Elena Kostyuchenko, opositora rusa: "En Rusia el 70% rechaza la guerra, pero pensar en un golpe contra Putin no es realista"

Kostyuchenko sostiene que un golpe de Estado contra Putin no es realista, ya que su círculo de poder se basa en la lealtad absoluta.

Describe la precariedad y persecución de la comunidad LGTBI en Rusia, donde la represión ha alcanzado niveles históricos.

Afirma que alrededor del 70% de los rusos rechazan la guerra, aunque la propaganda y el miedo dificultan la protesta abierta.

Elena Kostyuchenko (Yaroslavl, Rusia, 1987) es una de las voces más valientes y lúcidas del periodismo de investigación contemporáneo. Durante más de 17 años, arriesgó su vida para narrar la realidad oculta de su propio país como periodista del icónico diario independiente Novaya Gazeta, hoy clausurado por el régimen ruso.

En su libro combina el rigor de la criminalística y el periodismo de datos con una empatía profunda hacia sus protagonistas, logrando que el lector sienta el frío, el miedo y la resiliencia de quienes habitan sus historias.

En un entorno saturado por la desinformación masiva, ella defiende la crónica a pie de calle como el último reducto de la memoria histórica contra el olvido sistemático que impone el poder.

Habla abiertamente de sus propios miedos, de sus contradicciones familiares (como la brecha ideológica con su propia madre) y de los límites emocionales de ejercer el periodismo independiente bajo una dictadura.

Nos reunimos con Elena en Madrid, aprovechando su viaje a España.

¿Cómo es su vida cotidiana en el exilio? ¿Cuál es su rutina diaria?

Nunca tuve una rutina diaria, y tampoco la tengo ahora. Echo mucho de menos mi país: mi casa, mi familia, mi madre, mi hermana, mi gato... Pero estoy tratando de ser útil, y trabajar tanto como pueda.

Así que mis días normalmente están bastante ocupados. El año pasado estuve enseñando en dos universidades, tuve muchos estudiantes. También estoy involucrada en algunas investigaciones periodísticas, y estoy tratando de ayudar a periodistas rusos que están en Rusia en este momento.

Muchos de nosotros tuvimos que salir del país, y muchas personas muy jóvenes han seguido nuestros pasos. La mayoría de ellas nunca ha tenido experiencia como periodistas antes, y necesitan, no diría guía, pero creo que algún apoyo. Así que este es otro de mis trabajos.

También soy activista LGTBI. Estoy tratando de apoyar a la comunidad LGTBI en Rusia y en Israel. Mi esposa cuida de mí. A veces me hace ir a caminar, o a comer, o a ver algo juntas. Así que ella me ayuda mucho con el descanso y la recuperación.

Pero usted no para.

Sí, veo cuánto trabajo queda por hacer, y quiero hacer lo máximo que pueda. Cada mañana me levanto y miro lo que pasó durante la noche. Cuántas personas en Ucrania fueron asesinadas, cuántos edificios fueron destruidos, qué pasa en la frontera...

Y luego leo sobre Rusia, sobre lo que está pasando. Tengo familia allí, y quiero que estén a salvo. Así que al fin y al cabo, sí que tengo una especie de rutina.

Un momento de tranquilidad en el día a día Anna Artemyeva

¿Los rusos prefieren vivir en un mundo falso alimentado por las noticias falsas en lugar de aceptar la realidad?

No sé si lo hacen. La propaganda funciona junto con la represión, así que si no eliges la realidad falsa, puedes ser perseguido. No solo por compartir tus pensamientos con alguien, sino por exponer la mentira en las redes sociales. Y tenemos casos así.

Ahora mismo tenemos más de 2.000 presos políticos en Rusia y esos son sólo las personas que conocemos. Ahora mismo, los expedientes judiciales y las bases de datos son confidenciales, así que no puedes buscar en Google.

Sólo conocemos las personas y los casos de los que tenemos los nombres. Y cada semana hay más de 40 expedientes nuevos. Así que el nivel de represión ahora mismo es más alto que en la antigua Unión Soviética.

El 80% de los rusos están usando la tecnología VPN en este momento, lo cual es extremo, porque la competencia digital de los rusos era muy baja antes de la guerra. Incluso la gente de generaciones más antiguas usa VPN día a día para obtener alguna información.

Y sin gente que quiera saber la verdad, nosotros como periodistas exiliados y nuestros medios exiliados no existirían, ¿verdad? Trabajamos para ellos, que quieren saber qué está pasando. Pero es muy difícil.

Y también es muy difícil expresar lo que piensas y sientes en Rusia hoy en día porque realmente tienes que confiar en la persona con la que compartes tus pensamientos. Podrías ser reportado y perseguido más tarde. Sí, es como en los viejos tiempos.

¿El bloqueo de Internet ha hecho que los rusos sean más conscientes de los problemas bajo el régimen de Putin?

