La UE se resigna a los nuevos aranceles por "trabajo forzoso" de Trump: "Están por debajo del tope acordado del 15%"

La UE espera que EEUU respete los términos del acuerdo y valora positivamente la posibilidad de profundizar la cooperación en otras áreas estratégicas.

Bruselas rechaza la acusación de Washington sobre el trabajo forzoso, defendiendo que la UE tiene normas estrictas en la materia y las aplica correctamente.

La Comisión Europea acepta los aranceles, ya que se mantienen por debajo del tope del 15% acordado en el pacto entre Trump y Von der Leyen el año pasado.

Estados Unidos ha impuesto nuevos aranceles de al menos el 10% a 60 países, incluida la Unión Europea, justificándolos por presunto uso de trabajo forzoso.

Bruselas se resigna a la nueva oleada de aranceles de al menos el 10% que Estados Unidos impone desde este viernes a 60 países, entre ellos algunos de sus principales socios comerciales, como México, Reino Unido, Japón o la propia UE.

La Comisión Europea alega que esta nueva barrera tarifaria -que sustituye a los recargos del 'Día de la Liberación', anulados por el Tribunal Supremo a principios de año- se mantiene dentro de los límites fijados en el controvertido acuerdo que Donald Trump y Ursula von der Leyen sellaron hace ahora un año en Turnberry (Escocia), que establece un techo del 15% para todos los aranceles.

Los nuevos gravámenes se apoyan en una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluye que los principales aliados de Washington recurren al trabajo forzoso. Sustituyen al arancel general del 10% que la Administración Trump aplicaba con carácter provisional y cuya vigencia expiraba este viernes.

El Ejecutivo comunitario replica que no está de acuerdo con la nueva base legal utilizada por Washington, ya que la UE cuenta con normas sólidas de lucha contra el trabajo forzoso y las hace cumplir, pero la asume para preservar el acuerdo de Turnberry y la estabilidad comercial, según han explicado fuentes europeas.

"La UE valora positivamente que este resultado se ajuste a los compromisos arancelarios asumidos por EEUU en la declaración conjunta (de Turnberry) entre la UE y EEUU", ha dicho este viernes el portavoz de Comercio, Olof Gill.

"Asimismo, considera que este paso da un impulso positivo a los trabajos para estudiar nuevas exenciones arancelarias y profundizar la cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre ellos las materias primas críticas, la seguridad económica, la inteligencia artificial y los asuntos digitales, por citar solo algunos", ha agregado.

En su decisión de este viernes, Trump ha establecido de momento para la UE un arancel general 'todo incluido' del 10% y ha reintroducido las exenciones que ya se habían pactado para productos europeos, como el corcho y los diamantes, que se suman a las ya existentes para las aeronaves y sus componentes, los medicamentos genéricos y los principios activos farmacéuticos.

El portavoz ha reivindicado que la UE ya ha cumplido con su parte del acuerdo de Turnberry, ya que la eliminación de los aranceles a los productos industriales estadounidenses -y a un número limitado de productos agrícolas- entró en vigor el 1 de julio de 2026, tras un año de tramitación.

"De cara al futuro, la UE espera que Estados Unidos siga respetando los términos de la declaración conjunta, también en lo que se refiere a cualquier medida que pueda adoptar en el marco de nuevas investigaciones al amparo de la Sección 301. Esto es esencial para seguir proporcionando a nuestros respectivos mercados la estabilidad y la previsibilidad que tanto necesitan", ha concluido el portavoz.

"Sea cual sea la fórmula que se adopte, sea cual sea el instrumento jurídico y tenga el aspecto que tenga, el resultado debe situarse por debajo del arancel máximo del 15% acordado. En ese sentido, podría decirse que no nos preocupa especialmente cuál sea el mecanismo jurídico dentro del sistema estadounidense para lograrlo", explicaba este misma semana un alto responsable comunitario.

"Lo importante es que se consiga, que el resultado sea estable y previsible y que podamos confiar en que nuestras empresas se beneficien de lo establecido en el acuerdo".

"Dicho esto, por supuesto no compartimos las conclusiones sobre el trabajo forzoso y así se lo hemos dejado muy claro a nuestros interlocutores en Estados Unidos. Contamos con normas sólidas en materia de trabajo forzoso. Las aplicamos y las hacemos cumplir, por lo que no estamos de acuerdo con esa conclusión", admitía el alto funcionario.

"Pero, una vez más, el objetivo principal es garantizar que se respete el acuerdo y que nuestras empresas puedan beneficiarse de la estabilidad y la previsibilidad previstas en él", sostiene la Comisión.