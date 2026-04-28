Indulto bajo sospecha del Gobierno de Meloni: perdona a la organizadora de las fiestas 'bunga-bunga' de Berlusconi

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Meloni concedió un indulto a Nicole Minetti, conocida por organizar las fiestas 'bunga-bunga' de Berlusconi, para que pudiera cuidar de un niño adoptado en Uruguay. Un reportaje de Il Fatto Quotidiano señala que Minetti adoptó al niño solo para obtener el indulto, pese a que el menor tendría madre biológica. La Jefatura del Estado y la Fiscalía de Milán han abierto investigaciones para aclarar si hubo falsedades en la petición del indulto. El caso ha generado polémica política en Italia, con críticas al ministro de Justicia Carlo Nordio y demandas de explicaciones y dimisión por parte de la oposición.

Un nuevo escándalo sacude al Gobierno de Giorgia Meloni. El motivo, un indulto que ha concedido a Nicole Minetti, la mujer que organizaba las fiestas “bunga-bunga” de Berlusconi, para que pueda supuestamente cuidar de un hijo adoptado en Uruguay.

El desencadenante ha sido un reportaje del periódico Il Fatto Quotidiano en el que se asegura que Minetti, condenada a casi 4 años de cárcel por incitación a la prostitución y malversación, adoptó en 2017 a un niño en Uruguay solo para lograr el perdón presidencial. Todo ello, a pesar de que el niño tiene madre biológica, algo que ella niega tajantemente.

La Jefatura del Estado ha ordenado investigar si hubo "presuntas falsedades" detrás de la petición de indulto y la Fiscalía de Milán ha empezado también a indagar lo que considera un "hecho grave".

La propia Meloni manifestó este martes su confianza hacia su titular de Justicia, Carlo Nordio, involucrado en la polémica por el indulto a la excolaboradora del difunto magnate Berlusconi.

Minetti, de 41 años e higienista dental de profesión, saltó a la fama hace algo más de una década como una de las protagonistas de los escándalos del exprimer ministro fallecido en junio de 2023.

La mujer conquistó de mano del Il Cavaliere una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado 'Caso Ruby' sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

El polémico indulto

En los últimos años la mujer había desaparecido de la vida pública, pero ha reaparecido después de que el pasado 11 de abril el presidente de la República, Sergio Mattarella, sorprendiera al reconocer que le había otorgado el indulto para evitarle sus casi 4 años de cárcel.

Lo hacía, según especificó la Jefatura del Estado, por "motivos humanitarios", ya que Minetti tenía supuestamente un familiar menor de edad con graves problemas de salud que exigían su asistencia.

Pero el caso dio un nuevo vuelco esta semana después de que el periódico Il Fatto Quotidiano publicara un reportaje en el que acusa a Minetti de adoptar con su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, a un niño nacido en 2017 en Uruguay, huérfano y con problemas de salud solo para lograr la medida de gracia.

Entre otras presuntas irregularidades, la madre biológica del pequeño se halla ahora desaparecida.

La noticia causó tal revuelo este lunes en Italia que la Jefatura del Estado, en una insólita reacción, ordenó al Ministerio de Justicia, encargado de proponer indultos, aclarar si el perdón estuvo justificado por "supuestas falsedades", es decir, si mintió para pedir la gracia a Minetti.

En Italia, el proceso burocrático que siguen este tipo de peticiones es el siguiente: son presentadas por los condenados y tramitadas por el Ministerio de Justicia y la fiscalía correspondiente, hasta ser finalmente firmadas por el jefe del Estado.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, ha dado inicio a las pesquisas pero defendiendo que "ninguno de los elementos negativos presentados por la prensa consta en las actas" del proceso de perdón.

La indultada, por su parte, ha lamentado en un comunicado difundido por los medios que estas noticias son "gravemente lesivas" para su reputación y la de su familia por "carecer de fundamento" y ha avanzado que emprenderá acciones legales contra el diario.

Nordio, en la cuerda floja

El caso ha puesto nuevamente en la picota a Nordio, ya muy debilitado dentro del Gobierno de Meloni tras el fracaso de su reforma constitucional de la judicatura en el referéndum de marzo.

Aunque Meloni insiste el caso de Minetti "no ha seguido unos cauces distintos" al resto de solicitantes de indultos, coincidió con el presidente de la República en la necesidad de investigar si ha habido errores.

Las distintas formaciones de la oposición le han exigido que dé explicaciones sobre esta historia y después dimita.

"¿A qué espera Giorgia Meloni para echar al ministro Nordio? Su permanencia en el Ministerio de Justicia se está revelando extremadamente dañina", ha arremetido Debora Serracchiani, diputada del Partido Demócrata (PD).