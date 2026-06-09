León XIV elige el Congreso de los Diputados para defender el secreto de confesión tras el intento de Francia de derogarlo

La preocupación por el secreto de confesión ha sido compartida por la Conferencia Episcopal Francesa, que lo considera fundamental como protección profesional y religiosa.

León XIV argumentó que proteger jurídicamente el sigilo sacramental garantiza un espacio sagrado de libertad interior para los creyentes, equiparable al secreto profesional de médicos.

La intervención papal se produce tras el intento de Francia de obligar a los sacerdotes a denunciar crímenes sexuales conocidos durante la confesión, medida que finalmente fue suprimida.

El Papa León XIV defendió en el Congreso de los Diputados el carácter innegociable del secreto de confesión, vinculándolo a la libertad religiosa.

Fue tan inesperado que para algunos pudo pasar desapercibido. Un párrafo, casi al final de un discurso río, justo antes de las referencias últimas a “alzar la mirada”. En ese momento, el Papa recordó que el secreto de la confesión es innegociable.

“El sigilo sacramental de la confesión reviste una importancia especial para la Iglesia católica. Se inserta en el ámbito más amplio de la libertad religiosa que garantiza a las comunidades creyentes un espacio de vida propia, de organización y de disciplina interna”, dijo León XIV.

Por si alguien tenía alguna duda, en el texto oficial del discurso papal difundido por el servicio de prensa del Vaticano se incluye a continuación la siguiente referencia: 'Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Acta final de Helsinki, 1 de agosto de 1975. Principio VII'.

¿Por qué ha hecho el Papa esa defensa inesperada del secreto o sigilo de la confesión? Pues muy sencillo. Porque acaba de ser puesto en duda en la Asamblea de Francia. La semana pasada se debatió en el parlamento galo una proposición de ley destinada a "proteger a los niños y a luchar contra las violencias en el medio escolar".

El artículo 9 del texto preveía el levantamiento del secreto profesional que protege la confesión y obligaba a los sacerdotes a denunciar los crímenes sexuales contra los menores que hayan podido conocer por este medio.

Finalmente, el artículo fue suprimido en aras a buscar un compromiso para que la proposición, presentada por el grupo parlamentario de los macronistas de izquierdas que encabeza el antiguo primer ministro Gabriel Attal, siguiera su trámite.

El Papa, en su discurso ante las Cartes Españolas añadió: "Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas, como reconocen también las normas internacionales".

Y aquí, de nuevo, el Vaticano precisa en su referencia oficial que la cita es de la 'Corte Penal Internacional. Reglas de Procedimiento y Prueba. Regla 73,3'-

La Conferencia Episcopal Francesa publicó un comunicado expresando “su gran preocupación” por el tema, e inscribió el secreto de la confesión dentro del secreto profesional del que disponen algunas profesiones, como los médicos.

La confesión es uno de los siete sacramentos: uno de los ritos y signos instituidos por Jesucristo por los que se transmite la gracia divina.

El sacramento de la penitencia, renombrado en 1974 sacramento de la reconciliación, es algo propio de la Iglesia católica y consiste en confesar los pecados a un sacerdote que está obligado a mantener el secreto absoluto de lo pronunciado bajo pena de excomunión.

El Vaticano anunció hace unos días que el Papa visitará Francia en septiembre. León XIV estará en París, Lourdes y una tercera diócesis aún por determinar.

Pese a la proximidad del viaje, es probable que el Pontífice no haya querido dejar pasar la ocasión de referirse a un tema que no está presente en el debate político español. Señal evidente de la preocupación que despierta el caso.

De hecho, la mención al secreto absoluto de la confesión vino precedida en el discurso ante las Cortes por esta afirmación: "La legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso".

"La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública", apuntó el Pontífice.