirigió el exministro a través de un grupo delictivo organizado, puede llegar a más de 150 millones de zlotys (34 millones de euros). Su pasaporte polaco fue revocado y recibió la visa estadounidense en el documento de asilo proporcionado por el Gobierno húngaro.

Ziobro niega los cargos

Las autoridades polacas pretenden procesar a Ziobro, figura clave en las reformas judiciales entre 2015 y 2023. Sus opositores políticos afirman que dichas medidas socavaron el Estado de derecho.

Como ministro de Justicia y fiscal general, Ziobro desempeñó un rol técnico central en la reestructuración del sistema judicial que provocó el choque de Varsovia con las instituciones europeas por vulneraciones al Estado de derecho.

El primer ministro polaco Donald Tusk en París, Francia. Tom Nicholson Reuters

Bajo su gestión, se aprobó la unificación de la cartera de Justicia con la Fiscalía General, la modificación del sistema de elección del Consejo Nacional del Poder Judicial y la creación de una controversial cámara disciplinaria para magistrados en el Tribunal Supremo, medidas destinadas a incrementar el control del Poder Ejecutivo sobre los jueces.

Ziobro ha negado los cargos en su contra y alega que el actual gobierno de coalición polaco está llevando a cabo un caso con motivaciones políticas. En una entrevista con Polsat News, grabada en Washington, declaró previamente que no temía ser juzgado ante un tribunal independiente y que estaría encantado de regresar a Polonia si se le presentara la oportunidad