Rusia corta el internet móvil por el temor de Putin a un hackeo a las cámaras de seguridad tras el asesinato del ayatolá Jamenei

Las autoridades rusas promueven un "internet soberano" y estudian nuevas restricciones a aplicaciones internacionales, mientras fomentan el uso de plataformas estatales.

Los cortes afectan gravemente la vida cotidiana y el funcionamiento de servicios como mensajería, taxis y comercio electrónico, generando resignación y malestar ciudadano.

El gobierno ruso justifica las restricciones ante el temor a ataques cibernéticos y posibles hackeos a cámaras de seguridad, especialmente tras el asesinato del ayatolá Jamenei.

Rusia ha intensificado los cortes de internet móvil en Moscú y otras grandes ciudades por motivos de seguridad nacional, dificultando el acceso a servicios básicos.

Rusia sufre en las últimas semanas cortes continuos del internet móvil, lo que dificulta la capacidad de las personas de desplazarse por las diferentes ciudades del país. Esta medida, sin embargo, podría estar basándose en una estrategia diseñada por las autoridades rusas por "seguridad nacional".

El apagón de internet, que se reportó por primera vez en algunos suburbios de Moscú el 5 de marzo y que se extendió por toda la capital rusa, ha bloqueado muchos sitios web extranjeros, aplicaciones de taxis y reparto, e incluso algunos servicios gubernamentales.

Las autoridades han justificado estas limitaciones al acceso a la red como medidas defensivas frente a ataques con drones ucranianos, una explicación que encaja con el incremento de incidentes en territorio ruso.

Estas medidas tomadas por el Gobierno de la Federación Rusa suceden en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y tras el asesinato del líder supremo iraní tras la operación militar iniciada el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel.

No se trata de una limitación nueva en el país, ya que desde que arrancó la invasión rusa en Ucrania, denominada por Putin como "operación militar especial", los cortes de internet han sido habituales, pero tan solo en zonas cercanas a Ucrania o enclaves situados en puntos estratégicos.

De hecho, desde los días posteriores al comienzo de la guerra, Rusia mantiene bloqueadas las principales plataformas de Meta, incluyendo Facebook e Instagram, en el marco de una ofensiva más amplia para controlar el flujo de información tras la invasión de Ucrania.

El cambio respecto a lo que estaba sucediendo es que los principales cortes del internet móvil ahora se está produciendo en las principales ciudades, tanto Moscú como San Petersburgo, la segunda urbe más importante del país.

Limita la vida cotidiana

Sin embargo, la magnitud de las restricciones —que en algunas zonas de la capital rusa dejan prácticamente inutilizable el acceso a la red móvil— ha alimentado interpretaciones más profundas sobre lo que realmente está en juego en Moscú.

A diferencia de Irán, donde se ha cortado totalmente el acceso a internet mediante un bloqueo generalizado, en Rusia, los ciudadanos pueden acceder a la red mediante conexión wifi.

Los residentes de la capital moscovita, una ciudad de 13 millones de habitantes, se muestran resignados ante las continuas dificultades para desplazarse por el centro sin acceso a internet y de no poder usar sus aplicaciones móviles favoritas.

A pesar de que intentan tomárselo con humor en las redes, la interrupción del servicio estaría teniendo graves implicaciones en la vida cotidiana de la población, al no ser capaces de realizar tareas tan sencillas como responder un mensaje, localizar dónde se encuentra un familiar o controlar determinadas enfermedades.

Dos mujeres revisan el teléfono móvil frente a la Catedral de San Basilio, en el centro de Moscú. Reuters

Este es el caso de Svetlana, residente de las afueras de Moscú, quien ha explicado en palabras recogidas por la CNN, que depende de un flujo constante de datos para controlar los niveles de azúcar en la sangre de su hijo diabético de 8 años, Vanya.

Esta mujer lamentó no poder acceder a la red y la dificultad que esto le produce para controlar la enfermedad de su hijo. "Esta restricción de internet parece tan ilógica", se quejó Svetlana.

