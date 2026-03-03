Francia, Grecia y Reino Unido refuerzan su presencia militar en Chipre tras el ataque con drones a una base británica

Las claves nuevo Generado con IA Francia, Grecia y Reino Unido refuerzan su presencia militar en Chipre tras un ataque con drones de Hezbolá contra la base británica de Akrotiri. El ataque provocó la evacuación de cientos de personas y dejó a Chipre, con capacidades defensivas limitadas, involucrado en la escalada regional. Francia ha enviado una fragata y sistemas antimisiles, Grecia ha desplegado cazas F-16 y una fragata, y Reino Unido ha enviado el destructor HMS Dragon y helicópteros antidrones. El Gobierno chipriota atribuye el ataque a drones lanzados desde Líbano y asegura que aún no ha solicitado la activación de la cláusula de defensa mutua europea.

Francia, Grecia y Reino Unido refuerzan su presencia militar en Chipre tras el ataque con drones lanzado el lunes por Hezbolá contra la base británica de Akrotiri en la isla.

Aunque la base se considera territorio británico soberano, se encuentra cerca de zonas pobladas en Chipre, lo que provocó la evacuación de cientos de personas.

Chipre, estado miembro de la UE que cuenta con una capacidad defensiva modesta y carece de fuerza aérea, se vio inesperadamente involucrado en el conflicto desatado tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y la respuesta de Teherán que ha incendiado toda la región.

Aunque Chipre no ha pedido oficialmente -tras el ataque a la base británica en su territorio- que se active la cláusula de defensa mutua como miembro de la OTAN, Francia enviará una fragata y sistemas antimisiles a la isla, que se sumarán a los cuatro cazas y la fragata enviada por Grecia.

El Gobierno de Emmanuel Macron reiteró su disposición a defender tanto sus intereses como los de sus socios en Oriente Próximo, sin objetivos ofensivos y "de manera proporcionada".

Grecia, por su parte, reafirmó este martes su apoyo militar a Chipre con el despliegue de cazas F-16 y fragatas para mejorar la defensa de la isla mediterránea.

El ministro de Defensa de Grecia, Nikos Dendias, subrayó este martes en rueda de prensa el despliegue de medios aéreos y navales para fortalecer la defensa chipriota.

El último en sumarse a este refuerzo ha sido el primer ministro británico, Keir Starmer, quien anunció este martes el despliegue en Chipre del HMS Dragon (D35), uno de los seis destructores Tipo 45 de la Royal Navy, además de enviar varios helicópteros con tecnología antidrones.

Dos ataques en Chipre

El lunes se registraron dos incidentes separados con drones en Chipre, primero, un aparato Shahed de diseño iraní se estrelló en la pista de la base de Akrotiri y causó daños limitados y más tarde se interceptaron otras dos naves no tripuladas.

Al parecer, las defensas antiaéreas no detectaron los aparatos porque volaban a muy baja altura.

El Gobierno de Chipre indicó que las naves no tripuladas salieron desde Líbano y de forma oficiosa se atribuyen a la milicia chií libanesa Hezbolá, aliada de Irán.

Sobre este ataque, la Comisión Europea señaló este martes que Chipre no ha pedido activar la cláusula europea de defensa mutua.

"No se ha discutido específicamente sobre la activación de la cláusula de defensa mutua", dijo la portavoz jefe de la Comisión Europea, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, al ser preguntada por el tema.

Y precisó que si esa cláusula mutua se activara en algún momento, "correspondería a los Estados miembros de la UE o, en este caso, al Estado miembro de la UE víctima de un supuesto ataque armado, realizar la evaluación legal y política necesaria antes de activar la cláusula".