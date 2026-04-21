La UE rechaza la petición de Sánchez de romper el acuerdo de asociación con Israel: "Golpearía a la población civil"

España insiste en reactivar el plan de sanciones propuesto por la Comisión Europea, ante la falta de avances en la situación humanitaria y de seguridad en la región.

El acuerdo de asociación entre la UE e Israel solo puede romperse por unanimidad de los 27 países miembros, algo considerado inalcanzable por el respaldo de aliados como Hungría y República Checa.

Alemania e Italia han liderado la oposición a la iniciativa, argumentando que la suspensión del acuerdo perjudicaría sobre todo a la población civil israelí.

La Unión Europea ha rechazado la petición de Pedro Sánchez de romper el acuerdo de asociación con Israel por su actuación en Gaza, Cisjordania y Líbano.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han dado portazo este martes a la petición de Pedro Sánchez de romper el acuerdo de asociación con Israel como medida de castigo por la actuación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, Cisjordania y Líbano, así como por la reintroducción de la pena de muerte.

En la reunión celebrada este martes en Luxemburgo, Alemania e Italia han hecho frente común para bloquear la iniciativa del presidente del Gobierno, que solo contaba con el respaldo pleno de Eslovenia e Irlanda. "No se dan las condiciones numéricas ni políticas", ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Aunque Berlín y Roma se han mostrado muy críticos con Netanyahu, alegan que la suspensión del pacto perjudicaría principalmente a la población civil y cortaría todos los canales de diálogo. "Es mejor sancionar individualmente a los responsables, pienso en los colonos violentos, incrementar y reforzar las sanciones".

"Pero no creo que bloquear un acuerdo comercial sea una herramienta útil, porque acabaría golpeando a la población civil israelí, que a menudo no tiene nada que ver con los hechos cometidos por los militares, que luego son atribuidos al Gobierno", alega Tajani.

"Creemos que (romper el acuerdo de asociación) es inapropiado. No obstante, por supuesto, debemos hablar con Israel sobre los asuntos críticos", ha señalado por su parte el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul.

La ruptura total del acuerdo de asociación entre la UE e Israel -en vigor desde 2000 y que estructura las relaciones entre ambos bloques- requería la unanimidad de los 27 Estados miembros, un umbral prácticamente inalcanzable, dado que Israel cuenta dentro de la UE con otros aliados firmes como Hungría o República Checa.

Por eso, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, propuso en septiembre del año pasado, en lo peor de la guerra de Gaza, suspender las ventajas comerciales que la UE ofrece a Israel, una decisión que solo necesita la mayoría cualificada para aprobarse.

Sin embargo, la discusión sobre el plan de Von der Leyen quedó en suspenso por el acuerdo de paz para Gaza anunciado por Donald Trump el pasado 29 de septiembre.

En Luxemburgo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que si no es posible la unanimidad para la ruptura total con Netanyahu, al menos debe reactivarse el plan de sanciones de Von der Leyen. "¿Qué más tiene que ocurrir para que la UE se conmueva por la situación en la región y tome alguna decisión en relación a Israel?"

"En Gaza no avanza la fase dos (del acuerdo de paz), la violación del alto el fuego es sistemática, la ayuda humanitaria no puede entrar en la Franja. En Cisjordania la espiral de violencia es insoportable, los colonos violentos siguen atacando sistemáticamente a la población palestina, los asentamientos -condenados tantas veces por la ONU- siguen extendiéndose".

José Manuel Albares se ha reunido este martes en Luxemburgo con el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam Unión Europea

"Vemos una ley absolutamente odiosa, de pena de muerte, que es algo que la UE rechaza abiertamente, y además exclusivamente para los palestinos. Y en Líbano estamos ante una violación flagrante de los elementos más esenciales del derecho internacional, como es la integridad territorial y la soberanía de un país".

"Todo empeora. Y si la UE quiere tener credibilidad, poder tener algún peso en estos momentos tan cruciales para la humanidad (...), tiene que ser enviando un mensaje claro a Israel. Esta guerra perpetua en la que está embarcada con todos sus vecinos de Oriente Medio tiene que cesar", ha reclamado Albares.