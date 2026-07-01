El embajador de EEUU ante la OTAN carga contra Sánchez: "No hay duda de que Trump está decepcionado con España"

El embajador de EEUU en la OTAN, Matthew Whitaker, en segundo plano tras el secretario de Estado Marco Rubio Reuters

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Las claves Generado con IA El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, criticó al gobierno de Pedro Sánchez por negar el uso de bases y espacio aéreo durante la guerra de Irán. Donald Trump está decepcionado con España por no comprometerse a aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB, compromiso suscrito en la cumbre de La Haya. Washington prepara posibles medidas contra los aliados de la OTAN que no cumplan el objetivo del 5% en gasto en Defensa, aunque no se han concretado cuáles serán. Whitaker destacó que otros países como Alemania, Polonia, los nórdicos y bálticos sí han presentado planes creíbles para aumentar su gasto en Defensa.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, ha redoblado este miércoles sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por negar el uso de las bases de Rota y Morón y el sobrevuelo del espacio aéreo español durante la guerra de Irán, así como por rechazar el objetivo de elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa pese a haber suscrito ese compromiso en la cumbre de La Haya hace ahora un año.

Whitaker ha afirmado que Donald Trump está "decepcionado con España" por lo que considera una falta de compromiso con la Alianza, aunque ha descartado un choque directo o represalias contra nuestro país durante la cumbre de la OTAN que se celebrará los próximos 7 y 8 de julio en Ankara.

No obstante, ha advertido de que Washington prepara medidas contra los aliados que incumplan el objetivo del 5%, si bien ha evitado concretar cuáles serán. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció durante una reciente visita que EEUU va a revisar sus bases y su presencia militar en Europa y rebajará su contribución a la OTAN hasta que todos los aliados presenten planes para el 5%.

"No hay ninguna duda de que el presidente está decepcionado con España, tanto por las cuestiones relacionadas con el acceso a las bases y los sobrevuelos que vimos durante la operación Epic Fury, como por su falta de disposición a presentar una senda creíble y convincente para alcanzar el 5% del PIB en gasto en Defensa", ha dicho Whitaker en respuesta a una pregunta planteada por EL ESPAÑOL.

¿Aprovechará Trump la cumbre de Ankara para concretar las medidas de represalia que lleva meses anunciando? "No espero que la cumbre se convierta en una situación de ese tipo", ha respondido el embajador de EEUU ante la OTAN.

"Creo que el presidente ha sido muy claro. Sé que las autoridades españolas conocen perfectamente nuestra posición y solo recordaré que fueron por unanimidad los 32 aliados de la OTAN quienes suscribieron el Compromiso de Defensa de La Haya. Esperamos que todos cumplan los compromisos que asumieron", ha zanjado Whitaker.

Aparte del caso de España, el presidente de EEUU está también descontento con otros aliados europeos por "su negativa a permitirnos utilizar las bases estadounidenses situadas en sus territorios y, de igual manera, por las declaraciones políticas realizadas en torno al lanzamiento de la operación Epic Fury".

"Esperamos que, siempre que hagamos un llamamiento, nuestros aliados respondan y actúen junto a nosotros", se ha quejado Whitaker, que en todo caso descarta que las diferencias transatlánticas sobre la guerra de Irán eclipsen la cumbre de Ankara.

"Afortunadamente, creo que esa etapa ya ha quedado atrás (...) espero que la próxima cumbre sea un éxito, porque hemos trabajado intensamente para garantizar que las relaciones, tanto en el plano político como en el militar, sean sólidas y duraderas", sostiene el embajador estadounidense ante la OTAN.

La reunión en Ankara debe servir para realizar una primera evaluación de los planes de los 32 aliados para subir el gasto en Defensa. Whitaker ha identificado como buenos alumnos a Alemania, Polonia, los países nórdicos y los bálticos.

Pero también ha denunciado que "hay aliados que se están quedando atrás, bien porque todavía no gastan lo suficiente o porque carecen de una hoja de ruta creíble para cumplir el Compromiso de Defensa de La Haya". "El presidente Trump espera plenamente que todos los aliados den un paso al frente de inmediato, se sitúen en la senda del 5% y lo hagan con urgencia", ha insistido.

"El objetivo está claro: seguir trasladando a nuestros aliados de la OTAN una mayor responsabilidad en la defensa convencional de Europa".

"Estados Unidos no se va a ninguna parte, pero tiene responsabilidades en todo el mundo. Por eso esperamos plenamente que nuestros aliados se sitúen a nuestro lado, igualen el esfuerzo de Estados Unidos y asuman un mayor protagonismo en la defensa convencional del continente europeo", ha resaltado el embajador de Trump.