Ucrania y Rusia se acusan mutuamente 2.000 violaciones del alto el fuego por la Pascua en las primeras horas de vigencia

Imagen de archivo de un militar ruso en Ucrania Europa Press y Ministerio de Defensa de Rusia

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de unas 2.000 violaciones del alto el fuego pactado por la Pascua ortodoxa en las primeras horas de vigencia. Los enfrentamientos y ataques se han concentrado en regiones como Dnipropetrovsk, Zaporiyia y Jersón, con varios civiles heridos, incluido un niño. Rusia ha afirmado que sus fuerzas respetaron el alto el fuego, mientras denuncian intentos de avance ucraniano en varias localidades. El Kremlin ha anunciado que reanudará los ataques tras la expiración de la tregua y exige condiciones que Ucrania considera inaceptables para alcanzar la paz.

Las autoridades rusas y ucranianas han informado este domingo de unas 2.000 violaciones del alto el fuego por la Pascua ortodoxa anunciada por ambas partes en las primeras horas de vigencia.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado de 120 enfrentamientos y 2.299 violaciones del alto el fuego hasta las 7:00 horas de este domingo desde las 16:00 horas del sábado, cuando ha entrado en vigor la tregua.

Kiev refiere así 25 asaltos, 365 bombardeos, 566 ataques de drones kamikaze, y 767 ataques de drones FPV, aunque confirma que no ha habido ataques con misiles, bombas guiadas ni drones Shahed.

Estos ataques se han concentrado en Pidhavrilivka (región de Dnipropetrovsk); en Vozdviyivka, Tsvitkove, Kopani, Charivne, Rivne, Obshche y Omelnyk (Zaporiyia) y en la ciudad de Jersón.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha acusado a Ucrania de 1.971 violaciones del alto el fuego en las primeras 16 horas de vigencia de la tregua, entre las 16:00 horas del sábado y las 8:00 horas del domingo.

Además, ha subrayado que las fuerzas rusas "han cumplido estrictamente el alto el fuego en la zona de la operación militar especial [...] permanecido en las líneas y posiciones previamente ocupadas".

Avances de Ucrania

En cambio, denuncia intentos de avance ucranianos en Kondrátovka, Nóvaya Secha y Kaléniki (Donetsk); Pokróvskoe (Dnipropetrovsk); Bélgorod y Kursk.

Cabe destacar que varios civiles han resultado heridos, entre ellos un niño.

Según Rusia, las tropas ucranianas realizaron 258 disparos con lanzamisiles, artillería, carros de combate y mortero contra las posiciones del Ejército ruso y las zonas fronterizas; 1.329 ataques con drones FPV y 375 disparos de municiones de diverso tipo, con uso de cuadricópteros y aviones.

La tregua de Pascua entró en vigor este 11 de abril a las 16:00 horas de la tarde, hora de Moscú (15:00 horas en la España peninsular) y se extenderá hasta la medianoche del 12 de abril.

Reanudación ataques rusos

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que Rusia reanudará sus ataques contra Ucrania en el momento en que la tregua declarada por la Pascua ortodoxa llegue a su punto y final esta próxima medianoche.

Peskov realizó estas declaraciones antes de recordar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la guerra puede terminar "hoy mismo" si acepta los términos propuestos por Moscú, y que Kiev declara intolerables.

"Queremos una paz duradera. Y la paz duradera se logrará cuando garanticemos nuestros intereses y alcancemos los objetivos que nos propusimos desde el principio. Esto puede hacerse hoy mismo", ha manifestado Peskov.

Condiciones inaceptables

Rusia ha impuesto condiciones que Zelenski ve absolutamente inaceptables, como la concesión de la soberanía de los territorios conquistados por Moscú desde el estallido del conflicto, o garantías de que Kiev renunciará a sus pretensiones de incorporarse a la OTAN.

"Zelenski debe tomar una serie de decisiones que me parecen obvias, y cuando lo haga nos encaminaremos hacia la paz", ha manifestado en declaraciones recogidas por la agencia TASS.

"Pero, hasta que reúna el valor necesario para asumir esta responsabilidad, la operación en Ucrania continuará una vez expire el alto el fuego", ha zanjado.

El caso es que Ucrania y Rusia han denunciado esta mañana que el alto el fuego ha sido básicamente papel mojado tras acusarse mutuamente de unas 2.000 violaciones cada uno durante el cese de hostilidades.