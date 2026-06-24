Iván Cepeda se desmarca de Gustavo Petro y reconoce la victoria de De la Espriella en las elecciones de Colombia

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Cepeda, candidato de izquierda, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales en Colombia. Abelardo de la Espriella, candidato de ultraderecha, ganó las elecciones con 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,78%. La diferencia entre ambos candidatos fue de menos de un punto porcentual.

El candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

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