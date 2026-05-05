La cumbre paneuropea pide desde Armenia "reforzar el pilar europeo de la OTAN" tras la retirada de tropas de Trump

Líderes europeos abogan por acelerar una defensa europea independiente y fortalecer la cooperación, destacando la participación inédita del primer ministro canadiense en la cumbre.

Las tensiones entre Trump y los aliados europeos crecen tras la negativa de estos a participar en la guerra en Irán y a ceder bases militares.

La cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia pide reforzar el pilar europeo de la OTAN tras el anuncio de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania.

Las primeras cumbres de la Comunidad Política Europea —un foro de diálogo que reúne a los Estados miembros de la UE, los países candidatos (como Turquía o los Balcanes), los que optan por mantenerse fuera (como Noruega o Suiza) y los que han salido del bloque (como el Reino Unido)— se plantearon como una escenificación de apoyo a Ucrania y de aislamiento de Rusia y Bielorrusia por su guerra de agresión.

Cuatro años después del estallido del conflicto, el primer ministro ucraniano, Volodímir Zelenski, ha vuelto a reclamar en la edición de este semestre —celebrada este lunes en Ereván, la capital de Armenia— un mayor respaldo político, económico y militar de sus socios europeos para sostener la resistencia frente al Kremlin.

"Agradecemos el paquete de apoyo europeo de 90.000 millones de euros. Es importante que los fondos comiencen a llegar lo antes posible", ha dicho Zelenski.

Sin embargo, la delicada situación de Kiev ha quedado eclipsada por la creciente fractura entre Donald Trump y sus aliados europeos a cuenta de la negativa de estos últimos a implicarse en su guerra en Irán.

De hecho, el nuevo conflicto en Oriente Próximo ha dejado en segundo plano la guerra de Ucrania y ha forzado una "pausa" en las supuestas negociaciones de paz en las que que EEUU actúa como mediador, como reconocía el propio presidente ucraniano.

En Ereván, el secretario general de la OTAN —que también participa habitualmente en las cumbres de la Comunidad Política Europea— ha trasladado a los aliados europeos y a Canadá que Trump está furioso con ellos por haberse negado a ceder sus bases y su espacio aéreo para los ataques contra Irán.

"Ha habido cierta decepción en el lado estadounidense respecto a la reacción europea a lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio y a la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán", ha dicho Mark Rutte.

El último episodio de este desencuentro es el anuncio de Trump de retirar 5.000 tropas estadounidenses estacionadas en Alemania, a pesar de que el canciller alemán, Friedrich Merz, apoyó al principio la guerra de Irán y nunca ha denegado el uso de sus bases.

El presidente de EEUU también ha anunciado represalias contra España, tachando de "horrible" la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez; o contra Italia, pese a que Giorgia Meloni es una aliada ideológica de primera hora.

Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Yereván Reuters

Rutte ha eludido valorar las nuevas amenazas de Trump —su portavoz dijo durante el fin de semana que estaban trabajando con Washington para "comprender los detalles de su decisión" sobre el nivel de tropas en Alemania—, pero ha asegurado que las tensiones transatlánticas están en vías de resolverse.

"Los líderes europeos han captado el mensaje, han escuchado el mensaje de EEUU alto y claro. Y hemos visto cómo todos estos países participan ahora mediante acuerdos bilaterales para garantizar que, en lo relativo a las solicitudes de bases y a todo el apoyo logístico, esto se lleve a cabo", sostiene.

El secretario general de la OTAN ha citado expresamente los casos de Montenegro, Croacia, Rumanía, Portugal, Grecia, Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania, pero no ha nombrado al Gobierno de Sánchez, que mantiene su 'no a la guerra' y el veto al uso de las bases y el espacio aéreo español.

Sánchez llegó tarde a la reunión en Ereván debido a una avería en el avión que le transportaba, que le obligó a hacer noche en Ankara.

Sin embargo, los líderes europeos se muestran mucho menos optimistas que Rutte: aunque se han esforzado por tratar de rebajar la presión con Trump, al mismo tiempo han reafirmado su compromiso de acelerar la construcción de una Defensa europea independiente de EEUU.

"Se ha hablado desde hace tiempo de la retirada de tropas estadounidenses de Europa. Pero, por supuesto, el momento de este anuncio resulta sorprendente", ha admitido la Alta Representante de la UE de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea en Kiev Reuters

"Creo que esto demuestra que tenemos que reforzar de verdad el pilar europeo dentro de la OTAN y que debemos hacer mucho más. Las tropas estadounidenses no están en Europa únicamente para proteger los intereses europeos, sino también los intereses estadounidenses", insiste Kallas.

¿Cuál debe ser la respuesta al anuncio de Trump de retirar tropas? "El mensaje tiene que ser en primer lugar para nosotros mismos. Nosotros los europeos estamos construyendo nuestras soluciones de seguridad (...) No es una reacción a nadie en particular, pero los europeos se hacen cargo de su destino, aumentan su gasto en seguridad y defensa y construyen soluciones comunes", ha respondido el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron ha reiterado además sus dudas sobre la operación anunciada por el presidente de EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz y ha dicho que eso solo puede hacerse mediante una solución acordada entre Washington y Teherán. "Nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza, en un marco que no me parece claro", ha insistido el presidente francés.

El canciller Merz no ha asistido a la cumbre de Ereván, pero ha publicado un tuit en el que asegura que "Estados Unidos es y seguirá siendo el socio más importante de Alemania en la OTAN". "Compartimos un objetivo común: no se debe permitir que Irán adquiera armas nucleares", alega.

"La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la continua desintegración de nuestra alianza. Todos debemos hacer lo que sea necesario para revertir esta desastrosa tendencia", ha reclamado el primer ministro polaco, Donald Tusk.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha asistido por primera vez a una cumbre de la Comunidad Política Europea Unión Europea

La reunión de la Comunidad Política Europea ha servido para impulsar un nuevo acercamiento entre Reino Unido y la UE tras el trauma del Brexit. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha discutido con el primer ministro británico, Keir Starmer, el plan de Londres de participar en el préstamo de 90.000 millones de la UE para Kiev, lo que "supondría un importante avance en la relación industrial de defensa" entre los dos bloques.

Pero la principal novedad de la reunión de Ereván ha sido la participación por primera vez del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que también ha sufrido los ataques brutales de Trump y que ha defendido la creación de una alianza de potencias medianas para resistir a la presión de EEUU.

"La relación entre Canadá y Europa está arraigada en una historia común y valores compartidos, y estamos construyendo sobre esa base. En un mundo más dividido, estamos apostando por la colaboración -en el comercio, la defensa y la seguridad- para construir un futuro más próspero y seguro juntos", ha dicho Carney.