En cierta medida crea malestar. Y la gente se enoja mucho porque sus rutinas diarias se rompen. Pero el punto real de este bloqueo es evitar que la gente no vea otra cosa que propaganda. Y es muy efectivo.

En el primer año de la guerra, Roskomnadzor -la agencia de censura de comunicación rusa- bloqueó más de un millón de páginas. Casi todas las redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, están siendo bloqueados.

En Telegram, que muchas personas usan para comunicarse y para leer las noticias, las noticias independientes también están siendo bloqueadas. Algunas personas todavía pueden acceder, pero solo ocasionalmente.

YouTube está siendo ralentizado hasta el punto de que no puedes verlo. Así que la gente usa VPNs, pero los VPNs también están siendo bloqueados todo el tiempo. Es una carrera tecnológica que continúa.

¿Hay una clase media consolidada en la sociedad rusa?

No realmente. Hay gente en Rusia, obviamente, que puede ser llamada una clase media. Pero no es como el régimen ruso. A pesar de todos los esfuerzos de la gente para estabilizar la economía, y estos esfuerzos son geniales y la economía es más estable de lo que creo que los países occidentales esperaban, la población está siendo más pobre. Los propietarios de negocios están pasándolo especialmente mal, muchos están cerrando ahora.

Así que básicamente están las personas oprimidas y el poder del Estado. ¿Podemos decir eso?

Creo que es más complicado que eso, porque todavía tenemos en nuestra sociedad un 15% de las personas que apoyan la guerra. Es un número enorme. No tanto como dice nuestra propaganda, pero todavía es impresionante.

Y considero que tenemos fascismo en Rusia. El fascismo no funciona sólo a nivel gubernamental sino en todos lados. Ahora mismo tenemos clases de propaganda, no solo en los colegios sino ya en educación infantil, y para que eso suceda, hace falta que la gente obedezca desde muy abajo hasta muy alto.

Cualquier guerra -no solo esta- es como un vórtice. Cuantas más personas se involucren, irá a más. Recientemente, un amigo mío escribió una gran historia sobre un pueblo en la península de Kamchatka. Es un pueblo indígena, así que no hay muchos rusos viviendo allí. Como sabes, Rusia es un país muy multinacional.

58 habitantes fueron a la guerra, y 20 de ellos murieron. La gente vive ahí en la pobreza, y en una situación inestable, resulta más tentador, así como suena, ir a matar a ucranianos por dinero y ayudar a su familia a salir de la precariedad.

Pero saben que si mueren, su familia no recibirá suficiente dinero para mantenerse. Las hipotecas ya no funcionan en Rusia. No puedes aspirar a tener así un hogar porque los intereses son una locura.

Muchas personas empezaron considerando esta guerra como una forma de ayudar a sus familias a salir de la pobreza. Ahora, sus familias quieren venganza por su muerte. Más muertos traen más muertos, por desgracia.

Portada del libro de Elena Capitán Swing

El libro describe la indiferencia generalizada por la muerte y el sufrimiento humano. ¿Es un mecanismo de autoprotección para sobrevivir el día a día, o la estrategia del Estado para apagar la empatía por las personas?

Creo que son ambas cosas. Si tú reaccionases frente a cada acto violento, te volverías loco. Estoy generalizando, obviamente cada uno tiene sus propias experiencias, pero puedo decir que el valor de la vida humana ha bajado.

Cuando esta guerra empezó, ya era muy bajo. Tuvimos una guerra en Chechenia, hubo grandes ataques terroristas, y las víctimas nunca fueron tratadas de manera justa. Tuvimos que luchar para sobrevivir, y es como si la vida humana nunca hubiera importado tan poco.

Ahora la propaganda básicamente dice que todos moriremos, pero en la guerra moriremos de la manera correcta, por nuestras madres, por nuestros queridos ciudadanos. Como si fuera heroico. Y aquí, por desgracia, la propaganda se basa en los siglos de la cultura humana en los que la guerra fue justificada y se convirtió en parte de la socialización de los hombres.

Los directores de universidades y colegios reciben órdenes para reclutar estudiantes. Algunos han grabado el discurso de reclutamiento y lo han publicado en Internet.

Los profesores dirán: '¿Tenemos algún hombre en la sala? ¿Cómo vas a ser hombre si no quieres proteger a tu madre Patria y a la gente que amas?'. Todos estos mensajes dibujan el marco de la masculinidad.

Creo que la actual represión contra la comunidad LGBTI no se alinea solo con el fascismo, sino también con los roles. Si eres mujer, te tienes que reproducir, y si eres hombre, tienes que ir y matar a gente que nunca has conocido en tu vida.

¿Cuál es el estado actual del movimiento LGTBI en Rusia?

Es muy, muy malo. Tenemos varias leyes contra la comunidad LGTBI. La comunidad más vulnerable, creo, es la trans. Tenemos más de 600.000 personas trans en Rusia. Y en este momento para ellas es casi imposible obtener ninguna ayuda legal o médica.

