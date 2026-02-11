Reino Unido reacciona para hacer frente a la creciente amenaza rusa: duplicará su despliegue militar en Noruega

Las claves nuevo Generado con IA El Reino Unido duplicará su despliegue militar en Noruega, pasando de 1.000 a 2.000 soldados en tres años, para hacer frente a la amenaza rusa en el Ártico. El secretario de Defensa británico, Juan Healey, destacó que Rusia representa la mayor amenaza para la seguridad del Ártico y el Norte desde el final de la Guerra Fría. La Fuerza Conjunta Expedicionaria, liderada por los marines británicos junto a países nórdicos y bálticos, realizará ejercicios para proteger infraestructuras críticas ante posibles ataques y sabotajes. El jefe del Ejército noruego, Eirik Kristoffersen, no descarta una ocupación rusa de territorio noruego y aboga por mantener la comunicación entre Oslo y Moscú para evitar malentendidos.

El Reino Unido va a reforzar su presencia militar en Noruega para hacer frente a "las amenazas rusas", según ha adelantado este miércoles el Ministerio de Defensa británico.

El Secretario de Defensa británico, Juan Healey, ha justificado este cambio de política asegurando que “las necesidades de defensa están aumentando y Rusia representa la mayor amenaza para la seguridad del Ártico y del Norte que hemos visto desde el final de la Guerra Fría”.

Healey ha informado de ello durante una visita al Camp Viking, la base que los comandos de los 'Royal Marines' británicos mantienen en la parte noruega del Círculo Polar Ártico.

Este anuncio significa duplicar el número de efectivos que dispone en la zona, pasando de 1000 soldados desplegados hasta alcanzar los 2000 militares, en un proceso que se completará a lo largo de tres años.

Los marines británicos lideran la Fuerza Conjunta Expedicionaria (JEF), en el Mar Ártico, una alianza que integran también países nórdicos y bálticos, pero que no forma parte de la OTAN.

La JEF ha detectado "actividades militares de importancia en el Gran Ártico, que incluye el mar Ártico y el radio vecinal. Ante esta situación, la fuerza liderada por los británicos comenzará el próximo septiembre ejercicios aéreos, terrestres y navales para "proteger de ataques y sabotajes la infraestructura nacional crítica".

El propio Healey, en declaraciones en el Camp Viking, ha afirmado que "Vemos que Vladímir Putin está restableciendo con rapidez su presencia militar en la zona, incluso reabriendo antiguas bases de la Guerra Fría", lo que ha llevado a tomar esta decisión conjunta, según ha explicado.

Noruega teme la expansión rusa

El jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega, Eirik Kristoffersen, se ha mostrado críptico ante la posibilidad de que Rusia intente ocupar su territorio, durante una entrevista en The Guardian.

“No excluimos una ocupación de territorio por parte de Rusia como parte de su plan para proteger sus propias capacidades nucleares, lo único que les queda que realmente amenaza a Estados Unidos”, ha expresado Kristoffersen.

El jefe del ejército noruego es consciente de que esa amenaza pesa sobre su país, aunque en menor medida respecto a Ucrania u otros antiguos territorios soviéticos, aunque ha recordado que el Kremlin dispone de fuerza militar en la península de Kola.

Es por todo ello, que ha manifestado que Oslo y Moscú deben mantener abierta la comunicación para evitar malentendidos, especialmente si Rusia entrara en conflicto con la OTAN.

El anuncio del Reino Unido, en cualquier caso, no cita en ningún momento la isla de Groenlandia, que tanta polémica ha generado últimamente debido al objetivo expansionista de Donald Trump, que pretende que sea propiedad de los Estados Unidos.

A este respecto, desde el Reino Unido sí que se han comprometido, debido a la intensa presión de EEUU, a aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 2,7% a partir de 2027, un incremento que otros países como España se muestran reacios a aplicar.