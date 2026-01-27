Coches, vino y aceite: India y la UE sellan un acuerdo histórico que ahorrará 4.000 millones a los exportadores europeos

El pacto prevé duplicar las exportaciones de bienes de la UE a India hasta 2032 y establece un mecanismo bilateral de salvaguardia ante posibles perturbaciones del mercado.

Tras casi 20 años de negociaciones, India y la Unión Europea han cerrado este martes "la madre de todos los acuerdos", un mastodóntico pacto comercial que creará un mercado de 2.000 millones de consumidores y ahorrará 4.000 millones de euros al año en aranceles a los exportadores comunitarios.

El pacto es uno de los pilares centrales de la estrategia de diversificación y búsqueda de nuevos aliados por parte de Bruselas para compensar la agresividad comercial de Donald Trump, junto con la alianza con Mercosur.

La gran paradoja es que ha sido el propio Trump quien ha actuado como catalizador definitivo del acuerdo comercial entre India y la UE, que ya mostraba claros signos de agotamiento tras tantos años de diálogo infructuoso.

La "humillación" provocada por sus aranceles de hasta el 50% ha acabado empujando al Gobierno indio, tradicionalmente proteccionista y hasta ahora orgulloso de su buena relación con la Casa Blanca, a los brazos de Bruselas, según explican fuentes comunitarias.

El acuerdo se ha cerrado durante una visita a Nueva Delhi de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y del jefe del Consejo Europeo, António Costa, que han protagonizado una cumbre allí con el primer ministro indio, Narendra Modi.

"En este mundo cada vez más volátil, Europa apuesta por la cooperación y las asociaciones estratégicas. Hoy hemos firmado el acuerdo de libre comercio entre la UE y la India, la madre de todos los acuerdos comerciales", ha celebrado Von der Leyen.

"Estamos abriendo un mercado extraordinario para un comercio fluido, las inversiones y una drástica reducción de los aranceles para 2.000 millones de personas", asegura Von der Leyen.

Se trata de la apertura comercial más ambiciosa que India haya concedido jamás a un socio comercial, destaca Bruselas. Proporcionará una ventaja competitiva significativa a sectores clave industriales y agroalimentarios de la UE, otorgando a las empresas un acceso privilegiado al país más poblado del mundo, con 1.450 millones de personas, y a la economía grande de mayor crecimiento, con un PIB anual de 3,4 billones de euros. Entre los sectores más beneficiados en la UE destaca la industria automovilística, cuyos aranceles se reducirán gradualmente del 110% al 10%, con un cupo de 250.000 vehículos al año.

Por su parte, se suprimen progresivamente las elevadas tasas de hasta el 44% en maquinaria, el 22% en productos químicos o el 11% en productos farmacéuticos.

El acuerdo elimina o reduce unos aranceles a menudo prohibitivos (de más del 36% de media) sobre las exportaciones agroalimentarias de la UE, abriendo un mercado enorme para los agricultores europeos, según Bruselas.

"India es una de las economías de mayor dinamismo del mundo, una población de alrededor de 1.500 millones de personas y una clase media en rápida expansión. El acuerdo abre nuevas oportunidades para la internacionalización de las empresas españolas en un mercado de enorme potencial", ha destacado el ministerio de Economía.

Entre los productos más interesantes para los exportadores españoles figuran también el aceite de oliva (cuyo arancel se reducirá del 45% a cero) o el vino (con una rebaja desde el actual 150% hasta el 20%).

Ambas partes han acordado excluir de la liberalización los productos agrícolas más sensibles. Así, la UE mantiene sus tasas actuales sobre productos sensibles como la carne de vacuno, el azúcar, el arroz, la carne de pollo, la leche en polvo, la miel, los plátanos, el trigo blando, el ajo y el etanol.