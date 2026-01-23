Putin acepta una reunión a tres bandas con Ucrania y EEUU pero insiste en que la clave para la paz es entregarle el Donbás

Las claves nuevo Generado con IA Putin acepta una reunión trilateral con Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes, pero condiciona la paz a la entrega del Donbás bajo sus términos. La reunión en Moscú entre Putin y los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, duró casi cuatro horas, sin avances significativos en el conflicto. Putin propone utilizar activos rusos congelados en EEUU para reparar daños en territorios ucranianos, aunque la mayoría de estos activos están en Europa. Zelenski y su equipo consideran que el tema central de la próxima reunión será el reparto territorial del Donbás, donde Ucrania aún controla parte de la región.

El viaje del enviado especial de Donald Trump al Kremlin se ha saldado nuevamente sin avances tangibles. El único anuncio es que Vladímir Putin se ha comprometido a mantener negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes, como ya anunció este jueves el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, pero ha advertido que la paz no será posible si no se resuelve la cuestión territorial del Donbás acorde a sus exigencias.

La reunión entre el autócrata ruso y Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump, se alargó durante 3 horas y 40 minutos, ya bien entrada la madrugada. Al igual que en los anteriores seis encuentros, Putin se mantuvo inamovible en sus demandas. Su asesor Yuri Ushakov definió las conversaciones como "sustantivas, constructivas y muy francas".

Putin aceptó enviar una delegación oficial a Abu Dabi encabezada por un militar de alto rango, el almirante Ígor Kostiukov, jefe de la Inteligencia militar, que volará en las próximas horas a la capital emiratí. Pero el Kremlin advirtió que no se ha logrado ningún avance significativo para resolver una guerra que está a punto de entrar en su quinto año.

Volodímir Zelenski y Donald Trump este jueves en Davos. Reuters

"Lo más importante es que durante estas conversaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses se reiteró que sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada en Anchorage, no hay esperanza de lograr un acuerdo a largo plazo", subrayó Ushakov, refiriéndose a la cumbre entre Trump y Putin del pasado mes de agosto en Alaska.

"Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito", detalló el asesor del Kremlin en política internacional, añadiendo que Washington espera que estos últimos contactos diplomáticos allanen el camino para avanzar en "un acuerdo de arreglo pacífico".

Mientras tanto, el Ejército ruso seguirá presionando a lo largo de todo el frente, congelado en las últimas semanas por la nieve, y bombardeando las ciudades ucranianas. El país sufre uno de sus inviernos más duros con temperaturas bajo cero y con cientos de miles de personas sin luz y calefacción por culpa de los ataques de los misiles y drones rusos contra la infraestructura energética.

Zelenski, que se reunió el jueves en Davos con Trump, se mostró convencido de que el punto central de la reunión trilateral será el reparto del Donbás, donde los ucranianos aún controlan más de una quinta parte de la región de Donetsk. Su equipo negociador estará encabezado por el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov.

"Todos hablamos de una cuestión, que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio", dijo el mandatario en una rueda de prensa celebrada tras su intervención en el Foro Económico de la ciudad suiza.

El presidente republicano, por su parte, aseguró también en Davos que si los líderes de Ucrania y Rusia no hacen concesiones y aceptan su plan de paz serán unos "estúpidos".

Activos rusos congelados

Además, Putin intentó granjearse el apoyo de Trump al abordar también con sus emisarios el tema de Groenlandia y la Junta de Paz, asuntos en los que la postura rusa discrepa diametralmente de la europea y ucraniana.

Zelenski rechazó la propuesta tras la invitación a Putin, mientras los europeos han puesto en serias dudas las repercusiones de dicha estructura para el derecho internacional y la ONU. En cuanto a la isla ártica, Kiev y sus aliados se han alineado con Dinamarca.

El presidente ruso Vladímir Putin recibe en el Kremlin a los enviados de Trump. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

De hecho, Putin insistió en su voluntad de transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense por la guerra. Dicho tema ya fue abordado por el jefe del Kremlin el jueves en Moscú con el líder palestino, Mahmud Abás.

También planteó a Witkoff y Kushner, yerno de Trump, que el resto de los activos rusos en EEUU -que ascienden a unos 5.000 millones de dólares- se utilicen como reparación para la reconstrucción de los territorios ucranianos arrasados por las acciones militares de los últimos cuatro años. Eso sí, "tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania".

Es la primera vez que Moscú se muestra dispuesto a ofrecer reparaciones a Kiev, aunque dicha cifra parece totalmente insuficiente, ya que la gran mayoría de los activos rusos congelados -más de 234.000 millones de dólares- se encuentran en Europa.