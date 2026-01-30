Zelenski dice que no hay ningún acuerdo sobre la tregua energética pero se compromete a respetarla si Putin no ataca

Las claves nuevo Generado con IA Zelenski asegura que no existe un acuerdo sobre una tregua energética con Rusia, pero promete respetarla si Putin no ataca infraestructuras ucranianas. Donald Trump afirmó que logró que Putin aceptara no atacar ciudades ucranianas durante una ola de frío, aunque Kiev desconfía de esta supuesta tregua. Rusia continúa atacando territorio ucraniano con drones y misiles, a pesar de las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington. Millones de ucranianos sufren cortes de luz y calefacción en el invierno más frío en años debido a los ataques masivos rusos a la red energética.

Pese al intento de Donald Trump de atribuirse un supuesto paso hacia la paz en su cortejo a Vladímir Putin, en Kiev no se fían de la hipotética tregua energética a la que se habría plegado el autócrata ruso tras hablar con su homólogo estadounidense por la "extraordinaria" ola de frío que afecta a Ucrania.

Según ha confirmado el propio Volodímir Zelenski este viernes, el cese de los bombardeos contra la estructura energética fue un tema abordado en las negociaciones trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington de la semana en Abu Dabi. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo al respecto.

Por eso a Zelenski le ha sorprendido el anuncio que hizo Trump este jueves. El jefe de la Casa Blanca dijo que había pedido "personalmente" a Putin que no ordenara ningún ataque aéreo sobre Kiev y otras ciudades ucranianas durante una semana, a lo que el presidente ruso habría accedido. "Mucha gente dijo que no perdiera el tiempo, que no lo lograría. Ni siquiera Ucrania se lo creía", presumió.

"Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", ha prometido Zelenski este viernes en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana Ukrinform.

El presidente ucraniano ha insistido en que Kiev aspira a que la guerra termine y está preparado para dar más "pasos para una desescalada" si Rusia hace lo mismo. Moscú, no obstante, volvió a atacar durante la madrugada territorio ucraniano con más de cien drones y un misil dirigidos contra regiones fronterizas o en las que se producen combates directos.

En las ciudades más alejadas del frente como Kiev y Odesa, que sufren ataques a sus infraestructuras energéticas casi cada noche, no sonaron las habituales sirenas que anuncian la llegada inminente de misiles y drones, según recoge la agencia Efe. Millones de ucranianos llevan semanas con cortes de luz y calefacción de varios días, en el invierno más frío de los últimos lustros, debido a los ataques masivos rusos a su sistema energético.

Sobre la siguiente ronda de negociaciones con Rusia, Zelenski ha reconocido que no está claro ni la fecha ni el lugar, si bien se esperaba que este domingo las delegaciones diplomáticas de ambos países y los mediadores estadounidenses volviesen a sentarse cara a cara en Abu Dabi.

"Para nosotros es muy importante que todas las personas que acordamos estén presentes en la reunión, todos esperamos feedback", ha subrayado el presidente ucraniano. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el miércoles que los principales enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, no participarían en la reunión del fin de semana en la capital emiratí.

"Pero la fecha o el lugar pueden cambiar, porque, en nuestra opinión, algo está sucediendo en la situación entre Estados Unidos e Irán. Y esos acontecimientos probablemente podrían afectar el calendario", ha relatado Zelenski, en referencia al despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo y a la posibilidad de que Trump se decante finalmente por atacar Teherán.