La violencia racial incendia Reino Unido mientras Starmer sufre los ataques de la extrema derecha apoyada desde EEUU

Según encuestas, el 70% de los británicos desaprueba la gestión migratoria del gobierno, mientras partidos como Reform UK y Restore Britain ganan terreno con propuestas más radicales.

Elon Musk y el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, apoyan públicamente a los movimientos radicales británicos y critican la inmigración masiva y el supuesto "doble sesgo" institucional.

La extrema derecha, liderada por Nigel Farage y Rupert Lowe, utiliza estos episodios para promover un discurso antiinmigratorio y cuestionar las políticas del gobierno laborista de Keir Starmer.

Oleada de violencia racial en Reino Unido tras la difusión de agresiones protagonizadas por inmigrantes y minorías, lo que desató disturbios en Belfast y Southampton.

Manifestantes antiinmigración tomaron las calles de Belfast este martes tras divulgarse el vídeo en el que un hombre intenta decapitar a otro con un cuchillo de cocina. El agresor, identificado como Hadi Alodid, es un solicitante de asilo sudanés residente en Reino Unido. Un magistrado informó este miércoles a BBC que la víctima sufría heridas graves y había perdido un ojo.

El primer ministro Keir Starmer declaró en X el martes que el "horrible ataque es repugnante". Horas más tarde, escribió en el mismo medio que no tolerará la violencia contra personas "por su origen", refiriéndose a los disturbios vividos en Belfast.

Reform UK, el partido del ultraderechista liderado por Nigel Farage, insistió en el mensaje lanzado días atrás: "Gran Bretaña sufre bajo un sistema policial de doble sesgo". La postura inequívoca de Farage desdibuja a un Starmer cuya política migratoria se diluye en la ambigüedad. Desde EEUU, el vicepresidente J.D. Vance y el magnate Elon Musk culparon a la inmigración masiva.

Farage se refería a la actuación de los agentes de Policía en el suceso que acabó con la vida de Henry Nowak tras ser apuñalado por Vickrum Digwa, un ciudadano británico de etnia sij. En el vídeo divulgado, los policías esposan al agredido, acusado falsamente por su agresor. Nowak, de 18 años, murió desangrado al desoír los agentes su petición de ayuda.

Tras la difusión del vídeo por las redes, cientos de personas se manifestaron en Southampton para protestar por la actuación policial. Según BBC, la multitud lanzó botellas, ladrillos y otros objetos contra la Policía. También se registraron daños en viviendas y vehículos incendiados.

El acoso de la derecha

El líder de Reform UK se dirigió días después a la nación en un vídeo que publicó en su canal de YouTube. En un tono institucional, denunció lo que llamó la cultura británica de "doble sesgo", no solo en el comportamiento policial, también en la política y en los medios.

Su discurso se basó en que las instituciones públicas tratan peor a los blancos que a las minorías étnicas. Afirmó que la policía reaccionó al supuesto componente racial del incidente con más intensidad que al hecho de que la víctima había sido apuñalada.

🚨BREAKING: Belfast is already on fire as masked groups take to the streets



This is going to be a long night… 🇬🇧 pic.twitter.com/vMaxFLJRoc — Inevitable West (@Inevitablewest) June 9, 2026

El episodio sirvió para conectar con los asuntos clásicos del programa de su partido: criticar la política bipartidista pasada de inmigración masiva, la falta de integración de las minorías y la transformación cultural del país. El tono combativo de su intervención convirtió lo que podría ser una reacción al episodio en una narrativa de agitación.

Rupert Lowe, líder de Restore Britain, escisión del partido de Farage, busca ocupar un espacio todavía más radical a la derecha. Tras los sucesos de Belfast, publicó este miércoles un vídeo en X criticando a laboristas, conservadores y reformistas.

Propone el desmantelamiento del sistema actual de asilo y la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales. Además, asegura que celebraría un referéndum vinculante para restaurar la pena de muerte.

El partido de Lowe se puede describir como una 'organización paraguas' que recoge a grupos radicales locales y disidentes de otras corrientes de la derecha. A diferencia de la formación de Farage, no plantea una reforma de las instituciones, sino una demolición de las estructuras actuales.

Activistas como Tommy Robinson, exhooligan de 42 años, condenado varias veces por fraude y violencia, instigan abiertamente a aplastar un sistema que está creado "contra los blancos". Robinson cuenta con 140.000 seguidores y amigos muy influyentes, como Elon Musk.

