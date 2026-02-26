Dinamarca celebrará elecciones el 24 de marzo en medio de las presiones de Trump por hacerse con Groenlandia

Mette Frederiksen, en una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica) en 2019. Julien Warnand EFE

Las claves nuevo Generado con IA Dinamarca celebrará elecciones legislativas el 24 de marzo, anunciadas por la primera ministra Mette Frederiksen. La convocatoria busca reforzar el apoyo del Gobierno en medio de la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia, territorio semiautónomo danés. El presidente estadounidense Donald Trump ha reavivado su interés en Groenlandia, lo que ha llevado a Frederiksen a movilizar apoyo entre líderes europeos y socios de la OTAN. Frederiksen lidera una coalición de socialdemócratas, moderados y liberales, y su popularidad ha crecido pese al descontento por el coste de vida y tensiones sobre el Estado del bienestar.

Mette Frederiksen, ha anunciado este jueves que se celebrarán elecciones legislativas el próximo 24 de marzo, en un intento por reforzar su apoyo La primera ministra danesa,, ha anunciado este jueves que se celebrarán elecciones legislativas el próximo 24 de marzo, en un intento por reforzar su apoyo en medio de la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia , un territorio semiautónomo del Reino de Dinamarca.

A principios de enero, el presidente Donald Trump recuperó, con más fuerza, su interés por la isla ártica. Desde entonces, Frederiksen ha buscado movilizar a los líderes europeos y a sus socios de la OTAN frente a la obsesión del inquilino de la Casa Blanca. Unos esfuerzos que, según las últimas encuestas, han aumentado su popularidad tras el descontento público por el alza del coste de vida y las presiones sobre el Estado del bienestar.

La primera ministra socialdemócrata gobierna desde hace cuatro años en coalición con el centro y la centroderecha, representados por el Partido Moderado y el Partido Liberal, respectivamente.

