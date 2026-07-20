Magyar ofrece la presidencia de Hungría a la mejor ajedrecista de todos los tiempos tras cesar al jefe de Estado de Orbán

Las claves

Las claves Generado con IA El primer ministro húngaro, Péter Magyar, propone a Judit Polgár, la mejor ajedrecista de la historia, como presidenta tras la destitución de Tamás Sulyok, aliado de Viktor Orbán. Polgár, de 49 años, es reconocida mundialmente por sus logros en ajedrez, incluyendo ocho Olimpiadas femeninas y 26 años liderando el ranking femenino. La propuesta de Polgár ha sido respaldada por figuras destacadas de la ciencia, cultura y deporte húngaro, y es vista como una opción ajena a la política tradicional. El Parlamento húngaro tiene 30 días para elegir nuevo presidente, mientras se implementan reformas constitucionales impulsadas por Magyar para limitar el poder de Orbán y sus aliados.

El primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, anunció este lunes que propondría a Judit Polgár, considerada la mejor ajedrecista de todos los tiempos, como la próxima presidenta del país en sustitución del jefe del Estado saliente, Tamás Sulyok, un estrecho aliado de Viktor Orbán.

El anuncio del mandatario fue publicado en su cuenta de Facebook esta noche, un día después de que Sulyok informara de que había refrendado la reforma constitucional que incluye su propia destitución. El hasta ahora jefe de Estado añadió que consideraba esa enmienda "un grave y vergonzoso ejemplo histórico de abuso del poder político".

Momentos después, Magyar señaló que para el nombramiento del sucesor de Sulyok —un hombre leal a Orbán que asumió el cargo en 2024— esperaba recibir propuestas de candidatos por parte de "partidos, figuras públicas, la sociedad civil y particulares".

A través de una carta abierta enviada a la presidenta del Parlamento, Ágnes Forsthoffer, 16 destacadas personalidades húngaras de la ciencia, la cultura y el deporte recomendaron este lunes a Polgár, de 49 años, para ocupar la jefatura del Estado.

Considerada la mejor ajedrecista de la historia, Judit Polgár conquistó ocho Olimpiadas de Ajedrez femeninas con la selección húngara, retuvo el primer puesto del ranking mundial femenino de manera ininterrumpida durante 26 años y logró entrar en el top 10 de la clasificación general absoluta.

Rechazó limitarse, además, a las competiciones femeninas y se impuso a múltiples campeones mundiales, entre los que figuran jugadores de la talla de Garri Kasparov, Anatoli Karpov, Viswanathan Anand y Magnus Carlsen.

Magyar coincidió en que la ajedrecista sería la persona idónea para asumir el cargo más alto del país en un momento en que la nación requiere "unidad" y "un presidente del que todos los húngaros puedan sentirse orgullosos".

"Mañana me reuniré con ella para preguntarle si está lista para servir a la nación en un nuevo rol hasta que se adopte la nueva Constitución", escribió el primer ministro, que resaltó que sería un honor si la cinco veces campeona olímpica de ajedrez "aceptara la invitación".

"El nombre de Judit Polgár ha sido sinónimo de talento y perseverancia durante décadas. Como la jugadora de ajedrez más exitosa de la historia, lideró la clasificación mundial femenina durante 26 años ininterrumpidamente", subrayó Magyar. "Además, figura entre los diez mejores en la clasificación mundial absoluta".

El primer ministro de Hungría Péter Magyar en una partida de ajedrez con Judit Polgár en julio 2026 en un evento en Budapest Redes sociales

"El reconocimiento que ha recibido no se debe a sus afiliaciones o conexiones políticas, sino a su excepcional talento, dedicación, resiliencia sin precedentes e integridad. Es una húngara cuyo desempeño le ha valido el respeto y el reconocimiento tanto en su país como en el resto del mundo", añadió el primer ministro.

El Parlamento húngaro dispone de un plazo máximo de 30 días para elegir al sucesor de Sulyok. Durante este periodo de transición, y hasta que se nombre a un nuevo titular, las funciones presidenciales se transferirán de forma interina a la presidenta del hemiciclo.

Propuestas de candidatos

Magyar, que había amenazado a Sulyok con un proceso de destitución en caso de que se negara a firmar, confirmó que el máximo cargo del Estado quedará vacante este lunes. Para el nombramiento del sucesor de Sulyok, el primer ministro dijo que espera recibir propuestas de candidatos por parte de "partidos, figuras públicas, la sociedad civil y particulares".

El mandatario se congratuló de ver superado así "el último obstáculo" para la entrada en vigor del paquete de reformas constitucionales. Entre otras medidas, la reforma estipula una edad máxima de 70 años para los jueces del Tribunal Constitucional, lo que implicará el cese de cuatro magistrados, incluido el presidente del Tribunal Constitucional, Péter Polt, aliado de Orbán.

"Con estas decisiones devolvemos al pueblo húngaro algo que el régimen de Orbán intentó arrebatarle durante muchos años", señaló Magyar. "La certeza de que el poder tiene límites, de que los bienes públicos se pueden recuperar y de que el Estado puede volver a servir a sus ciudadanos, los ciudadanos húngaros libres".

Por su parte, Orbán afirmó que la entrada en vigor de las nuevas leyes supone que en su país "la arbitrariedad ya no es una amenaza, sino una realidad", su partido, el Fidesz, acusó a Magyar y a su formación, Tisza, de haber llevado al país a "un período de tiranía del poder abierta".

"Si esto se le pudo hacer al presidente de la República, entonces nadie estará a salvo mañana. ¡Que Dios proteja a Hungría!", escribió el exmandatario en redes sociales desde Estados Unidos.

Se elegirá un Presidente de la República para un período transitorio máximo de cinco años, hasta la aprobación de la nueva Ley Fundamental. Según la legislación vigente, el Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional.

Según el politólogo húngaro Gábor Török, la nominación de Judit Polgár también dividirá al propio bando de Magyar. Existen sólidos argumentos a favor de la ajedrecista, sobre todo que proviene de fuera de la política y, por lo tanto, del mundo de los partidos, y no es partidista de confianza.

Judit Polgár enseña su iPad de juego de ajedrez a varios niños en Budapest en 2013 Laszlo Balogh Reuters

"Esta condición de 'ajena al sistema' puede ser, sin embargo, su mayor desventaja. Hoy en día todavía es difícil imaginar cómo alguien sin experiencia política ni opiniones definidas velará por el funcionamiento democrático del Estado y ser un contrapeso, un freno o un límite efectivo".

"El verdadero reto para ella será demostrar que no es sólo una persona de renombre mundial, sino preparada y capaz de asumir el cargo de Ferenc Mádl y László Sólyom", señala el experto.