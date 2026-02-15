Reino Unido evalúa una "acción coordinada" contra Rusia que incluya sanciones por el envenenamiento de Navalny

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich el 14 de febrero de 2026. Reuters.

Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos señalaron al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalny hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalny. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalny murió por causas naturales: "Mientras Navalny se encontraba en su celda en un penal situado al norte del Círculo Polar Ártico, en el noroeste de Siberia, "se sintió mal, luego se desplomó y nunca recuperó el conocimiento", informó el Kremlin.

En cambio, en la declaración conjunta, afirmaron que "dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad".

Es por eso que en el comunicado, las cinco capitales europeas pidieron que "Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas" y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

"Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos de que se activen todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas", detallaron.

Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, explicó este sábado que "sólo el Gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad" de usar el veneno de este anfibio contra el opositor ruso.

Cooper amplió la respuesta británica este domingo, dijo que su Gobierno evalúa alguna medida, como el aumento de sanciones contra Rusia.

"Seguimos considerando una acción coordinada, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania, donde también se acerca el cuarto aniversario de dicha invasión", dijo la ministra a la BBC.

Agregó que la mejor manera de mantener la presión sobre el régimen ruso es cuando los aliados trabajan juntos.

"Otra cosa que diría específicamente sobre Alexei Navalny es que una de sus palabras fue 'di la verdad, divulga la verdad', porque es el arma más peligrosa de todas", resaltó Cooper.



Añadió que esa fue la afirmación que hizo en su día Navalny acerca del régimen ruso y, si bien él ya no puede divulgar la verdad, el Reino Unido lo hace "por él y por su viuda", Yulia Navalnaya.



Respuesta de Rusia

Por su parte, Rusia ha respondido este domingo a las acusaciones vertidas. La diplomacia rusa calificó de "necropropaganda" y "ultraje a muertos" las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.



"El método elegido por los políticos de Occidente, la necropropaganda, despierta verdadero estupor", señaló la Embajada de Rusia en Londres en un comunicado difundido por la agencia TASS, en vísperas de cumplirse el segundo aniversario de la muerte del opositor —16 de febrero— en una prisión ártica.



Según la legación diplomática, estas acusaciones "no son una búsqueda de justicia, sino un ultraje a los muertos".



"Incluso tras la muerte de un ciudadano ruso, Londres y las capitales europeas no pueden dejarle descansar en paz, lo cual muestra de modo muy elocuente la calaña de los promotores de esta campaña", añadió.

La Embajada arremetió también contra los medios que se "afiliaron servilmente a estructuras políticas y servicios de inteligencia de Occidente".



"El objetivo de este irrisorio espectáculo circense es transparente: prender en la sociedad occidental la agonizante llamita antirrusa. Si no existen motivos, se los inventan a la fuerza", concluyó.



Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, tildó las acusaciones europeas de "campaña informativa para distraer la atención de los graves problemas de Occidente".



"En el momento en que habría que presentar los resultados de las investigaciones sobre (los gasoductos) Nord Stream 1 y 2, ellos se acuerdan de Navalny", indicó.



Recordó que en su momento Rusia pidió infructuosamente a Europa los resultados de los análisis que la incriminarían en los envenenamientos de Navalny y del exespía ruso Serguéi Skripal.