El Parlamento ruso aprueba una ley que permite a Putin utilizar al Ejército para "defender" a sus ciudadanos en el extranjero

El primer ministro ruso presenta el informe anual sobre el desempeño del gobierno ante la Duma Estatal. Dmitry Astakhov TASS

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento ruso aprobó una ley que permite a Putin desplegar tropas en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos detenidos o juzgados fuera del país. La legislación se justifica como respuesta a lo que Rusia considera acciones represivas por parte de tribunales y Estados occidentales. El proyecto de ley fue tramitado de forma exprés y ahora Putin tiene 14 días para ratificarlo. Moscú ha impuesto restricciones a la publicación de fotos y vídeos sobre ataques terroristas, incluidas imágenes de ataques con drones, alegando la necesidad de prevenir información no fiable.

La Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó este miércoles un proyecto de ley que permite al presidente ruso Vladímir Putin desplegar tropas en otros países más allá de Ucrania.

La legislación le otorga la facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas a fin de proteger a ciudadanos rusos que sean detenidos, investigados o juzgados por Estados, tribunales y organizaciones foráneas de las que Rusia no forma parte "o que actúan sin basarse en un tratado internacional o en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU", según el diario Kommersant.

"La justicia occidental se ha convertido en una máquina represiva para reprimir decisiones que discrepan de las impuestas por funcionarios europeos. En estas circunstancias, es importante hacer todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos en el extranjero", argumentó el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, un estrecho aliado de Putin.

La tramitación del proyecto de ley ha sido exprés. Los diputados aprobaron el paquete legislativo sobre el uso "extraterritorial" del Ejército en segunda y tercera lectura para colocarlo encima de la mesa de Putin. El presidente ruso tendrá a su disposición catorce días para ratificar el proyecto.

Durante la votación, el jefe del comité de Defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, salió en defensa de la nueva legislación recordando el caso del arqueólogo ruso Aleksandr Butiaguin, detenido en Polonia pero liberado en abril en un canje de prisioneros que facilitó la salida de prisión del periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, premio Sájarov.

Según el medio de investigación ruso The Bell, los diputados rusos encontraron inspiración en la ley "Sobre la protección de las fuerzas armadas estadounidenses", más conocida como la "ley sobre la invasión de La Haya". Aprobada en 2002, la legislación salió adelante con la voluntad de proteger a los militares estadounidenses perseguidos por la Corte Penal Internacional (CPI).

Censura

En paralelo, las autoridades de Moscú impusieron este miércoles una serie de restricciones a la publicación de fotos y vídeos que mostraran las consecuencias de "ataques terroristas", incluidos ataques con drones.

No podrán hacerlo ni los medios de comunicación, ni los particulares, ni los servicios de emergencia. Según la versión oficial, el objetivo es "prevenir la difusión de información no fiable".

"Las restricciones también se aplican a las consecuencias de ataques mediante vehículos aéreos no tripulados y otros medios de destrucción, acciones dirigidas a causar daño a la vida y la salud de los ciudadanos o a dañar propiedades, incluida la infraestructura crítica", recoge la oficina del alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que sigue la senda de otras regiones rusas.