La cara oculta de Jagland, el ex primer ministro de Noruega vinculado con Epstein mientras era parte del Comité Nobel

El caso ha impactado negativamente a las instituciones noruegas, incluida la Casa Real, por la relación de la princesa Mette-Marit con Epstein.

El Consejo de Europa levantó la inmunidad de Jagland para permitir que las autoridades noruegas investiguen posibles préstamos, viajes y regalos recibidos de Epstein.

Thorbjorn Jagland, ex primer ministro noruego y expresidente del Comité Nobel, ha sido imputado por corrupción grave debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Desde que empezaron a desclasificarse los documentos del caso Epstein el mundo permanece en vilo por los escándalos que van saliendo a la luz que afectan a los hombres más poderosos del mundo.

Estos documentos arrojan información que deja en entredicho a los hombres y mujeres más influyentes del mundo desde grandes magnates, hasta miembros de la realeza o políticos.

Precisamente uno de esos hombres poderosos que está en el punto de mira es Thorbjorn Jagland. El ex primer ministro noruego de 75 años había tenido una larga trayectoria política impecable dedicada a contribuir al desarrollo y progreso de su país, pero también al de Europa y el resto del mundo.

Algo que parece estar en contraposición con su reciente imputación de "corrupción grave" por los vínculos que presuntamente mantiene con el depredador sexual Jeffrey Epstein.

Jagland fue un hombre comprometido políticamente con la socialdemocracia de Noruega militando en el Partido Laborista y siendo el líder que enarbolaba los valores de la socialdemocracia al frente del partido en 1992, un cargo que ocupó hasta el año 2002.

Pronto pasó de ser un miembro del Parlamento de Noruega a ser el Primer Ministro del país al suceder a Gro Harlem Brundtland después de su renuncia al cargo.

Así mantuvo un breve mandato de apenas un año -hasta el 17 de octubre de 1997- pero con una gran determinación por combatir la delincuencia y modernizar el país a través de su iniciativa que fue conocida como el "Hogar Noruego" que pretendía hacer hincapié en el bienestar de la sociedad.

Así se fue configurando poco a poco su talante político y su impronta comprometida con las clases populares del país.

Eso sí, nadie olvida que debido a su promesa de dimitir en las elecciones de 1997 si obtenía menos del 36,9% de los votos -resultado de los anteriores comicios en 1993- los laboristas perdieron el poder.

Nobel a Obama

Thorbjorn Jagland había trazado su trayectoria impoluta al frente de instituciones tan prestigiosas como el Comité Noruego del Nobel del que fue presidente.

De hecho, fue uno de los principales impulsores que presionó para otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2009. Una decisión que generó fuertes críticas por la guerra en Afganistán.

Y es que, mientras defendía en la vida pública los derechos humanos al frente de esta prestigiosa institución y era secretario general del Consejo de Europa, en paralelo, en su vida privada mantenía contacto con Jeffrey Epstein.

Luz sobre todo esto arrojan los archivos que muestran que en ese momento de su vida, Jagland habría planeado un viaje con su familia a la isla privada de Epstein en 2014, que finalmente canceló según informa la BBC.

Epstein ya había sido condenado por un delito sexual infantil y, a pesar de ello, se cree que Jagland planeaba visitas a sus casas de París, Nueva York y Palm Beach. Unos viajes cuyo gasto habría cubierto el empresario.

Así poco a poco se fue forjando esa vinculación entre ambos que llevó a Jagland a haber solicitado la ayuda del pederasta para obtener un préstamo bancario, que no está comprobado que se llegase a materializar.

Felicitaciones de España

Precisamente, en esos años el político noruego contaba con una gran reputación internacional por su puesto en el Comité Nobel pero también por ser el secretario general del Consejo de Europa.

De hecho, se convirtió en el primero en la historia en ser reelegido, algo que le convertía directamente en un garante de los derechos humanos en Europa.

Una reelección que le sirvió para obtener el reconocimiento internacional de otros países como España. En ese momento, el Gobierno de España le felicitaba por continuar al frente de la organización y reconocía "la importante labor" que había desempeñado en la "reforma de la institución para hacerla más ágil, eficaz y operativa".

Así, rezaba el comunicado que publicaba en ese momento el Ministerio de Asuntos Exteriores quien tenía "el convencimiento" de que Jagland continuaría "su compromiso con el sistema europeo de derechos humanos". Por todo ello, ponían el broche de oro brindándole "el decidido apoyo de España".

Sin apoyos

De contar con el reconocimiento internacional y de una carrera política intachable, ha pasado a verse cuestionado no solo dentro de su país sino también en la Unión Europea.

Ahora, la que fue su casa durante una década, el Consejo de Europa, ha levantado su inmunidad para no dañar el prestigio de la institución tras verse salpicado en el caso Epstein: "Esto permitirá al sistema judicial noruego hacer su trabajo y a Jagland, si es procesado, defenderse", indicó el secretario general de la institución, Alain Berset.

Una vez que Jagland ya no ha estado protegido, ha sido imputado por la Fiscalía de Noruega y la propia policía ha pasado a registrar sus propiedades en Oslo, Risor y Rauland.

Entre otras cosas, se investigará si recibió préstamos, viajes o regalos por parte de Epstein en relación al cargo que ostentaba en ese momento en el Consejo de Europa entre 2011 y 2018.

Aunque su abogado, Anders Brosveet, asegura a Reuters que, según lo que se ha podido conocer hasta ahora, "confían en el resultado". Y, según Brosveet, el ex primer ministro quiere contribuir a que todo este caso se investigue a fondo.

Un caso que no solo ha afectado a Thorbjorn Jagland sino que está sacudiendo a las altas esferas noruegas, ni más ni menos, que a la Casa Real debido a los vínculos de la princesa Mette-Marit con Epstein que están produciendo un grave descrédito de la institución entre la población.