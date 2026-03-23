Bruselas anuncia que las rebajas arancelarias del acuerdo con Mercosur se aplicarán desde el 1 de mayo

Se estima que el tratado puede incrementar un 39% las exportaciones de la UE a Mercosur y protegerá 344 indicaciones geográficas europeas.

El acuerdo, que aún no ha sido ratificado por la Eurocámara, enfrenta oposición de Francia, Polonia y el sector agrícola europeo.

La UE aplicará provisionalmente desde el 1 de mayo las rebajas arancelarias del acuerdo de libre comercio con Mercosur.

Las rebajas arancelarias del controvertido acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur -que se basa en el canje de carne de vacuno y productos agrícolas latinoamericanos por coches y maquinaria de la Unión Europea- comenzarán a aplicarse de forma provisional a partir del 1 de mayo, según ha anunciado este lunes la Comisión de Ursula von der Leyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario (que se encuentra en Sidney para firmar este mismo martes un nuevo pacto comercial con Australia) ha decidido acelerar la entrada en vigor del acuerdo con el bloque norteamericano, sin esperar a la ratificación de la Eurocámara, como reacción al caos arancelario desatado por Donald Trump.

El Parlamento Europeo decidió en enero remitir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad, lo que ha dejado en suspenso su ratificación durante meses.

Pese a ello, Bruselas ha optado por aplicar de inmediato las rebajas arancelarias, sin esperar a la sentencia, a pesar de la oposición frontal de Francia y Polonia y del sector agrícola europeo, que teme una competencia desleal de los productos latinoamericanos.

En concreto, la Comisión ha enviado este lunes una 'nota verbal' a Paraguay, depositario de los tratados del Mercosur, dando así el último paso procedimental necesario para activar de forma provisional las rebajas arancelarias.

El acuerdo se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado antes de que concluya el mes de marzo.

Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho. Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y se espera que remita su notificación en breve, según ha informado el Ejecutivo comunitario.

"La aplicación provisional permitirá eliminar desde el primer día los aranceles sobre determinados productos, creando un marco previsible para el comercio y la inversión", según ha destacado la Comisión.

"Las empresas, los consumidores y los agricultores europeos podrán así empezar a beneficiarse de inmediato del acuerdo, mientras que los sectores sensibles de la economía de la UE estarán plenamente protegidos mediante sólidas salvaguardias", sostiene Bruselas.

Los exportadores podrán obtener más información sobre cómo beneficiarse de este acuerdo a través de la plataforma Access2Markets.Toda la información estará disponible próximamente en línea.

"Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial de primer orden. La prioridad ahora es traducir este acuerdo entre la UE y Mercosur en resultados concretos, proporcionando a los exportadores europeos la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo", ha dicho el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

"La aplicación provisional nos permitirá empezar a cumplir esa promesa. Confío en que este acuerdo despliegue todo su potencial, reforzando nuestra economía y consolidando nuestra posición en el comercio mundial, mientras completamos todos los procedimientos democráticos", sostiene Sefcovic.

El acuerdo con el bloque latinoamericano formará un mercado de 700 millones de habitantes y ahorrará a los exportadores europeos 4.000 millones de euros al año en aranceles, según Bruselas.

En concreto, se recortan los "aranceles prohibitivos" de Mercosur sobre productos industriales clave como automóviles (actualmente 35%), maquinaria (14-20%) y farmacéuticos (hasta 14%).

Se calcula que el acuerdo puede incrementar las exportaciones anuales de la UE a Mercosur hasta un 39% (49.000 millones de euros), apoyando más de 440.000 empleos en Europa.

Aunque el pacto ha provocado un fuerte rechazo en el sector primario (con protestas en numerosas capitales de la UE), Bruselas sostiene que permitirá aumentar en un 50% las exportaciones agroalimentarias europeas a Mercosur, gracias a la rebaja de aranceles en productos clave como vinos y licores (hasta el 35%), chocolate (20%) y aceite de oliva (10%).

Además, el pacto protege frente a cualquier imitación a 344 indicaciones geográficas comunitarias. Para los productos más sensibles (carne de vacuno, pollo, arroz y azúcar), la UE ha aprobado un mecanismo de vigilancia y alerta temprana para detectar cualquier aumento brusco de las importaciones, que permitiría reintroducir aranceles.