La juventud de Alemania no quiere ir a la guerra: se disparan los objetores de conciencia bajo la mili "flexible" de Merz

El aumento de objetores se atribuye a la nueva política de servicio militar flexible y al temor a una posible intervención militar en zonas de conflicto, lo que dificulta los planes de Berlín de reforzar sus fuerzas armadas.

El Gobierno alemán exige desde este año a los hombres mayores de 18 años indicar su disposición a servir en el ejército, mientras que las mujeres pueden presentarse como voluntarias.

La Constitución alemana garantiza el derecho a la objeción de conciencia, y el trámite es preventivo, ya que no existe actualmente servicio militar obligatorio.

El número de jóvenes que solicitan la objeción de conciencia para evitar el servicio militar en Alemania ha aumentado notablemente en 2026, superando las cifras de años anteriores.

El número de jóvenes que solicitan la objeción de conciencia y se niegan a prestar servicio militar en Alemania ha aumentado drásticamente en el último año. El rechazo de las nuevas generaciones socava el impulso de Berlín para crear el ejército convencional más poderoso de Europa y contrarrestar la amenaza rusa.

Según las cifras que el Gobierno alemán facilitó este martes, en el primer semestre de 2026 se registraron más solicitudes de exención por motivos religiosos o morales que en todo el año pasado. Un portavoz confirmó que hasta el 30 de junio llegaron 5.862 solicitudes a la Oficina Federal de Asuntos Familiares y de la Sociedad Civil, encargada de tramitarlas.

Esto contrasta con los datos de los años anteriores. En 2025, la oficina registró 3.879 solicitudes y en 2024, 2.249. La oficina federal había informado previamente que, hasta finales de mayo, se habían concedido 2.667 solicitudes este año, mientras que en 2025 se aprobaron 2.830.

Derecho a la objeción de conciencia

La Constitución alemana garantiza el derecho a la objeción de conciencia, estableciendo que "nadie será obligado contra su conciencia a realizar el servicio militar que implique el uso de armas". La solicitud de objetor de conciencia es preventiva, ya que Alemania no tiene servicio militar obligatorio.

En cambio, en un intento por revitalizar las mermadas Fuerzas Armadas del país, el Gobierno exigió este año a todos los hombres alemanes mayores de 18 años que completaran un formulario indicando su disposición a servir y se sometieran a un examen médico.

Se anima a las mujeres a presentarse como voluntarias para el servicio militar, pero no están obligadas a participar en el proceso de selección. Este plan fue presentado por el popular ministro de Defensa, Boris Pistorius, del Partido Socialdemócrata.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, trabaja en un dispositivo portátil a bordo de un avión de transporte militar A400M. Sabine Siebold Reuters

Los partidos conservadores de la Unión Cristiana (CDU/CSU), que lideran el Ejecutivo, adelantaron que si Pistorius no lograba avances suficientes hacia el objetivo de contar con 260.000 soldados voluntarios activos para 2035, el servicio militar obligatorio —suspendido desde 2011— podría reanudarse.

Esta medida requeriría una nueva legislación. Por poner las cifras en perspectiva, un total de 4.348 personas solicitaron la objeción de conciencia en 2011.

El aumento de este año se atribuye a la nueva política de servicio militar obligatorio flexible que entró en vigor el 1 de enero, así como a la preocupación por una posible intervención militar en zonas de conflicto como el estrecho de Ormuz y una operación de mantenimiento de la paz en la Ucrania de posguerra.

Alemania, que redujo drásticamente sus fuerzas armadas tras la Guerra Fría, cuenta con unos 186.000 soldados en servicio activo. Al mismo tiempo tiene graves deficiencias en sus capacidades que Berlín se esfuerza por subsanar.

La creciente inestabilidad geopolítica, la amenaza de Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania y la presión de Donald Trump han impulsado a Alemania a abandonar su pacifismo de posguerra en favor de una mayor presencia militar.

Quienes solicitan la objeción de conciencia deben presentar una breve carta de intención firmada, un currículum vitae y una declaración personal donde expongan los motivos por los que rechazan el servicio militar.

Si bien el aumento de solicitantes acaparó titulares en Alemania, también se observa un incremento en el número de personas que buscan revocar su condición de objetor de conciencia previamente concedida.

El periódico Neue Osnabrücker informó en abril que 233 personas habían renunciado a su derecho reconocido a negarse a prestar servicio militar durante el primer trimestre de 2026. En todo 2025, lo hicieron 781.

Quienes obtengan la condición de objetor de conciencia podrían ser llamados a filas para realizar tareas civiles en caso de emergencia de seguridad.

Las encuestas indican que en Alemania existe apoyo al rearme y al aumento de las filas militares. Sin embargo, miles de jóvenes han protagonizado protestas a nivel nacional y huelgas escolares este año contra esta política, alegando que el Gobierno intenta convertirlos en carne de cañón.