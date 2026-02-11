La OTAN lanza la misión Centinela del Ártico para aplacar las ambiciones de Trump sobre Groenlandia

Finalmente, Trump renunció a intervenir militarmente tras represalias de la UE y se acordó negociar con Dinamarca y lanzar la misión Centinela del Ártico, liderada por el Comando Conjunto de Fuerzas de Norfolk.

Trump presionó a Dinamarca y Groenlandia con amenazas de aranceles y no descartó el uso de la fuerza, lo que generó una crisis en la OTAN.

El objetivo real de la operación es frenar las ambiciones de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, territorio bajo soberanía danesa y protegido por la Alianza.

La OTAN lanza la misión Centinela del Ártico para coordinar efectivos en la región y reforzar la seguridad ante la actividad militar de Rusia y el interés estratégico de China.

La OTAN ha aprobado este miércoles el lanzamiento de la misión Centinela del Ártico, que básicamente se dedicará a coordinar los escasos efectivos ya desplegados en la región, cuyo objetivo declarado es reforzar conjuntamente la seguridad frente a la actividad militar de Rusia y el creciente interés estratégico de China.

Pero el trasfondo real de la operación es el intento de los aliados europeos de frenar las ambiciones de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, un territorio bajo soberanía danesa y cubierto por la cláusula de defensa colectiva de la Alianza.

Envalentonado por el éxito de su intervención militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, Trump se pasó todo el mes de enero presionando a Dinamarca y Groenlandia. Amenazó con aranceles a los aliados que se interpusieran en sus planes y ni siquiera descartó el uso de la fuerza.

Su argumento es que Estados Unidos necesita poseer la gran isla del Ártico por una cuestión de "seguridad nacional".

La agresividad del presidente norteamericano desató una crisis inédita en la OTAN. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió de que cualquier intervención militar de Washington en Groenlandia pondría fin de inmediato a la Alianza, mientras que su secretario general, Mark Rutte, permanecía en silencio.

Tras las represalias anunciadas por la UE, Trump dio un paso atrás y, en una reunión con Rutte durante el foro de Davos, anunció que renunciaba a intervenir militarmente en Groenlandia y a imponer aranceles, amparándose en un supuesto principio de acuerdo.

Un pacto que en realidad consiste en proseguir la negociación bilateral con Dinamarca, que ya ha dicho que está dispuesta a ampliar la presencia militar de EEUU en Groenlandia pero sin renunciar a la soberanía; y en lanzar la misión Centinela del Ártico.

La operación "subraya el compromiso de la Alianza de proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las regiones más estratégicamente significativas y ambientalmente desafiantes del mundo”, ha afirmado el general de la Fuerza Aérea de EEUU Alexus G. Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa.

“Se aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y garantizar que el Ártico y el Alto Norte permanezcan seguros", ha subrayado.

La misión "llega tras la reunión que mantuvieron el mes pasado en Davos Trump y Rutte, donde ambos coincidieron en que la Alianza debía asumir de manera colectiva mayor responsabilidad en la defensa de la región, ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China", ha explicado la OTAN en un comunicado.

La operación coordinará las actividades de los países aliados en el Ártico y el Alto Norte. Entre ellas, la operación Resistencia Ártica de Dinamarca y el próximo ejercicio Respuesta Fría organizado por Noruega, donde las tropas de toda la alianza ya han comenzado a desplegarse.

Centinela del Ártico estará liderado por el Comando Conjunto de Fuerzas de Norfolk (JFC Norfolk), el mando conjunto más reciente de la Alianza, cuyo área de responsabilidad, desde diciembre, incluye toda esta región.

Rutte no ha querido dar ningún detalle sobre el número de tropas que podrían llegar a desplegarse ni tampoco ha aclarado si se trata de una operación permanente o más bien consiste, como parece el caso, en una serie de ejercicios rotatorios.