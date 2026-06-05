La Unión Europea ofrece a los Balcanes una entrada a cuentagotas al club tras más de 20 años en la sala de espera

Existe preocupación de que esta integración parcial se convierta en una alternativa permanente a la membresía plena, como ocurrió con Turquía.

Cinco países de la UE no reconocen a Kosovo, lo que dificulta la normalización de relaciones y la adhesión de este territorio.

Montenegro aspira a convertirse en el decimoctavo miembro de la UE en 2028, siendo el candidato más avanzado, seguido por Albania.

La Unión Europea propone una integración gradual para los países de los Balcanes, permitiendo acceso paulatino a beneficios mientras avanzan en las reformas.

En 2003, los líderes de la Unión Europea prometieron a los países de los Balcanes que algún día formarían parte del club comunitario. Eslovenia se coló en la gran ampliación de 2004 y Croacia fue en 2013 el último Estado en cruzar la puerta de entrada. Desde entonces, el proceso ha quedado empantanado, condenando a los aspirantes balcánicos a una eterna sala de espera, al riesgo de que candidatos mucho más recientes, como Ucrania y Moldavia, o incluso Islandia, terminen adelantándolos en la carrera hacia Bruselas.

En la cumbre UE-Balcanes celebrada en el enclave turístico de Tivat (Montenegro), los líderes europeos han reconocido "el hecho de que no hayamos admitido nuevos miembros en 13 años también revela fallos de la UE". Al mismo tiempo, insisten en que no habrá atajos a la hora de ser miembros de pleno derecho y ofrecen como alternativa una especie de entrada gradual, en la que los beneficios de la membresía se activarían a cuentagotas.

El carácter anómalo de las relaciones se ha hecho visible en el propio formato de la reunión, donde una vez más no ha habido banderas ni símbolos nacionales y las acreditaciones identificaban a los asistentes por su nombre, pero no por su cargo. La razón es conocida: todavía hay cinco Estados miembros -España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia- que no reconocen a Kosovo, un territorio que declaró unilateralmente su independencia de Serbia en 2008.

En la rueda de prensa final, el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, anfitrión del encuentro, ha reiterado que su objetivo es que su país concluya este año las negociaciones de adhesión y se convierta en el decimoctavo Estado miembro de la UE en 2028. "Puedo decir con total confianza que este objetivo es realista y alcanzable", ha asegurado.

Albania aparece como el siguiente candidato con opciones más inmediatas, mientras que Serbia -cuyos equilibrios entre Bruselas y Moscú generan recelo en la UE-, Macedonia del Norte y Bosnia están mucho más retrasados. Kosovo, entretanto, ni siquiera ha logrado aún el estatus de país candidato.

"La ampliación es para nosotros un imperativo geoestratégico y una inversión a largo plazo en nuestra paz, nuestra estabilidad y nuestra seguridad. Seguirá basándose en los méritos, pero debe volverse más dinámica. Basarse en los méritos no significa avanzar lentamente, sino de forma justa y previsible", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"En otras palabras, cuando se cumplen las reformas, debe seguir necesariamente el progreso en el camino de adhesión a la Unión Europea. Eso es lo que queremos: recompensar las reformas con una integración real, por ejemplo mediante el acceso a nuestros programas, vínculos más estrechos con el mercado único y financiación de la UE que premie los avances realizados", ha explicado Von der Leyen.

El jefe del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, durante la cumbre de este viernes en Tivat Unión Europea

En vísperas de la cumbre en Montenegro, Alemania y Francia han presentado una iniciativa conjunta en la que esbozan la nueva estrategia de integración gradual. "El objetivo de la plena adhesión a la UE sigue intacto. Nuestra intención no es ni sustituir la pertenencia plena a la UE ni prolongar el camino hacia ella, sino todo lo contrario: queremos crear incentivos que favorezcan un progreso más rápido en ese recorrido", sostienen París y Berlín.

"No puede haber una Unión Europea completa sin los Balcanes Occidentales dentro de ella", ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también apoya que los países candidatos puedan incorporarse gradualmente a las instituciones de la UE o al mercado interior a medida que vayan completando capítulos de negociación.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado que en la cumbre de Tivat ha habido acuerdo sobre esta nueva metodología de acceso gradual. "El mensaje claro de hoy es, y seguirá siendo: os queremos. Y queremos que esta región -y los Estados que la integran- se convierta pronto en miembro de la Unión Europea", ha dicho en la rueda de prensa final.

El riesgo, sin embargo, es claro: que los Balcanes terminen atrapados en una membresía de segunda categoría o que esta oferta de beneficios parciales acabe consolidándose como un sustituto permanente de la adhesión plena, en la línea de lo ocurrido con Turquía. La verdadera prueba de fuego será la recta final de las negociaciones con Montenegro.