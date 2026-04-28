El choque de Sánchez y Macron contra Merz y Jetten encalla el presupuesto de la UE en plena emergencia mundial

Los líderes no logran consenso sobre nuevos impuestos europeos y las negociaciones avanzan lentamente, complicando el cierre de un acuerdo antes de las elecciones de 2027.

Alemania y los países 'frugales' rechazan aumentar la deuda o emitir nuevos eurobonos, mientras que Francia y Grecia abogan por financiar las nuevas prioridades con deuda conjunta europea.

La propuesta de Von der Leyen eleva el presupuesto a 2 billones de euros y multiplica por cinco el gasto en defensa, recortando fondos agrícolas y de cohesión, lo que perjudicaría especialmente a España.

El choque entre Alemania, Países Bajos y el bloque del sur liderado por Francia, España e Italia bloquea el acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2028-2034.

A la vez que proclaman la necesidad de reforzar su independencia frente a Estados Unidos o China —con iniciativas como blindar la cláusula europea de defensa mutua por las dudas sobre el compromiso de Donald Trump con la OTAN— los líderes europeos siguen atascados en lo esencial: cómo pagar este incremento masivo del gasto militar, en energías autóctonas o en mejora de la competitividad.

El pulso del canciller alemán Friedrich Merz y el 'club de los frugales' —liderado por el holandés Rob Jetten— contra el bloque del sur —donde militan el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez o la italiana Giorgia Meloni— ha encallado el presupuesto plurianual 2028-2034, justo cuando la UE más necesita músculo financiero para sostener su autonomía en un contexto de guerra en Ucrania y en Oriente Próximo.

Aunque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó su propuesta hace ya nueve meses y el Parlamento Europeo fija este martes su posición —con una exigencia de aumentar el presupuesto un 10% para cubrir nuevas prioridades sin recortar agricultura ni cohesión—, las negociaciones entre los Gobiernos apenas han avanzado, poniendo en riesgo el objetivo de cerrar un acuerdo antes de final de año.

En total, el presupuesto plurianual propuesto por Von der Leyen asciende a 2 billones de euros para siete años, cifra equivalente al 1,26% del PIB comunitario. Si se descuenta el pago de los intereses de la deuda asumida con los fondos Next Generation (24.000 millones al año), se queda en el 1,15%, un ligerísimo aumento respecto al 1,13% del actual marco financiero.

El nuevo marco financiero multiplica por cinco el gasto en Defensa —hasta 131.000 millones de euros en siete años— y recorta los fondos agrícolas y de cohesión. En ese reparto, España saldría especialmente perjudicada: perdería en torno al 15% de las ayudas de la PAC y regionales, que pasarían de 94.300 millones en el periodo actual a 79.900 millones en 2028-2034, según los cálculos en precios constantes de las investigadoras del think tank CEPS Eulalia Rubio y Cinzia Alcidi.

A ello se suma la desaparición de los fondos Next Generation, cuya continuidad ha sido descartada por Von der Leyen, y que en el ciclo actual han supuesto unos 80.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 80.000 millones en créditos blandos. De ese volumen, el Gobierno ha renunciado a unos 60.000 millones en préstamos por los retrasos en la ejecución y el cumplimiento de las reformas e inversiones exigidas por Bruselas.

El choque entre Alemania y los frugales y el bloque del sur volvió a escenificarse en la cumbre informal de líderes europeos celebrada la semana pasada en Nicosia, que acabó sin resultados. Mientras Merz y Jetten reclamaron más recortes en el ya lastrado plan de Von der Leyen, Sánchez, Macron o Meloni defendieron un presupuesto más amplio, sin recortes en agricultura ni cohesión.

El primer ministro holandés, Rob Jetten, durante la cumbre de Chipre Unión Europea

"Tenemos que fijar nuevas prioridades y esto significa que también tenemos que reducir el gasto del presupuesto de la UE en otras áreas. Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales (...) Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos", sostiene el canciller alemán.

"La propuesta sobre la mesa es completamente inaceptable, tanto en tamaño como en contribuciones nacionales", protestó el nuevo primer ministro de Países Bajos, que había suscitado grandes esperanzas en Bruselas por su perfil europeísta pero que, a la hora de la verdad, mantiene la misma línea de austeridad que sus predecesores.

¿Dónde habría que recortar? "Podemos reasignar fondos. Seguimos gastando mucho dinero europeo en la política agrícola. Eso puede hacerse de forma mucho más eficiente. Así quedará dinero disponible para centrarse en los retos de los próximos años", responde Jetten.

En el bando contrario, Sánchez defendió en Nicosia "un presupuesto europeo más ambicioso para defender la autonomía estratégica, la competitividad y la cohesión". Por su parte, Giorgia Meloni avisó de que Italia tiene como "líneas rojas" las ayudas agrícolas y la política de cohesión. "Es una negociación muy difícil porque los puntos de partida son muy diferentes", admite.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, durante su reunión de este sábado en Atenas

Durante una visita a Atenas el sábado tras participar en la cumbre de Chipre, el presidente francés volvió a insistir en la necesidad de una nueva emisión de deuda conjunta europea para financiar las nuevas prioridades en materia de defensa, energía o competitividad, y sugirió aplazar la devolución de la deuda Next Generation para liberar más espacio en los presupuestos.

"En el momento de la Covid nos endeudamos. Hoy se nos dice que hay que devolverlo rápidamente. Es idiota. Alarguemos esa deuda, volvamos a emitirla, porque la gente quiere este papel a buen precio. Eso nos da margen de maniobra", sostiene Macron.

"En segundo lugar, en materia de gastos que son de interés común y nuevos, como la defensa, el espacio o la inteligencia artificial, podríamos tener interés en emitir deuda conjuntamente".

"Hoy muchos dirán: de ninguna manera. Pero en realidad, o bien deciden no invertir, lo cual sería un error estratégico enorme; o bien deciden aumentar sus contribuciones nacionales, algo que no desean; o bien encontramos nuevos recursos. Al final, lo conseguiremos, porque en el fondo Europa tiene que estar en el juego", ha asegurado el presidente francés.

"¿Qué sentido tiene devolver la deuda ahora, reduciendo el margen fiscal durante los próximos seis años, cuando existe una fuerte demanda de bonos europeos?", dijo a su lado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

En Chipre, los líderes europeos abordaron también los cinco nuevos impuestos europeos que ha propuesto la Comisión para evitar un aumento de las contribuciones nacionales: una parte de los ingresos generados por el mercado europeo de CO2, la tasa al carbono en frontera o los impuestos especiales sobre el tabaco; una nueva tasa sobre los residuos electrónicos no recogidos; y una nueva contribución anual de las grandes empresas.

Sin embargo, la mayoría de Gobiernos rechazan de plano estos impuestos europeos (en particular el nuevo gravamen a las multinacionales) porque consideran que en realidad lo que hacen es restar ingresos a las arcas nacionales. "Es un debate difícil, es una cuestión muy controvertida", admiten fuentes diplomáticas.

Como siguiente etapa en la negociación, la presidencia chipriota de la UE presentará una primera propuesta de compromiso con cifras actualizadas para el Consejo Europeo del 18 y 19 de junio.

El objetivo es cerrar un acuerdo sobre el presupuesto plurianual en la cumbre de diciembre. No solo porque se necesita un año para desplegar los nuevos fondos, sino sobre todo porque 2027 es un año lleno de elecciones (en Francia, Italia o España) que podrían complicar aún más la negociación. Pero si nadie cede, lograr la cuadratura del círculo presupuestario parece ahora mismo imposible.