Lagarde afirma que gracias a "la patada en el culo" de Trump a Europa, los líderes del viejo continente "se acercan más"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha afirmado este domingo que el cambio de actitud del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Europa, ha sido "una sacudida que ha unido mucho más a los líderes europeos", algo que ahora debe continuar siendo así.

"La patada en el culo que todos recibimos como resultado del cambio de actitud del presidente Trump hacia Europa" está "efectivamente acercando mucho más a los líderes y responsables políticos europeos", señaló. "Eso debe continuar", ha añadido la francesa durante un panel en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Lagarde ha citado, además, a Jean Monnet y a Robert Schumann, considerados los arquitectos del proyecto de integración europea, para afirmar que, como ya decían ellos, "Europa crece en tiempos de crisis". Asimismo, coincidió con que "Europa se fortalece y se une más en tiempos de crisis".

La francesa no consideró negativo que algunos países avancen sin otros en ciertos proyectos si no se alcanza la mayoría de los 27 Estados miembros, en tiempos en los que varios líderes exigen más ritmo en la adopción de iniciativas económicas y políticas, incluida la ayuda a Ucrania, y otros no pueden o no quieren sumarse a ciertas medidas.

"Lo que realmente importa es que los líderes sepan que es posible y que la opinión pública entienda que lo es. Avanzar en dos velocidades", ha señalado.

Asimismo, la presidenta del BCE puso como ejemplo el préstamo de 90.000 millones de euros que 24 de 27 líderes europeos adoptaron para apoyar a Ucrania frente a Rusia.

"¿Fue unánime? No. Tres Estados miembros quedaron específicamente excluidos para ese préstamo, pero aun así pudieron hacerlo. No es un impedimento ni una limitación. Es preferible la unanimidad, pero si no funciona, se puede avanzar sin ella", indicó.

La 'cebolla' de la defensa

El primer ministro estonio, Kristen Michal, por el contrario, se mostró escéptico, al preguntarse cuántas capas de diferentes velocidades habrá al final de esta manera.

"Porque, por ejemplo, en defensa estarán los países bálticos, los nórdicos, Alemania, Polonia, quizá el Reino Unido desde fuera, Noruega… Esa sería la 'cebolla' de la defensa. En tecnología probablemente volverán a ser ciertos países nórdicos, quizá Alemania. Entonces esa sería la 'cebolla' tecnológica. En finanzas, otras cebollas distintas. Entonces, ¿cuántas cebollas?" habrá al final, se preguntó.

"Yo diría que Europa está mucho mejor estando unida. Aunque seamos diferentes, eso nos hace más fuertes", sentenció.