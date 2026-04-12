"El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría": Von der Leyen, eufórica tras la victoria de Péter Magyar

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una imagen de archivo. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Ursula von der Leyen celebró la victoria del partido opositor Tisza de Péter Magyar en Hungría, considerándolo un regreso del país al camino europeo. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, felicitó a Magyar y destacó que el lugar de Hungría está en el corazón de Europa. El partido Tisza logró 138 de los 199 escaños en el Parlamento, frente a los 54 del partido Fidesz, que gobernó Hungría desde 2010. Viktor Orbán, líder de Fidesz, reconoció su derrota y felicitó públicamente a Péter Magyar por su victoria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome "su camino hacia Europa" tras la clara victoria electoral del partido opositor húngaro Tisza, del conservador Péter Magyar, frente a Fidesz, del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán.

"El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría. Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece", afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que "el lugar de Hungría está en el corazón de Europa".

Tras el recuento de 72,4% de las papeletas, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, que gobernó el país centro uropeo desde 2010 con mayorías absolutas.

El propio Orbán reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival.