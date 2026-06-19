Meloni carga contra Trump por decir que ella le rogó una foto en el G7: "Es una invención, ni Italia ni yo suplicamos"

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni conversan en el marco de la cumbre G7 en Evian-les-Bains, Francia Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Giorgia Meloni calificó de invención las declaraciones de Donald Trump sobre que ella le suplicó una foto durante la cumbre del G7. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló una visita a Estados Unidos tras considerar ofensivas las palabras de Trump hacia Meloni. Meloni expresó su sorpresa y lamentó la actitud de Trump hacia sus aliados, asegurando que ni ella ni Italia suplican nada. Durante la cumbre del G7, Meloni afirmó que su relación con Trump no ha cambiado y atribuyó los desencuentros al fuerte carácter de ambos líderes.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se declaró este viernes "atónita" por unas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, para un canal de televisión sobre que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria ha calificado de "invento".

Este episodio ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".



"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", afirmó Meloni en un mensaje en sus redes sociales, donde añade: "Ni yo ni Italia suplicamos nunca".

Así respondió Meloni a la entrevista telefónica que le hizo un periodista del canal de televisión italiano "La 7" a Trump, y de la que se ha divulgado solo la transcripción al italiano. Según ese medio, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena".

Ante estas palabras, Meloni colgó un vídeo en sus redes sociales en las que añadía: "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre".



"Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", lanzó.

"¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo!. ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!", se lee en la transcripción.

BREAKING. All hell breaks loose between Donald Trump and Giorgia Meloni. 🇮🇹 🇺🇸



Trump told La7 tv that apparently “Meloni begged to have a picture with me at the G7, I felt sorry for her”.



Meloni’s scathing response: “I am shocked by Trump’s utterly fabricated words. I am sorry… — Antonello Guerrera (@antoguerrera) June 19, 2026

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al "carácter fuerte de ambos" en la defensa de sus intereses.



"Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional", afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Y agregó: "Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo".



Durante la cumbre pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump después de los varios encontronazos que ambos, antiguos aliados, han protagonizado a cuenta sobre todo de la guerra en Irán y de los ataques del estadounidense al papa León XIV.