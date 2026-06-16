Una fragata rusa dispara tiros de advertencia contra un yate civil británico en el Canal de la Mancha

Comandos de la Marina Real Británica participan en una operación de interceptación marítima del buque SMYRTOS frente a la costa sur de Inglaterra, el 14 de junio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Una fragata rusa disparó tiros de advertencia contra un yate británico en el Canal de la Mancha tras no recibir respuesta a sus señales. El incidente ocurrió a unos 30 kilómetros al sur de la Isla de Wight, a 457 metros de distancia entre ambas embarcaciones, sin que se reportaran heridos. La fragata rusa Almirante Grigorovich, equipada con armamento de largo alcance, actuó según las normas internacionales y suele patrullar cerca de aguas británicas. El suceso es considerado un episodio aislado y no está relacionado con la reciente incautación de un petrolero ruso cerca de la misma zona.

Una fragata rusa abrió fuego este martes en señal de advertencia contra un yate civil con bandera británica que navegaba por el Canal de la Mancha y que, según explicó a través de un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, no respondió a las señales tras intentar el buque de guerra contactar con los tripulantes de la embarcación de recreo. La fragata "actuó de acuerdo con las normas internacionales de navegación y tomó todas las medidas para evitar el incidente", recoge la nota.

El incidente sucedió hacia el mediodía a unos 30 kilómetros al sur de la Isla de Wight, cerca de las aguas territoriales británicas, y entre ambas embarcaciones había una distancia de 457 metros. "Estamos investigando informes de un incidente en el Canal", había confirmado un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que no dio cuenta de muertos o heridos.

El yate era una embarcación de recreo que seguía "una ruta peligrosa al acercarse al buque" y que continuó su travesía después del incidente, pero la fragata rusa en cuestión era la embarcación conocida como Almirante Grigorovich, cuyo cañón principal de 100 mm puede disparar 80 proyectiles por minuto a más de 20 km de distancia y atacar múltiples objetivos.

Moscú despliega con regularidad este buque de guerra —de casi 125 metros de eslora y con una tripulación de hasta 220 personas— en las proximidades de las aguas territoriales británicas para escoltar a los buques de la flota rusa en la sombra que atraviesan el Canal y el mar del Norte.

Según Reuters, la fragata rusa había repostado frente a la costa de Suffolk para permanecer cerca de las aguas territoriales de Reino Unido. De hecho, la prensa británica asegura que, cuando sucedió el incidente, la Almirante Grigorovich estaba bajo vigilancia de HMS Mersey, un buque de la Royal Navy.

El suceso ocurrió sólo unos días después de que las fuerzas de seguridad británicas incautaran frente a la costa de la Isla de Wight el petrolero Smyrtos, vinculado a Rusia, pero las fuentes citadas por la prensa británica lo consideran "un episodio aislado" que, dadas las circunstancias, no guarda relación con este incidente.