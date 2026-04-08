Sánchez se suma ahora a las grandes potencias europeas en los trabajos para reabrir el estrecho de Ormuz

Los líderes insisten en la importancia de la diplomacia y apoyan todos los esfuerzos negociadores para lograr una paz duradera y garantizar la seguridad en la región.

La reapertura del estrecho es clave para la economía, ya que por él transita un 20% del petróleo y gas mundial, y su bloqueo ha impactado en los precios de la energía en Europa.

El comunicado conjunto firmado por líderes europeos, Reino Unido y Canadá celebra el alto el fuego y pide transformarlo en un acuerdo definitivo para evitar una crisis energética mundial.

Pedro Sánchez se une a las grandes potencias europeas en los esfuerzos para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Tras el alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que con su “no a la guerra” se erigió como la voz más radical de la UE frente al conflicto- se suma ahora a los esfuerzos de las grandes potencias europeas para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo y gas del mundo.

Sánchez rectifica así su postura respecto a la semana pasada, cuando optó por no participar en la reunión de cuarenta países organizada por el primer ministro británico, Keir Starmer, en la que también se debatió cómo desbloquear este pasaje clave para la economía mundial tras la finalización del conflicto.

Los principales dirigentes de la Unión Europea -más Reino Unido y Canadá- han publicado este miércoles un comunicado conjunto en que celebran el alto el fuego y piden que se transforme rápidamente en un acuerdo definitivo para evitar "una grave crisis energética mundial".

"Nuestros Gobiernos contribuirán a garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", señala la declaración conjunta, en la que no se explica ni cómo lo harán ni qué medios militares o de otro tipo pretenden destinar a esta misión.

Los líderes de Europa y Canadá lanzan además "un llamamiento a todas las partes para que respeten el alto el fuego, también en el Líbano". Un mensaje dirigido al Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu, que hasta ahora ha rechazado extender el cese de hostilidades al país de los cedros.

Además de Sánchez, el comunicado está firmado por el británico Starmer, el alemán Friedrich Merz, la italiana Giorgia Meloni, el francés Emmanuel Macron, la danesa Mette Frederiksen, el holandés Rob Jetten, y el canadiense Mark Carney.

También suscriben el texto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego de dos semanas acordado hoy entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos a Pakistán y a todos los socios implicados su labor para facilitar este importante acuerdo", arranca el comunicado conjunto.

"El objetivo ahora debe ser negociar en los próximos días un final rápido y duradero de la guerra. Esto solo puede lograrse por medios diplomáticos", señalan los dirigentes de Europa y Canadá.

"Instamos encarecidamente a que se avance con rapidez hacia un acuerdo negociado de fondo. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. También puede evitar una grave crisis energética mundial", insiste la declaración.

Finalmente, los líderes europeos aseguran que apoyarán todos los "esfuerzos diplomáticos" y que se mantienen en "estrecho contacto" con EEUU y otros socios, a los que no identifican.

En las horas previas a sumarse a esta declaración conjunta, Sánchez ha escrito en su cuenta de X que "los alto al fuego siempre son una buena noticia, sobre todo si conducen a una paz justa y duradera".

"Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas. El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo. Lo que toca ahora: diplomacia, legalidad internacional y PAZ", ha afirmado el presidente del Gobierno.

Los Estados miembros se juegan mucho en la reapertura del estrecho de Ormuz, ya que el 8,5% del gas y el 7% del petróleo que recibe la Unión Europea proviene de Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Siria, mientras que en el caso del combustible para aviones y el diésel, la cifra sube al 40%.

"Por lo tanto, es un punto de estrangulamiento muy, muy importante, y el bloqueo ha tenido consecuencias significativas", ha dicho este miércoles la portavoz de Energía de la Comisión, Anna-Kaisa Ikonen.

"No debemos hacernos ilusiones: esta crisis, que actualmente está impactando en los altos precios de la energía, no será de corta duración", ha agregado.

La declaración conjunta constituye también un intento de congraciarse con Donald Trump, que en las últimas semanas ha desatado su furia contra los aliados europeos por negarse a participar en el conflicto de Irán. "No es nuestra guerra", llegó a decir la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado incluso con abandonar la OTAN porque la mayoría de sus socios (entre ellos España, Francia, Italia, Reino Unido o incluso Polonia) han prohibido o restringido el uso de sus bases y su espacio aéreo para los ataques contra el régimen de los ayatolás.

En todo caso, la UE apenas ha alzado la voz frente a las amenazas de Trump de acabar con una "civilización entera" en las horas previas a que venciera su ultimátum a Irán, del que finalmente se ha retractado.

Mientras Von der Leyen, que inicialmente defendió el cambio de régimen en Teherán, ha guardado un silencio absoluto durante los últimos días, Costa escribió el lunes en su cuenta de X (sin nombrar al presidente de EEUU), que "cualquier ataque dirigido a infraestructuras civiles, en particular a instalaciones energéticas, es ilegal e inaceptable".