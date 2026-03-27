Putin reúne a los oligarcas para pedirles fondos para la guerra y les promete que no se detendrá hasta ocupar todo el Donbás

Vladímir Putin asiste al congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios en Moscú. Ramil Sitdikov Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Putin reunió en el Kremlin a los principales oligarcas rusos para solicitarles fondos destinados a la economía y al esfuerzo de guerra. El senador Suleimán Kerímov ofreció donar 100.000 millones de rublos (unos 1.000 millones de euros) al Estado ruso, según medios locales. Putin aseguró a los empresarios que la guerra en Ucrania continuará hasta que Rusia ocupe todo el Donbás. Expertos consideran poco probable que Rusia logre controlar el Donbás este año y prevén que el conflicto podría prolongarse hasta 2027.

Vladímir Putin convocó este jueves en el Kremlin a los principales hombres de negocios del país para mantener una reunión a puerta cerrada. Según adelantaron el Financial Times y el medio de investigación The Bell, el presidente ruso pidió a los oligarcas que inyectaran fondos en las cuentas del Estado para estabilizar la economía y mantener los esfuerzos de guerra.

"No es cierto que Putin haya hecho tal solicitud", reaccionó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que acabó reconociendo después que, en un arranque patriótico, uno de los asistentes a la cita había mostrado interés en donar "una suma de dinero muy grande" a la Federación Rusa. "Fue absolutamente su iniciativa y no la del presidente Putin", aseguró. "Aunque, por supuesto, el jefe de Estado acogió con satisfacción esta iniciativa".

Entonces Peskov pasó a explicar cómo este oligarca, cuya identidad evitó revelar, comentó durante la reunión que la mayoría de los presentes habían conseguido amasar su fortuna en la turbulenta época de liberalización de los noventa, que habían aprovechado la descomposición del Estado para enriquecerse, y que, ahora, era el momento de devolver el favor. "Se trataba de una decisión familiar", remató Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

La información de The Bell identificó al senador Suleimán Kerímov como el oligarca altruista que, sin pensárselo dos veces, ofreció a Putin una suma de 100.000 millones de rublos (alrededor de 1.000 millones de euros).

Kerímov ocupa un escaño en el Consejo de la Federación de Rusia en representación de Daguestán, república de la que es originario. Economista de formación, hizo carrera invirtiendo en activos en sectores como el petróleo, el gas, los metales preciosos y los fertilizantes. También ganó dinero con acciones de Sberbank y Gazprom. Entró en la lista de sancionados del Reino Unido y la Unión Europea tras la invasión a gran escala de Ucrania de febrero de 2022.

El magnate de los metales Oleg Deripaska, presidente de la Compañía Unificada RUSAL, fue otro de los que se presentó voluntario para corregir el enorme déficit presupuestario de Rusia, que se disparó en los meses de enero y febrero hasta más del 90% de la cifra prevista para todo el año.

"Rusia entró en 2026 con una economía que mostraba signos inequívocos de fatiga", subraya la economista Sinikka Parviainen en un informe publicado en el European Leadership Network, un think tank con sede en Londres. "El notable crecimiento económico de 2023 y 2024 nunca fue orgánico; fue consecuencia de un gasto público masivo".

Sin final a la guerra

Durante la reunión a puerta cerrada en el Kremlin, Putin hizo saber a sus invitados que Rusia no detendría la denominada "operación militar especial" hasta conquistar las zonas del Donbás que todavía escapan de su control, según The Bell.

"El escenario de que Rusia tome el control del Donbás este año parece poco probable", puntualiza en conversación con este periódico Oleg Ignatov, analista del International Crisis Group, que intuye que la guerra continuará hasta 2027.

"Por otro lado —argumenta el experto—, incluso si Rusia llega a tomar el Donbás, seguirán existiendo otros problemas, y la falta de solución a estos asuntos podría conducir a la continuación de la guerra".

"Es un reconocimiento de que las negociaciones dentro del marco actual han llegado a un punto muerto. Rusia reconoce que Ucrania no aceptará la solución que desea para el Donbás y que Estados Unidos no tiene la capacidad de presión necesaria para forzar a Ucrania a aceptar tal solución", concluye Ignatov.