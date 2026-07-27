Un hombre con dos cuchillos agrede a varias personas en el centro de París: dos mujeres en estado grave

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre armado con dos cuchillos ha herido a tres mujeres en la Plaza de Clichy, en el centro de París. Dos de las víctimas presentan heridas graves en la espalda y el abdomen, aunque la vida de ninguna corre peligro por el momento. El agresor fue detenido rápidamente por un policía fuera de servicio que se encontraba en la zona. La identidad y motivación del atacante aún no han sido esclarecidas; la Fiscalía de París investiga el caso y la Fiscalía Nacional Antiterrorista lo sigue de cerca.

Un hombre armado con dos cuchillos de cocina ha herido a varias mujeres en la Plaza de Clichy, en el centro de París a plena luz del día.

Las tres mujeres heridas han sido atendidas por los servicios de emergencia y trasladadas al hospital, en el caso de las dos que se encontraban gravemente heridas.

Según informa BFMTV, la vida de las tres mujeres, de 19,24 y 36 años, no corre peligro por el momento, aunque dos de ellas se encuentran en "urgencia absoluta". Las víctimas que se encuentran en un estado más grave fueron alcanzadas por el arma blanca en la espalda y el abdomen.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — « C’est Allah qui me l’a ordonné » : Une ATTAQUE AU COUTEAU vient d’avoir lieu à Paris, aux alentours de la place de Clichy.



Un individu a poignardé 3 femmes, dont l’une serait enceinte. L’une des victimes est en URGENCE ABSOLUE.



Les victimes ont… pic.twitter.com/kjbPpBDOlT — Bastion (@BastionMediaFR) July 27, 2026

El agresor ha sido rápidamente detenido por un policía de la Jefatura de París fuera de servicio que se encontraba caminando por la plaza. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha elogiado su labor durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "Le rindo homenaje. Fue un acto de valentía", ha afirmado el ministro.

En la misma comparecencia ha explicado que el detenido ha proporcionado declaraciones "incoherentes" y aún no se ha podido esclarecer su identidad, ya que no llevaba documentación consigo. De la misma forma, se desconoce la motivación del ataque. Nuñez ha invitado a no elucubrar posibles motivaciones.

Por el momento, la investigación recae en la Fiscalía de París, mientras que la Fiscalía Nacional Antiterrorista sigue de cerca la situación.