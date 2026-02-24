Hospitalizado por una crisis nerviosa el ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland, implicado en el 'caso Epstein'

Las claves nuevo Generado con IA El ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland ha sido hospitalizado por una crisis nerviosa. Jagland está implicado en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. La hospitalización de Jagland ocurre tras revelaciones sobre su relación con Epstein.

El ex primer ministro de Noruega Thorbjorn Jagland, implicado en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, se encuentra hospitalizado desde hace una semana, aquejado de una crisis nerviosa como consecuencia de las últimas revelaciones sobre su relación con el pedófilo estadounidense.

