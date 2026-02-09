Rusia sigue bombardeando a los civiles del Dombás mientras exige en la mesa de negociación que le entreguen ese territorio

El avance ruso y los bombardeos constantes están dejando el Dombás en ruinas, forzando evacuaciones y generando una situación de angustia y agotamiento entre la población civil.

La mayoría de los habitantes que resisten en la zona son personas mayores, muchas de las cuales no tienen medios para huir ni lugares a donde ir.

Los ataques han destruido barrios residenciales, hospitales y tiendas, causando la muerte de una mujer de 78 años e hiriendo a varios ancianos.

Los bombardeos diarios que azotan Kramatorsk y las ciudades aledañas –en el norte de Donetsk– no dejan de incrementarse. Rusia, que emplea en esta parte de Ucrania las temidas KABs –bombas aéreas guiadas muy destructivas– combinadas con drones suicidas y artillería, está machacando barrio por barrio de la que una vez fue una localidad próspera ligada a los altos hornos y a la metalurgia.

Los objetivos no son cuarteles, ni trincheras. Se trata de ataques contra edificios de viviendas, hospitales, tiendas de ultramarinos. Ataques como el que sacudió Kramatorsk a primera hora de este domingo, cuando Rusia reventó un barrio residencial con tres bombas aéreas de 250 kilos cada una.

Las explosiones retumbaron por oleadas en el momento en que el reloj marcaba las 5 de la madrugada. Y aunque las sirenas antiaéreas no habían parado de bramar en toda la noche, el estruendo de las explosiones pilló de improviso a los residentes de la ciudad, que aún dormían.

Una residente de Kramatorsk vacía los cubos que ha llenado con los cristales de su casa, bombardeada por Rusia en la mañana del domingo. María Senovilla

Después, al llegar a la zona del impacto, lo único que se escuchaba era el sonido de los cristales rotos que la gente volcaba con cubos en el interior de contenedores de basura. Toda la manzana era como un escenario apocalíptico, con coches calcinados, árboles caídos y restos de ventanas y puertas arrancadas por la explosión.

Y el trasiego de hombres y mujeres cargados con esos cubos, desde sus casas hasta los contendores, una y otra vez. Con el gesto desencajado, algunos aún en bata y pijama, a pesar de las temperaturas bajo cero y de la nieve que no dejaba de caer.

“Yo estaba durmiendo con mi nieto. Hubo un fuerte estruendo, la casa se sacudió con fuerza y oí a un hombre gritar afuera”, relata Halina, una de las vecinas. “Me vestí y salí corriendo, el hombre estaba sentado aquí, completamente desnudo, y había mucha sangre. Vi que todo estaba derrumbado a mi alrededor, y entonces hubo una segunda explosión y voló absolutamente todo”.



Una mujer de 78 años murió. También resultaron heridos tres hombres de entre 77 y 85 años. Esa es la media de edad de las personas que Rusia mata a diario en el Dombás, ante la pasividad de una comunidad internacional que mira para otro lado, mientras noche tras noche Putin bombardea objetivos civiles.

Huir, ¿a donde?

Con las tropas rusas a tan sólo 15 kilómetros de Kramatorsk, la población civil siente más angustia que nunca. Todos los días hay evacuaciones, gente que abandona su hogar y emprende un viaje de ida hacia otros puntos del país, o incluso hacia otros países de Europa.

“De momento nos iremos al pueblo de mi marido”, dice Natalia. Las ventanas de su cocina están arrancadas de cuajo, y ella barre los cristales pulverizados que cubren el suelo en uno de los siete edificios alcanzados por las bombas rusas. “Hoy no podemos dormir aquí, luego ya pensaremos”.

Consecuencias del bombardeo que Rusia ha perpetrado contra un barrio residencial de Kramatorsk a primera hora del domingo. María Senovilla

La situación es similar en las cercanas ciudades de Sloviansk y Druzhkivka. En esta última, los voluntarios de las ONG que se dedican a evacuar a los residentes que no pueden salir por sus propios medios tienen que ir pertrechados con chalecos antibalas y casco, y con inhibidores de frecuencia, porque los drones FPV atacan sus convoyes humanitarios constantemente.

La gente intenta aguantar en sus casas hasta que la situación es insostenible. Y la mayoría es gente muy mayor, que no tiene otro sitio al que ir. Al preguntarlos por qué esperan hasta que las bombas caen sobre sus casas, la mayoría responden lo mismo: “Irme, ¿a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Cómo empiezo de cero?”.

Algunos tienen a sus hijos refugiados en otros países de Europa; y otros ya huyeron en algún momento durante los últimos cuatro años de invasión a gran escala, pero han tenido que volver porque no encontraron una manera de ganarse la vida en otro lugar, y lo único que les quedaba era su casa en el Dombás.

Sótanos y sirenas

Estas dos provincias de Ucrania, Lugansk y Donetsk, son la zona cero de una guerra que aquí comenzó hace casi 12 años. Lugansk ya está completamente ocupada por la tropas rusas; el norte de Donetsk aún resiste. Pero el coste de esa resistencia es muy elevado para sus habitantes, bombardeados a diario y exhaustos.

Porque escuchar las sirenas antiaéreas más de 20 veces al día es agotador, porque aquí cuando se va la electricidad no hay fiestas con música en medio del hielo –como en Kiev–, para paliar la tortura de no tener más de 3 o 4 horas de suministro eléctrico en casa.



En las ciudades del Dombás no hay espacio para la resistencia cultural, ni para los vídeos de Instagram. Aquí sólo se escucha el zumbido de los drones suicidas y el estruendo de las explosiones, que les mantiene en vela la mitad de la noche. Y ni siquiera hay refugios antiaéreos en todos los edificios.

Una residente de Kramatorsk intenta acceder a su casa después que un fuerte bombardeo ruso contra su barrio. María Senovilla

Así que la mayoría de la gente se queda en sus casas durante los bombardeos nocturnos que se repiten a diario. Y que cada día van dejando un goteo de muertos que ya no abre los informativos de televisión.



Mientras las noticias internacionales hablan de rondas de negociaciones, en Abu Dabi y en Miami, los habitantes del Dombás intentan decidir si aguantar un día más o meter sus pertenencias en bolsas de plástico y pedir a una ONG que los saque de aquí. Durante la última semana, sólo en la pequeña localidad de Druzhkivka, se evacuaron más de 3 700 residentes, entre ellos, 29 familias con 41 niños.



A medida que el Ejército ruso avanza, el Dombás se va reduciendo a escombros. Es la misma foto fija que se veía en Bakhmut, en Avdiivka o en Toretsk cuando comenzó el asedio ruso contra ellas. Ahora las tropas de Putin combaten en las calles de Pokrovsk y de Mirnogrado, mientras pugnan por entrar a Kostyantinivka y bombardean Kramatorsk sin descanso, con su población civil dentro.