Además, aseguró que desde las autoridades rusas, durante años impulsaron la digitalización de todos los servicios, por lo que explicó que en el país "nadie entiende esta decisión", mostrando el hastío generalizado ante los problemas para acceder a internet en el exterior de la vivienda.

Putin teme su asesinato

En todo caso, el motivo principal que ha llevado al Gobierno ruso a tomar estas medidas, según el inversor Bill Browder, un crítico habitual del Kremlin, sería un creciente temor por parte del dirigente ruso, Vladímir Putin, quien temería ser asesinado.

Así lo explica Browder al medio estadounidense Newsweek, que ha avisado de que Rusia está cortando el acceso a internet en Moscú "porque cree que así fue como descubrieron, atacaron y asesinaron al ayatolá Jamenei".

El presidente ruso, en una ceremonia celebrada en el Kremlin. Reuters

El reciente asesinato de Jameneí, supuestamente facilitado por el rastreo de cámaras de vigilancia hackeadas, ha sacudido a los regímenes que, como Rusia, dependen de redes masivas de videovigilancia.

Desde el Ejecutivo ruso, tan solo se han limitado en afirmar que estas restricciones han sido tomadas para salvaguardar la seguridad nacional.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó en una rueda de prensa que se mantendrán las limitaciones "mientras sean necesarias medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos".

"Ha cortado el acceso a internet porque cree que los ucranianos, o quizás alguien más, usarán internet para localizarlo y matarlo", apuntó Browder.

El presidente y cofundador del fondo de inversiones Hermitage Capital Management dejó caer que estas restricciones aplicadas por el Ejecutivo para garantizar la seguridad del presidente ruso "no son las que hace alguien seguro de sí mismo".

Imagen de Moscú tras una explosión sucedida en la estación de ferrocarril el pasado febrero. Reuters

Además, advierte de que la posibilidad de que las cámaras de seguridad, muy valiosas en determinados regímenes, puedan volverse también en su contra, como en el caso de Irán, ha dejado de ser teórica para el propio dirigente ruso, para convertirse en una realidad.

En lugar de un único apagón a nivel nacional, Rusia parece estar avanzando hacia un modelo de interrupciones y degradación del servicio, localizadas, recurrentes y selectivas, según ha afirmado el experto ruso en libertad en internet, Mikhail Klimarev a la CNN.

Según explicó Klimarev, los sectores más afectados por estas restricciones son aquellos que dependen del comercio electrónico, como los servicios de mensajería, los taxis y los comercios minoristas.

Un repartidor revisa donde debe entregar los pedidos en Moscú. Reuters

Un internet limitado

Las interrupciones que está sufriendo el servicio de internet en Rusia están alimentando la preocupación generalizada por el endurecimiento del control estatal a la hora de conectarse a la red.

Desde el Gobierno ruso también han empezado a poner a prueba lo que denomina una especie de "internet soberano", que se trata de una conexión prácticamente aislada del resto del mundo mediante un cortafuegos, que evita la conexión mediante VPN.

La agencia reguladora de las comunicaciones del país, Roskomnadzor, ha introducido un mecanismo de control hacia qué aplicaciones están aprobadas para su uso, aunque según ha afirmado Klimarev a la CNN, este proceso de selección carece de transparencia.

Desde Roskomnadzor, han avisado de que están "planteándose" prohibir el uso de la red social Telegram, ya que supuestamente incumple leyes rusas.

En paralelo al bloqueo de internet, el Kremlin también ha estado impulsando la imposición de una aplicación de mensajería controlada por el Estado, llamada Max, como portal principal del país para los servicios estatales, los pagos y la comunicación cotidiana.

En todo caso, Klimarev ha alertado de que Rusia tiene la capacidad para cortar totalmente el acceso a internet, aunque esta posibilidad solo la cree posible en caso de producirse una escalada importante en la guerra de Ucrania o un colapso económico.