Un ataque ruso con drones mata a cuatro personas, incluidos tres niños, en la región ucraniana de Járkov

Los bomberos trabajan en el lugar de una casa alcanzada por un ataque con drones rusos Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un ataque ruso con drones en la localidad de Bohodújiv, región de Járkov, mató a cuatro personas, incluidos tres niños pequeños y un adulto. La vivienda alcanzada quedó completamente destruida y provocó un incendio; entre los heridos hay una mujer embarazada de 35 años. Las autoridades locales informaron que la familia fallecida acababa de mudarse a la ciudad y los cuerpos fueron recuperados de los escombros por rescatistas. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, casi 15.000 civiles ucranianos han muerto y más de 40.000 han resultado heridos, según la ONU.

Un ataque ruso con drones que alcanzó una zona residencial de la localidad de Bohodújiv, en la región de Járkov, al noreste de Ucrania, mató esta madrugada a tres niños y un adulto, según informaron los servicios de emergencias ucranianos en sus redes sociales.

Dos de los niños tenían solo un año de edad. La tercera víctima menor es una niña de dos años, mientras que el hombre fallecido tenía 34. Sus cuerpos fueron recuperados de entre los escombros por los rescatistas poco después del ataque.

La casa alcanzada por el dron quedó "totalmente destrozada", según explica la nota de los servicios de emergencias. A consecuencia del ataque se produjo un incendio en la zona. Además de las víctimas mortales, otras dos personas, entre ellas una mujer embarazada de 35 años, resultaron heridas.

Según ha informado la Fiscalía local de la región en Telegram, el dron impactó el edificio residencial en la ciudad de Bohodújiv, al oeste de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, durante la noche del martes.

"Como resultado del ataque, la casa quedó completamente destruida y envuelta en llamas, y la familia quedó atrapada bajo los escombros", explicó durante el mensaje.

In the early hours of February 11, Russia attacked #Kharkiv Oblast with drones, striking the private residential sector of the city of #Bohodukhiv.



A direct hit destroyed a home completely and caused a fire covering 60 square meters.



Rescuers recovered the bodies of 4 people… pic.twitter.com/t19H1qsLtW — UkraineWorld (@ukraine_world) February 11, 2026

El ataque se produce en un contexto marcado por las negociaciones que se están produciendo entre diplomáticos rusos y ucranianos, con la mediación de Estados Unidos, con el objetivo de poner fin a la guerra.

En todo caso, los continuos ataques rusos en la zona del Donbás, un territorio que Rusia exige que le sea entregado, no han cesado en este tiempo. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que "cada ataque ruso socava la confianza en todo el esfuerzo diplomático que se está haciendo para poner fin a la guerra".

Además, ha solicitado a la comunidad internacional "garantías de seguridad" y que se ejerza una "fuerte presión" sobre el Kremlin.

Por su parte, el gobernador regional, Oleg Sinegubov, lamentó las víctimas, entre las que se encuentran tres niños y un adulto. No especificó si los niños eran gemelos. Las autoridades locales también indicaron que la familia acababa de mudarse a la ciudad.

Rusia no ha hecho comentarios al respecto de este ataque, puesto que Moscú sigue negando que se encuentre atacando objetivos civiles, a pesar de que han matado a miles de ellos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Según informes verificados de la Organización de las Naciones Unidas, casi 15.000 civiles ucranianos han fallecido mientras que más de 40.000 han resultado heridos como consecuencia de los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión rusa.