No pueden cambiar sus documentos, empezar la transición de género, recibir cirugía... no pueden hacer nada. Si se casan, ese matrimonio sería proclamado ilegal por el estado. Si adoptan a niños, estos niños volverían al orfanato.

Si estas personas son condenadas, serían enviadas a la cárcel no según su género, sino según su documento original. Así que las mujeres irían a la cárcel con hombres y viceversa. Como pueden imaginar, es una locura absoluta.

Elena Kosztyuchenko Vlad Dokshin

Y muchas personas fueron condenadas por estar involucradas en negocios como los clubs, cafeterías, relacionados con la comunidad LGBTI. Uno de los propietarios de estas empresas, Andrej K., murió en la cárcel.

Solo tenía 48 años, fue en diciembre de 2024. Dijeron que se suicidó, pero antes de su muerte, fue capaz de contactar con su abogado y decirle que había sido torturado. Y también hay redadas en muchos eventos LGBTI.

Aun así, el activismo LGBTI existe, pero ahora no se plantea tanto como diálogo hacia la sociedad. No se dice: "Aquí estamos, estos son los derechos que necesitamos, trabajemos juntos". Ahora se trata de ayudar a la comunidad.

Por ejemplo, todavía hay rutas de evacuaciones para las personas LGBTI que son de Chechenia, y las personas que lo hacen son verdaderos héroes. Es un trabajo muy peligroso, pero tienen que hacerlo personas dentro de Rusia.

Usted fue amenazada de muerte, y esa fue la razón por la cual huyó de Rusia. ¿Cómo sucedió?

Bueno, no era una amenaza concreta, era más bien un aviso, una advertencia. Cuando comenzó la guerra, informé sobre Ucrania. Tuve que viajar a Mariúpol, y un colega mío me avisó. Sus fuentes en el Ejército se lo habían contado.

Se sabía la ruta que yo tomaría, y los soldados en los puntos de control estaban informados sobre mí. Me dijeron que tenían orden no de arrestarme, sino de matarme.

Y algunos meses después, cuando iba de Múnich a Berlín, solicité el visado ucraniano. Me sentí muy extraña y muy mal. Pensé que era Covid, pero no. Fui al médico, y después de dos meses y medio de análisis y revisiones, me dijeron que era envenenamiento, y que tenía que ir a la Policía. Desde entonces la investigación sigue.

Y no sabe nada sobre los resultados de esta investigación.

No. Espero que algún día se descubra la verdad. Pero sé que hay otra investigación realizada por otros equipos de periodistas sobre el envenenamiento de Navalni, de Skripal, y muchos otros casos. Así que confío más en ellos.

Recibo amenazas todo el tiempo en las redes sociales, pero es difícil saber quiénes están detrás.

¿Cómo se vive bajo amenaza constante?

No me preocupa tanto. Hay algunos protocolos de seguridad que sigo, y sé que limitan los riesgos, pero no los eliminan. No hay una forma de protegerme al 100%.

Es lo mismo que cuando vivía en Rusia, así que estoy acostumbrada. Todos vamos a morir al final, y la pregunta es si voy a poder hacer algo significativo en mi vida antes de morir. Y espero poder hacerlo. Estoy muy concentrada en mi trabajo.

¿Crees que hay enemigos en los círculos más cercanos de Putin que están intentando derrotarlo?

Muchos rusos esperan un golpe [de Estado]. Como si eso fuera posible y resolviera nuestros problemas. No creo que suceda. Puedo decir que durante muchos años el círculo interno de Putin fue elegido por una sola cualidad, la lealtad.

No era talento, patriotismo o inteligencia. Era si le podían traicionar o no… Así que creo que sería más realista esperar y trabajar por la revolución en lugar de esperar a que el golpe suceda.

No estamos viendo tantas manifestaciones contra la guerra como vimos antes. ¿Cree que volverá a haberlas?

La manifestación no funciona bajo un régimen autoritario. Funciona en la democracia. Nosotros no tenemos elecciones libres desde hace tiempo. Las personas que van a las manifestaciones son golpeadas y detenidas, y algunas de ellas terminan condenadas como criminales.

Así que la gente ya no va a las manifestaciones. Y si lo hacen, son perseguidas. Muchas iniciativas en Rusia ahora mismo son invisibles por el nivel de la opresión. La más visible, creo, es la resistencia feminista contra la guerra. Es como el único movimiento de resistencia organizada por las mujeres.

Hay células secretas o eventos culturales, círculos... Y todo eso está fuera de la vista del público. Así que sé que desde el exterior parece que todos los rusos están en silencio y no hacen nada con lo que está pasando.

Pero la verdad es alrededor del 70% de los rusos no les gusta la guerra, pero no piensan que puedan hacer nada contra ella. Y esta mayoría es, creo yo, la base para nosotros. La gente a abordar, conectar, hablar. Creo que es importante luchar por cada alma humana.