Atraco con rehenes en un banco de la ciudad alemana de Sinzig: la Policía despliega a sus fuerzas especiales

Efectivos de la Policía y las fuerzas especiales desplegadas en la zona del atraco.

Las fuerzas de seguridad han acordonado la zona y movilizado a "numerosos" agentes para abordar el incidente.

Las claves

Las claves Generado con IA Un atraco con rehenes ha tenido lugar en un banco de la ciudad alemana de Sinzig, al oeste de Alemania. La Policía ha desplegado un fuerte operativo en la zona, incluyendo fuerzas especiales y un helicóptero. Un hombre ha amenazado a un trabajador del banco, aunque no está claro si hay más implicados en el suceso. Frente a la sucursal bancaria se encuentra un furgón blindado para el transporte de dinero.

Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.

Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".

El diario Bild informó en su edición digital de que, hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la Policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.

Según T-Online, se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero.

Noticia en actualización

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