Con el 15% del voto escrutado en Hungría la oposición de Magyar logra una ventaja del 47% frente al 43% de Orbán

Las claves nuevo Generado con IA Con el 15% del voto escrutado en Hungría, el opositor Péter Magyar lidera con un 47,79% frente al 43,65% de Viktor Orbán. El sistema electoral húngaro, criticado por favorecer al partido más votado, podría alterar la distribución final de escaños. La participación en las elecciones ha alcanzado un récord histórico del 77,8%, diez puntos más que en 2022. Las encuestas previas apuntaban a un posible vuelco electoral, con el partido Tisza de Magyar superando al Fidesz de Orbán en intención de voto.

En Hungría, la ausencia de sondeos a pie de urna obliga a esperar a los resultados oficiales para confirmar la tendencia del voto. Según los primeros datos parciales de la Oficina Nacional Electoral, el opositor de centroderecha Péter Magyar lidera con un 47,79%, frente al 43,65% de Viktor Orbán.

Sin embargo, el sistema de reparto de escaños —criticado desde la reforma de 2011 por favorecer desproporcionadamente al partido más votado— podría alterar el panorama. Por ello, la atención se centra en si el escrutinio confirmará la ventaja opositora o si, una vez más, el diseño electoral amplificará el peso del bloque gobernante.

No obstante, las encuestas previas apuntaban a un posible vuelco electoral. El partido Tisza, del opositor de centroderecha Peter Magyar, habría contado con el apoyo del 55% de los votantes, frente al 38% del Fidesz del primer ministro Viktor Orbán, según un último sondeo del centro demoscópico 21 Research Centre realizado en los días previos a las elecciones del domingo.

Participación histórica

Por el momento, las elecciones han estado marcadas por una participación histórica del 77,8% al cierre de los colegios electorales, diez puntos más que en 2022.

Sobre esta alta movilización se han pronunciado los dos principales partidos. Por un lado, en declaraciones ante la prensa Magyar ha afirmado que significa "que los húngaros consideran importantes elecciones". Unos comicios en los que está en juego el fin de la era Orbán, que dura ya 16 años. "Somos optimistas al respecto", ha señalado con cautela.

Quien se ha mostrado más confiado ha sido el jefe del gabinete del primer ministro húngaro,Gergely Gulyás, que ha señalado que "confía en que Fidesz obtendrá la mayoría". Y ha subrayado que las elecciones eran democráticas: "Nos alegra que el próximo parlamento cuente con este sólido mandato democrático".

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