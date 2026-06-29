Al menos cinco muertos en un tiroteo en el norte de Alemania: la Policía ha detenido a un hombre como sospechoso

Las claves

Las claves Generado con IA Cinco personas han muerto tras un tiroteo en la localidad alemana de Stade, al oeste de Hamburgo. La policía ha detenido a dos personas, una de ellas como principal sospechoso del crimen. El tiroteo se produjo en un centro de acogida de menores; también hay heridos aunque no se ha precisado su número ni gravedad. Las autoridades han desplegado un gran operativo policial y piden a la población evitar la zona y seguir instrucciones oficiales.

Cinco personas han muerto este lunes después de un tiroteo en el municipio alemán de Stade, una localidad de algo menos de 50.000 habitantes situada al oeste de Hamburgo.

La policía alemana ha informado de que han detenido a dos personas, una de ellas como sospechoso del crimen. Sobre el segundo detenido no se sabe todavía cuál ha sido su papel.

Asimismo, varias personas han resultado heridas, aunque no ha trascendido el número o la gravedad de las heridas.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", ha informado la Policía del municipio en su canal de Whatsapp.



Además, han agregado que irán informando de las novedades cuando tengan más detalles y ha pedido a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.



El tiroteo se habría producido en un centro de acogida de menores, según las informaciones que ha recabado la cadena de televisión privada NTV. Asimismo, en internet se puede comprobar que en la misma calle hay un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.



Algunos de los medios locales hablan de varios sospechosos, pero la policía todavía no lo ha confirmado.

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