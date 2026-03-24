La acusación de que Orbán filtra información a Putin complica el esfuerzo de la UE para apoyar a Ucrania

El Gobierno húngaro niega las acusaciones, mientras la Comisión Europea exige explicaciones y varios líderes europeos piden suspender el voto de Hungría en el Consejo.

Estas filtraciones han generado preocupación en Bruselas y han llevado a la exclusión de Hungría de discusiones sensibles sobre el apoyo a Ucrania.

Según una investigación del Washington Post, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría comunicado detalles de encuentros a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

El Gobierno de Viktor Orbán es acusado de filtrar en tiempo real información confidencial de reuniones europeas a Vladímir Putin.

Las noticias de que el Gobierno de Viktor Orbán filtra en tiempo real a Vladímir Putin información sensible de lo que ocurre en las reuniones europeas han provocado indignación, pero no sorpresa, en Bruselas y complican aún más el esfuerzo de la UE para mantener a flote a Ucrania, justo cuando Donald Trump ha desviado toda su atención hacia la guerra de Irán.

"El momento en que surge esta acusación está claramente ligado a la campaña electoral. Pero es muy posible que sea cierta. De hecho, creo que todos actuamos dando por hecho que probablemente los húngaros lo hacen", señala a EL ESPAÑOL un diplomático europeo al ser preguntado por este posible caso de espionaje en favor del principal enemigo de la UE.

"Confirma lo que ya sospechábamos desde hace tiempo", asegura a este periódico un segundo alto funcionario europeo.

Según una investigación del Washington Post, sería el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, quien en los últimos años ha trasladado a Moscú información confidencial sobre lo que se discutía en los Consejos de Exteriores.

Szijjártó llama a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante los recesos de los encuentros ministeriales a 27 en Bruselas para ponerle al tanto de las discusiones e incluso sugiere a las autoridades rusas posibles estrategias de respuesta.

"Durante años, prácticamente cada reunión de la UE ha tenido a Moscú sentado a la mesa", denuncia un alto responsable comunitario citado por el WaPo.

La Comisión de Ursula von der Leyen da plena credibilidad a esta noticia y pide explicaciones al Gobierno de Budapest. "La información sobre las supuestas conversaciones del ministro de Exteriores húngaro en las que habría dado a conocer a su homólogo ruso lo discutido a puerta cerrada en el Consejo resulta muy preocupante", ha dicho este lunes la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper.

"La relación de confianza entre los Estados miembros, y entre estos y las instituciones, es fundamental para el funcionamiento de la UE, y esperamos que el Gobierno húngaro ofrezca las aclaraciones correspondientes", ha agregado la portavoz, que de momento no contempla medidas sancionadoras.

El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, durante una reunión en Bruselas Unión Europea

"Que la gente de Orbán informe a Moscú sobre las reuniones del Consejo de la UE con todo lujo de detalles no debería sorprender a nadie. Llevamos mucho tiempo sospechándolo. Por eso solo intervengo cuando es estrictamente necesario y digo lo justo y necesario", ha escrito el primer ministro polaco, Donald Tusk, sugiriendo que las filtraciones afectan también a las cumbres.

En este sentido, nunca nadie ha explicado el extraño giro de Orbán durante la decisiva cumbre del 18 de diciembre del año pasado, cuando los jefes de Estado y de Gobierno debían aprobar la ayuda económica y militar a Ucrania para 2026 y 2027.

Durante semanas, y buena parte de la cumbre, los líderes europeos trabajaron con la idea de un “préstamo de reparaciones”: financiar a Kiev con los 210.000 millones de euros de fondos públicos rusos congelados en la UE desde el estallido de la guerra.

No solo para que Moscú pagara por los daños de la contienda, sino también porque este mecanismo no requería unanimidad y permitía eludir el veto de Budapest, que ha bloqueado o retrasado sistemáticamente tanto las ayudas europeas a Volodímir Zelenski como las sanciones contra Putin.

La decisión se atascaba por las dudas de Bélgica -sede de Euroclear, la compañía financiera que custodia la mayoría de los fondos rusos- que temía represalias de Moscú y exigía garantías ilimitadas a sus socios.

Cuando el Consejo Europeo se adentraba ya en la madrugada, Hungría -con el apoyo de Eslovaquia y República Checa, otros aliados de Moscú en Bruselas- sorprendió con una solución alternativa para mantener el apoyo a Zelenski: un crédito de 90.000 millones avalado por el presupuesto de la UE, sin tocar los fondos rusos.

Esta alternativa requería el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, y Orbán y sus socios lo otorgaron con la condición de quedar excluidos de cualquier obligación financiera. Aunque la UE ha cumplido su parte, el primer ministro húngaro anunció en febrero que renegaba del pacto y vetaba el crédito de 90.000 millones, que hoy sigue en el aire.

El Gobierno húngaro tacha de "completamente infundadas" las acusaciones contra Szijjártó y las atribuye a un "esfuerzo coordinado" entre Bruselas, Zelenski y el líder opositor Péter Magyar (del partido Tisza, adscrito al PPE), al que todas las encuestas le dan como ganador de las elecciones húngaras del próximo 12 de abril.

Peter Magyar, durante un acto electoral en el Día Nacional. Reuters

Pero al mismo tiempo, Budapest denuncia que un servicio de inteligencia europeo ha pinchado el teléfono de su ministro de Exteriores (y reconoce implícitamente que habría logrado así la información -que sería cierta- filtrada al WaPo).

"La escucha del ministro de Exteriores de Hungría por los servicios de otro país es un asunto grave. Si esto se hizo con el conocimiento y en interés del partido Tisza, resulta indignante e inaceptable", ha dicho este lunes el propio Orbán.

El riesgo de que Hungría proporcione información confidencial a Moscú ha obligado a dejar fuera de las reuniones a 27 las iniciativas más sensibles de apoyo a Ucrania, que ahora se debaten en formatos más reducidos, como el E3 (Francia, Alemania y Reino Unido), el grupo de Weimar (Alemania, Francia y Polonia) o la Coalición de Voluntarios, según informa Politico.

"Orbán es el hombre de Putin dentro de la UE, eso no es novedad", ha escrito en su cuenta de X el eurodiputado alemán de los Verdes Daniel Freund.

"Pero si Szijjártó está entregando activamente información sensible a los rusos, la UE tiene un deber: suspender ahora el voto de Hungría en el Consejo", reclama Freund con el hashtag #CazaDeTopos.

Aunque el resto de Estados miembros perdieron hace ya tiempo su paciencia con Orbán, Bruselas no hará nada con este nuevo escándalo. Como ya se puso de manifiesto en la cumbre celebrada la semana pasada, los líderes europeos lo fían todo a las elecciones de abril. Pero si Orbán revalida su victoria, tendrán que tomar decisiones difíciles.