Apoyos desde América

El magnate sudafricano, reconocido como el hombre más rico del mundo, no ha tenido ningún reparo en inmiscuirse en la política británica del lado de los radicales. Desde X ha denunciado que los episodios que provocan las revueltas tienen su origen en la "inmigración masiva e incontrolada".

Musk apoya abiertamente las convocatorias de Tommy Robinson para tomar las calles contra la política de 'doble sesgo' y apoya sin disimulo al partido de Lowe. "Solo Restore Britain puede salvar a Gran Bretaña", escribe.

They're itching for a civil war. A forieng billionaire is trying to use a thug to start it. pic.twitter.com/WsuV8455Wx — Mukhtar (@I_amMukhtar) June 9, 2026

No es el único apoyo que reciben reformistas o restauradores desde el exterior. El vicepresidente de EEUU, J.D. Vance, publicó un mensaje denunciando la debilidad de las élites europeas frente a la "invasión masiva de inmigrantes". "La única respuesta es la justa indignación", añadió.

La intervención de Vance no parece ser una cuestión de alineamiento personal. Según Reuters, el propio Departamento de Estado condenó el suceso de la muerte del joven Nowak describiéndolo como el resultado del "condicionamiento ideológico y la política de doble sesgo". Esto indica que se trata de una toma de posición más amplia desde el entorno oficial estadounidense.

Es natural que los partidos de extrema derecha británicos y sus agitadores aprovechen episodios trágicos para instigar un levantamiento contra la inmigración. El rédito político es favorable: Reform UK, el partido de Farage, fue el gran ganador en las elecciones municipales de mayo. Laboristas y conservadores sufrieron un doloroso castigo.

Una mujer habla con un vecino en el umbral de su casa incendiada durante los disturbios en Belfast. Isabel Infantes. Reuters.

Farage se postula como un serio candidato a tener en cuenta en la próxima cita electoral nacional de 2029. Queda mucho tiempo, pero la debilidad de Starmer y la insolvencia política actual de los conservadores deja espacio libre para el crecimiento. Para la Casa Blanca, un escenario de caída del premier y triunfo de su aliado Farage, sería muy favorable para su posición.

Por eso, la 'ayuda americana' da pie a pensar en una operación de acoso y derribo para acelerar el final del mandato del primer ministro laborista. A nadie se le oculta la poca simpatía que el presidente Donald Trump y él se demuestran mutuamente. Pocos días después del ataque a Irán, Trump declaró que Starmer "no había sido de mucha ayuda". "No es que estemos tratando con Winston Churchill", aseguró.

La cuestión migratoria

Reform UK y Restore Britain difieren en muchos planteamientos, pero comparten la política antiinmigración. Ambas organizaciones dan cobertura a un planteamiento supremacista que cala con facilidad en segmentos conservadores de la población británica.

El panel de investigación sociométrica YouGov recoge que un 70 % de los británicos desaprueban la forma en la que el Gobierno gestiona la inmigración en el Reino Unido. Un 56 % de la población aceptaría cerrar completamente las fronteras a todo tipo de inmigración y un 45 % estarían de acuerdo con expulsar a un elevado número de migrantes.

La gran paradoja es que el premier británico ofrece ante sus conciudadanos la imagen de un mandatario tolerante con la inmigración, cuando el Reino Unido es el país europeo con la política de control de fronteras más selectiva de Europa. No forma parte del Espacio Schengen y, desde febrero, ha reforzado los controles previos al viaje.

Un estudio publicado por la Universidad de Essex sobre las causas que inclinaron el voto a favor de la separación del Reino Unido de la Unión Europea, identifica una combinación de factores. Los dos de mayor peso fueron la sensación de pérdida de control sobre la inmigración y el malestar económico.

Foro Internacional concluyó en un estudio que el Brexit ganó por una mezcla de cuestiones relacionadas con la crisis de la identidad nacional. La inmigración y la globalización aumentaron la brecha de desconfianza política que se alentó desde un populismo nacionalista. La tecnología y las redes fueron buenos aliados para divulgar el mensaje de descontento.

Starmer hereda un posicionamiento frente a la inmigración que se aleja mucho de la visión europea más tolerante. Sin embargo, puede ser víctima de los mismos instrumentos que apartaron a los británicos del continente.