Al menos doce heridos en la ciudad rusa de Briansk en un ataque masivo con misiles lanzado por Ucrania

Una columna de humo se eleva sobre la ciudad rusa de Briansk tras un supuesto ataque con misiles de Ucrania. X

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 12 personas han resultado heridas en Briansk tras un ataque masivo con misiles lanzado por Ucrania. El ataque incluyó misiles Storm Shadow/SCALP y tuvo como objetivo la planta de Briansk, que fabrica sistemas de control para misiles rusos. También fue alcanzada una fábrica especializada en la producción de microchips para dispositivos móviles en el distrito Sovetski de Briansk.

Al menos 12 personas han resultado heridas este martes en la ciudad rusa de Briansk en un ataque masivo con misiles lanzado por Ucrania, según denunció el gobernador del óblast Aleksandr Bogomaz.

Se han registrado varias explosiones por toda la ciudad en un ataque de las fuerzas ucranianas con misiles Storm Shadow/SCALP.

El presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, anunció que uno de los objetivos del ataque fue una planta de misiles rusa. "La operación tuvo como objetivo la planta de Briansk, que fabrica sistemas de control para todo tipo de misiles utilizados por la Federación Rusa", dijo el mandatario ucraniano.

🇷🇺 Forte explosão atinge cidade russa de Bryansk



Momentos antes, o governador local, Alexander Bogomaz, alertou os moradores locais sobre a ameaça de ataques aéreos.



Saiba mais ➡️ https://t.co/qjwIRaXohT https://t.co/l8aCt4ZV5J pic.twitter.com/Rd4JJigprJ — RT Brasil (@rtnoticias_br) March 10, 2026

🇺🇦 10/3/2026, Nhà máy bán dẫn Kremniy ở tỉnh Bryansk của Nga bị tấn công bằng tên lửa. Các kênh Nga đưa tin rằng cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Neptune của Ukraina.



🏭 Nhà máy Kremniy hay còn gọi là Silicon El, chuyên sản xuất linh kiện vi điện… pic.twitter.com/JqKiMTDDAc — c0mmand0 (@c0mmand0_2022) March 10, 2026

Según datos preliminares, el ataque alcanzó también una de las grandes empresas del distrito Sovetski de Briansk.

El canal Mash, cercano a las fuerzas de seguridad, informa que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron también un misil Storm Shadow contra una de las fábricas especializadas en la producción de microchips para dispositivos móviles.

