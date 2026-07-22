Burnham no pierde el tiempo: recupera al ministro de Defensa que le dimitió a Starmer y retira el IVA para la luz de los hogares

Ed Miliband es nombrado ministro de Exteriores, lo que suscita preocupación en Washington por su política energética y escasa experiencia en política exterior.

Recupera a John Healey, exministro de Defensa que dimitió con Starmer, y lo nombra ministro de Economía y Hacienda, generando buena acogida en el sector militar.

Andy Burnham, nuevo primer ministro británico, anuncia la eliminación del IVA en la factura de la luz para todos los hogares a partir de octubre.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, no ha hecho esperar a los medios. A las seis de la mañana de este martes anunció la primera medida prometida en su comparecencia pública del lunes: a partir de octubre se eliminará el IVA de la luz para todos los hogares británicos.

Tras la dimisión del anterior primer ministro, sir Keir Starmer, Andy Burnham aceptó este lunes el encargo del rey Carlos III de formar Gobierno. Como es tradición, antes de acceder a su nueva residencia en el n.º 10 de Downing Street, el premier se dirigió al público y prometió los "mayores cambios de los últimos 40 años".

También se ha hecho pública la lista de los miembros de su nuevo gabinete. Regresan algunos de los ministros que cesaron en su cargo con Starmer en la crisis de junio, mantiene a otros en sus puestos e incorpora caras nuevas. Algunos de los nombramientos ya han levantado la polémica.

La sorpresa saltó al conocerse el nombramiento de John Healey como Chancellor of the Exchequer, exótico nombre con el que se conoce al ministro de Economía y Hacienda. Las últimas semanas se había especulado con los nombres de Ed Miliband o Shabana Mahmood para el cargo.

Healey fue ministro de Defensa con Starmer, pero dimitió en junio precisamente por las discrepancias en cuanto al presupuesto de su Departamento.

En su carta de dimisión, denunció que la rígida política presupuestaria impedía desarrollar un plan de inversión acorde con las necesidades de seguridad nacional en el nuevo contexto geopolítico. En particular, se refirió a los compromisos políticos alcanzados con los aliados.

El enfrentamiento con la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y la falta de apoyo del primer ministro determinaron la dimisión de Healey en un contexto de crisis de liderazgo que desencadenó la renuncia de Starmer.

El nuevo ministro de Economía y Hacienda, John Healey, se dirige al personal del Tesoro. Stefan Rousseau. Reuters.

El nombramiento de Healey como ministro de Hacienda ha sentado muy bien en el ámbito militar y, sobre todo, en la industria de armamento. Otra cuestión es de dónde obtendrá los recursos necesarios para financiar el déficit estimado de 4.700 millones de libras (5.500 millones de euros) del presupuesto de defensa y, sobre todo, el incremento comprometido con OTAN de gasto en defensa hasta un 3,5 % del PIB en 2030.

Un funcionario de Downing Street explicó a Politico que Burnham y Healey comparten "la misma visión" en reindustrialización, devolución y coste de vida, además de mantener el compromiso con las reglas fiscales existentes.

Otro nombramiento que ha levantado cierto revuelo ha sido el de Ed Miliband como ministro de Exteriores. Miliband era ministro de Seguridad Energética del gabinete Starmer y uno de los artífices de la prohibición de emitir nuevas licencias de perforación de crudo y gas en el Mar del Norte.

Se especulaba con la noticia de que Washington había ejercido algún tipo de presión sobre Burnham para que abriera la mano en esa cuestión. En declaraciones recientes, el presidente Donald Trump denunció que el Reino Unido importaba grandes cantidades de crudo cuando lo tenía al alcance de su mano.

El nuevo ministro de Exteriores, Ed Miliband, y la ministra de Interior, Shabana Mahmood, caminan hacia Downing Street. Temilade Adelaja. Reuters.

La Casa Blanca no ha tardado en manifestar su "profunda preocupación" por el nombramiento de Miliband. Un funcionario declaró este martes a The Telegraph que el apoyo incondicional a las políticas verdes del ministro en su anterior cartera serían un "punto de fricción" en las relaciones transatlánticas.

Miliband apenas tiene experiencia en el ámbito de política exterior. Es reconocido como un político capacitado, pero al mismo tiempo, deberá enfrentarse a tres cuestiones clave en la política exterior británica: la relación con EEUU, el apoyo a Ucrania y el distanciamiento de Israel.

Tras hacerse público su designación como responsable de la cartera de Exteriores, Miliband se comprometió a profundizar los lazos con la Unión Europea antes de hablar de la "alianza esencial con EEUU".

Otra pieza clave en el nuevo equipo de Burnham es la ministra de Interior, Shabana Mahmood. Repite al frente de la política de seguridad e inmigración. En las quinielas previas a los nombramientos se especuló con que Mahmood ocuparía la cartera de Hacienda.

Sin embargo, podrá seguir adelante con su política de mano dura contra la inmigración. Mahmood aplicó medidas que el nuevo primer ministro respaldó durante su campaña en las elecciones parciales que le dieron acceso al Parlamento. Es de esperar que Burnham reciba presión del ala izquierda de su bancada que ha criticado esas medidas.

El nombramiento más destacado desde el punto de vista político es el de Louise Haigh como primera secretaria de Estado. En la estructura del gabinete, este puesto equivale al de ministra de la Presidencia y es, en realidad, la mano derecha política del primer ministro y quien ha de velar por la disciplina de su equipo de Gobierno.

Louise Haigh es la primera secretaria de Estado, mano derecha de Andy Burnham. Temilade Adelaja. Reuters.

Haigh es la persona de confianza de Burnham y ha sido una pieza clave en el ascenso del exalcalde del Gran Mánchester a la política nacional. Dimitió en 2024 como ministra de Transportes de Starmer por un escándalo relacionado con un fraude al denunciar el robo de un teléfono móvil que, en realidad, no había sido robado. Su nombramiento refuerza la confianza del primer ministro en su mano derecha.

Ministros que continúan

Yvette Cooper se mantiene, pero cambia la cartera de Exteriores por la de Salud. No deja de ser sorprendente, teniendo en cuenta que Cooper representaba una presencia sólida del Reino Unido en la esfera internacional.

Pat McFadden continúa como ministro de Trabajo y Pensiones. A pesar de ser un fiel seguidor de Starmer, su intervención fue muy importante en las elecciones en las que barrieron los laboristas. Burnham ha tenido en cuenta, sin duda, el valor del foco social de McFadden en su nuevo plan.

Otros ministros del gabinete Starmer continúan desarrollando la misma función: Bridget Phillipson como ministra de la Mujer e Igualdad, Lisa Nandy, en Cultura, Medios y Deportes, Heidi Alexander en Transportes y Douglas Alexander como ministro para Escocia.

También hay que contar con la reincorporación de Wes Streeting: el primer miembro del Gobierno que dimitió en la crisis de junio por la falta de liderazgo del primer ministro. Entonces, ocupaba la cartera de Salud y se ha incorporado al nuevo equipo como titular de Defensa.

En el mismo caso está Miatta Fahnbulleh, quien renunció al cargo de ministra de Comunidades. Se reincorpora para hacerse cargo de la cartera de Seguridad Energética. Por último, Burnham rescata a Angela Rayner como ministra de Vivienda. Rayner dimitió al airearse un presunto delito fiscal.

El gabinete lo completan ocho nuevos ministros. 13 de los 23 miembros del nuevo equipo, incluyendo el primer ministro, son mujeres. De esos 23, nueve se incorporan por primera vez, cinco vuelven después de dimitir en algún momento de la legislatura y nueve continúan en su puesto o cambian de cartera.

Algunos analistas han calificado el proceso como "purga brutal de figuras leales a Starmer". El nuevo equipo refuerza la posición de perfiles más moderados dentro del laborismo, a pesar de las especulaciones de los rivales políticos que se referían a un giro hacia la izquierda en las políticas sociales del gabinete.

La realidad es que el nuevo Gobierno es el resultado de un equilibrio entre cambio y continuidad. Rompe con el pasado inmediato de Starmer, pero mantiene la conexión con los asuntos clave del futuro del reino.

Las reacciones de la oposición se han centrado más en el análisis superficial del discurso que en los propios nombramientos. Para la líder conservadora Kemi Badenoch, el equipo de Burnham solo busca "agradar al electorado". Lo acusa de populismo y denuncia que "no tiene un plan más allá de decirle a los alcaldes que lo arreglen ellos". Temen que Burnham repita los mismos "titubeos" políticos que Starmer.

Nigel Farage, líder de los populistas de Reform UK, señaló que "tendremos más de lo mismo, pero irán aún más a la izquierda". Insiste en que Burnham carece de mandato democrático y exige unas elecciones inmediatas. "El pueblo británico debe decidir su futuro", aseguró.

Los primeros pasos

La primera llamada internacional de Andy Burnham desde su nuevo cargo fue a Donald Trump. El propio presidente comentó en Truth Social que había sido una conversación muy buena. Hablaron del petróleo del Mar del Norte, del comercio exterior, la alianza militar, el Estrecho de Ormuz y muchos otros temas. Burnham invitó a Trump a visitar Mánchester.

A continuación, conversó con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

La primera reunión del gabinete se celebró este martes por la mañana en el n.º 10 de Downing Street. En su introducción, el primer ministro anunció a los miembros de su equipo que serán "el Gobierno del coste de la vida".

Trasladó a sus ministros que su misión es analizar "qué podemos hacer para quitar un poco de presión de los hombros de los ciudadanos". Burnham indicó que el Gobierno debe explorar "todas las vías posibles" para reducir el coste de la vida, y pidió a su equipo que cada Departamento se implique en el objetivo general.

La primera medida que anuncia Burnham es la reducción del IVA sobre la factura eléctrica doméstica desde octubre y durante seis meses. Se estima un impacto anual de unas 45 libras (52,7 €) por familia. El presupuesto para financiar esa medida se tomaría de la suspensión de un proyecto de identificación digital, aunque la oposición ha objetado que ese proyecto no tenía asignados fondos para su ejecución.